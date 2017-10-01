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ДЕЛАШИНСКИЙ Владимир Дмитриевич
ДЕЛАШИНСКИЙ Владимир Дмитриевич – (27 мая 1927 г. – 25 июля 2007 г.) – журналист.
Родился в 1927 г. в г. Торжок Калиниской области в семье рабочего.
13 октября 1941 г. немцы разбомбили город, и семья переехала жить в деревню. Делашинский вместе с матерью работал на лесоповале и торфоразработках. В 1943 г. семья вернулась в Торжок, и он стал работать слесарем на кожевенном заводе «Красный кожевник», откуда был направлен на учёбу в ремесленное училище №11. В октябре 1944 г. училище было расформировано, и на его базе открылся индустриальный техникум трудовых резервов.
После его окончания в 1952 г. – мастер, преподаватель Хвалынского ремесленного училища №12. Избирался секретарём комсомольской организации училища, членом бюро райкома ВЛКСМ. После принятия в члены КПСС работал сначала пропагандистом, затем заведующим отделом пропаганды и агитации Хвалынского райкома КПСС, секретарем партбюро Благодатинской МТС (с. Благодатное).
В 1957 г. заочно окончил исторический факультет Саратовского госуниверситета.
В связи с реорганизацией МТС вернулся в Хвалынск преподавателем ремесленного училища №12. Затем работал в Новоузенске собственным корреспондентом областной газеты «Коммунист», в Вольске – заведующим отделом писем межрайонной газеты «За коммунистический труд».
В 1966–1987 гг. – редактор газеты «Огни коммунизма» в Балакове.
Являлся внештатным корреспондентом ТАСС. Отмечен юбилейной Почётной грамотой этого информационного агентства.
Награждён медалью «За доблестный труд», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Почётными грамотами Саратовского обкома КПСС и облисполкома.