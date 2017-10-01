Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Егорова Ирина Федоровна

Актуально » Летопись — 2-октября-2017 — прочитано 12 раз
Егорова Ирина Федоровна – журналист.
Родилась 7 октября 1972 г. в г.Балаково.
По окончании Вольского педагогического училища №2 в 1993–1997 гг. – учитель русского языка и литературы СШ №19 в г. Балаково. За это время заочно окончила филологический факультет Саратовского государственного пединститута им. К.А.Федина.
В 1997–2002 гг. – корреспондент ООО «Вирма» («Свободная газета» и «Свободное ТВ»).
В 2002–2003 гг. – корреспондент РИА «Экспресс» (телекомпания «ТВ Экспресс», газета «Круг»).
В 2003–2005 гг. – шеф-редактор, редактор телекомпании «СТС-Балаково».
В 2005–2008 гг. – корреспондент газеты «Суть».
С 2008 г. – специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС».
В 2001 г. – победитель регионального конкурса УВД на лучшую криминальную программу (программа «Мотив преступления»).
Егоровой разработаны концепция ежедневной информационной программы «Вовремя» для «СТС-Балково» (2004 г.) и постоянная рубрика «Жалобная книга» для газеты «Суть» (2006 г.)
Разработанный Егоровой проект Саратовской ГЭС «День воды» включён в шорт-лист лучших PR-проектов ТЭК на Всероссийском конкурсе «КонТЭКст-2013». Она – обладатель нескольких отраслевых наград. В 2014 г. её имя занесено на Доску почёта Саратовской ГЭС
Егорова Ирина Федоровна