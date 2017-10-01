ПРАСОЛОВА Нина Николаевна Актуально » Летопись — 5-октября-2017 — прочитано 23 раз ПРАСОЛОВА Нина Николаевна – журналист, писатель.

Родилась в с. Наровчат Наровчатского района Пензенской области в 1949 г. Окончила химико-биологический факультет Саратовского педагогического института в 1963 г. Работала учителем, заведующей библиотекой, воспитателем детского сада, корректором в военной газете «Советский солдат» (Чехословакия), а с 1995 г. – выпускающий редактор общественно-политического еженедельника «Новая газета» (г. Энгельс) и корреспондент.

Автор двух книг рассказов, публиковалась в литературно-художественном альманахе «Другой берег».

