Союз журналистов России
Саратовское отделение

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ПРАСОЛОВА Нина Николаевна

Актуально » Летопись — 5-октября-2017 — прочитано 23 раз
ПРАСОЛОВА Нина Николаевна – журналист, писатель.
Родилась в с. Наровчат Наровчатского района Пензенской области в 1949 г. Окончила химико-биологический факультет Саратовского педагогического института в 1963 г. Работала учителем, заведующей библиотекой, воспитателем детского сада, корректором в военной газете «Советский солдат» (Чехословакия), а с 1995 г. – выпускающий редактор общественно-политического еженедельника «Новая газета» (г. Энгельс) и корреспондент.
Автор двух книг рассказов, публиковалась в литературно-художественном альманахе «Другой берег».