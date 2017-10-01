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ПОЛЯКОВА Римма Васильевна
ПОЛЯКОВА Римма Васильевна – журналист.
Родилась в 1936 г. в Саратове.
По окончании филологического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского в 1959 г. работала литературным сотрудником, старшим корреспондентом, заведующей отделом писем саратовской областной газеты «Коммунист», заведующей отделом писем, общественной приемной областной газеты «Саратовские вести».
Лауреат областного конкурса журналистов «Чтобы старость была в радость», премии и Почётные грамоты Союза журналистов СССР и России, администрации области, благодарности губернатора области.
Ветеран труда.