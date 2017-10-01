Союз журналистов России
Саратовское отделение

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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Юрий Владимирович

Актуально » Летопись — 5-октября-2017 — прочитано 21 раз
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Юрий Владимирович – журналист, писатель.
Родился в 1932 г. в г. Усмань Воронежской (ныне Липецкой) области. Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского в 1964 г., Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в 1959 г., Всесоюзную школу управления АПК в 1990 г.
Работал литсотрудником, заведующим отделом саратовской областной комсомольской газеты «Заря молодежи», старшим редактором, корреспондентом, ассистентом режиссера Саратовского телевидения, старшим редактором, ответственным секретарем, заместителем главного редактора, главным редактором Поволжского регионального научно-популярного журнала «Степные просторы», директором МУК «Культурный центр им. П.А. Столыпина».
Автор четырёх книг очерков, публицистики, краеведческих материалов, шести книг повестей и рассказов.
За книгу «Гектар работает за два» на Всероссийском конкурсе удостоен диплома. Награждён медалью «За доблестный труд» и «Ветеран труда», Почётным знаком губернатора, Почётными грамотами министерства сельского хозяйства России и Союза журналистов России.