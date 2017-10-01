ПРОЗОРОВ Валерий Владимирович Актуально » Летопись — 5-октября-2017 — прочитано 23 раз ПРОЗОРОВ Валерий Владимирович – журналист, филолог.

Родился в 1940 г. в г. Баку (Азербайджан). В 1962 г. с отличием окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности художественного мышления писателя сатирика: наблюдения над творческим процессом М.Е. Салтыкова-Щедрина», а в 1980 г. в диссертационном совете Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР в Ленинграде – докторскую: «Проблема читателя и русский литературный процесс ХIХ века».

С января 1966 г. и по настоящее время трудовая деятельность В.В. Прозорова связана с Саратовским государственным университетом. В 1971 г. – доцент, с 1982 г. – профессор кафедры русской литературы. В 1984 г. Прозоров руководит организованной им новой кафедрой – истории критики и теории литературы, затем – общего литературоведения и журналистики. С 1982 г. – декан филологического факультета, с 2005 г. – факультета филологии и журналистики СГУ, директор Института филологии и журналистики СГУ, с 2010 г. – его научный руководитель. В 1983–2003 гг. – председатель Головного совета по филологии Минвуза (Минобразования) РФ, координировавшего научную и научно-издательскую работу университетских филологических структур России. С 1994 г. – председатель диссертационного совета по присуждению учёной степени доктора филологических наук при СГУ. С 1992 г. – член-корр. Российской академии естественных наук (секция «Российская Энциклопедия»), с 1993 г. – действительный член Международной академии наук высшей школы.

Награждён орденом Почёта, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Заслуженный деятель науки РФ. С 2004 г. – почётный профессор Саратовского государственного университета.

Член Союза журналистов России.



– журналист, филолог.Родился в 1940 г. в г. Баку (Азербайджан). В 1962 г. с отличием окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности художественного мышления писателя сатирика: наблюдения над творческим процессом М.Е. Салтыкова-Щедрина», а в 1980 г. в диссертационном совете Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР в Ленинграде – докторскую: «Проблема читателя и русский литературный процесс ХIХ века».С января 1966 г. и по настоящее время трудовая деятельность В.В. Прозорова связана с Саратовским государственным университетом. В 1971 г. – доцент, с 1982 г. – профессор кафедры русской литературы. В 1984 г. Прозоров руководит организованной им новой кафедрой – истории критики и теории литературы, затем – общего литературоведения и журналистики. С 1982 г. – декан филологического факультета, с 2005 г. – факультета филологии и журналистики СГУ, директор Института филологии и журналистики СГУ, с 2010 г. – его научный руководитель. В 1983–2003 гг. – председатель Головного совета по филологии Минвуза (Минобразования) РФ, координировавшего научную и научно-издательскую работу университетских филологических структур России. С 1994 г. – председатель диссертационного совета по присуждению учёной степени доктора филологических наук при СГУ. С 1992 г. – член-корр. Российской академии естественных наук (секция «Российская Энциклопедия»), с 1993 г. – действительный член Международной академии наук высшей школы.Награждён орденом Почёта, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Заслуженный деятель науки РФ. С 2004 г. – почётный профессор Саратовского государственного университета.Член Союза журналистов России.