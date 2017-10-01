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Союз журналистов России
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РАЗИН Владимир Михайлович
РАЗИН Владимир Михайлович (1934 – 2000) – журналист.
Родился в Киеве. Закончил факультет журналистики Хабаровского государственного университета. Работал корреспондентом газеты «Советская гавань» в Хабаровске, собкормом ТАСС на Дальнем Востоке, заведующим отдела промышленности Саратовского областного телевидения, главным редактором газеты «Железнодорожник Поволжья», заведующим отделением информации газеты «Саратовские вести», главным редактором газеты «Земское обозрение», советником главного редактора газеты «МК в Саратове».
Много лет на общественных началах вёл школу молодого журналиста.
Заслуженный работник культуры, член Союза журналистов России.