Петропавловский Ювеналий Геннадьевич Актуально » Летопись — 5-октября-2017 — прочитано 14 раз Петропавловский Ювеналий Геннадьевич – журналист.

Родился 19 июня 1926 г. в г. Балаково.

По окончании Тимирязевской академии работал директором учебного филиала Всесоюзных учётных курсов Министерства сельского хозяйства СССР в г. Чебоксары. Затем вернулся на родину и работал корреспондентом в балаковской газете «Социалистический труд», сотрудничая и с областной газетой «Коммунист». Публиковал очерки, репортажи, фотографии. За очерк «Возвращение Трофима Емельянова» (о безногом трактористе из Еланки, участника сражения под Москвой) был отмечен первой премией.

В 1960 г. Петропавловский уехал из Балакова в г. Кропоткин Краснодарского края. Работал заместителем редактора местной газеты «Огни Кубани». Здесь он быстро завоевал авторитет среди читателей. Стал членом комитета партгосконтроля. Сотрудничал с центральными изданиями. В 1963 г. в «Известиях» появилась статья Петропавловского «Заарканенная критика», которая имела для него неприятные последствия: его сняли с должности и объявили выговор по партийной линии. Однако он поехал в Москву, доказал несостоятельность предъявленных ему обвинений и добился отмены взыскания.

Но из Кропоткина всё же уехал – в соседний Армавир. Здесь он сначала работал в ГПТУ, а затем в редакции городской газеты. В 1991-1995 гг. – редактор милицейской газеты «Очная ставка». Затем ушёл на пенсию. За свою творческую жизнь дважды становился лауреатом премии «Золотое перо Кубани».