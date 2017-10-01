РАЗУМНЕВИЧ Владимир Лукьянович Актуально » Летопись — 6-октября-2017 — прочитано 21 раз

Родился в с. Сулак пугачёвского района Саратовской области. По окончании факультета журналистики Уральского Государственного университетеа в г. Свердловск (теперь Екатеринбург) семь лет редактировал газету «Волжский комсомолец» в Куйбышеве (теперь – Самара). Затем перебрался в Москву. Здесь работал заместителем редактора журнала «Смена», редактором отдела литературы и искусства газеты «Комсомольская правда», а затем полностью ушёл в большую литературу. Начав в 1959 г. с очерков о людях труда Разумневич пришёл к детским повестям и рассказам, посвящённым революционному прошлому и, прежде всего, Чапаеву и чапаевцам («Чапаевцы шутить не любят», «Сердце Чапая», «Степная радуга» (1982) и др.) Всего Разумневич выпустил около 50 книг. Он не раз печатал свои рассказы в балаковской газете «Огни коммунизма» и не однажды приезжал в Балаково на встречи со взрослыми и юными читателями.

Разумневич активно занимался и общественной деятельностью. С 1974 г. он – член правления Московской организации Союза писателей, а с 1975 г. – член правления Союза писателей России. В течение нескольких лет (до 1978 г.) он даже возглавлял его партийный комитет.

В 1983 г. Разумневичу присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

РАЗУМНЕВИЧ Владимир Лукьянович (22 февр. 1928 г. – 14 октября 1996 г.) – журналист, писатель.Родился в с. Сулак пугачёвского района Саратовской области. По окончании факультета журналистики Уральского Государственного университетеа в г. Свердловск (теперь Екатеринбург) семь лет редактировал газету «Волжский комсомолец» в Куйбышеве (теперь – Самара). Затем перебрался в Москву. Здесь работал заместителем редактора журнала «Смена», редактором отдела литературы и искусства газеты «Комсомольская правда», а затем полностью ушёл в большую литературу. Начав в 1959 г. с очерков о людях труда Разумневич пришёл к детским повестям и рассказам, посвящённым революционному прошлому и, прежде всего, Чапаеву и чапаевцам («Чапаевцы шутить не любят», «Сердце Чапая», «Степная радуга» (1982) и др.) Всего Разумневич выпустил около 50 книг. Он не раз печатал свои рассказы в балаковской газете «Огни коммунизма» и не однажды приезжал в Балаково на встречи со взрослыми и юными читателями.Разумневич активно занимался и общественной деятельностью. С 1974 г. он – член правления Московской организации Союза писателей, а с 1975 г. – член правления Союза писателей России. В течение нескольких лет (до 1978 г.) он даже возглавлял его партийный комитет.В 1983 г. Разумневичу присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».