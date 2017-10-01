|
Союз журналистов России
Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
24-мая-2017 — прочитано 352 разФонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
|
Петропавловский Ювеналий Геннадьевич
Петропавловский Ювеналий Геннадьевич – журналист.
Родился 19 июня 1926 г. в г. Балаково.
По окончании Тимирязевской академии работал директором учебного филиала Всесоюзных учётных курсов Министерства сельского хозяйства СССР в г. Чебоксары. Затем вернулся на родину и работал корреспондентом в балаковской газете «Социалистический труд», сотрудничая и с областной газетой «Коммунист». Публиковал очерки, репортажи, фотографии. За очерк «Возвращение Трофима Емельянова» (о безногом трактористе из Еланки, участника сражения под Москвой) был отмечен первой премией.
В 1960 г. Петропавловский уехал из Балакова в г. Кропоткин Краснодарского края. Работал заместителем редактора местной газеты «Огни Кубани». Здесь он быстро завоевал авторитет среди читателей. Стал членом комитета партгосконтроля. Сотрудничал с центральными изданиями. В 1963 г. в «Известиях» появилась статья Петропавловского «Заарканенная критика», которая имела для него неприятные последствия: его сняли с должности и объявили выговор по партийной линии. Однако он поехал в Москву, доказал несостоятельность предъявленных ему обвинений и добился отмены взыскания.
Но из Кропоткина всё же уехал – в соседний Армавир. Здесь он сначала работал в ГПТУ, а затем в редакции городской газеты. В 1991-1995 гг. – редактор милицейской газеты «Очная ставка». Затем ушёл на пенсию. За свою творческую жизнь дважды становился лауреатом премии «Золотое перо Кубани».