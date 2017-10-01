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Гурьянова Раиса Васильевна
Гурьянова Раиса Васильевна – журналист.
Родилась 21 октября 1946 г. в г. Ашхабад Туркменской ССР.
В 1967 г. окончила Саратовское культурно-просветительское училище (сейчас колледж искусств) по профессии дирижёр-хоровик. В 1969 г. поступила на филологический факультет Саратовского педагогического института, но не закончила его.
Трудовую деятельность начала в 1967 г. в районном Доме культуры г. Петровска. Параллельно работала учителем музыки и пения в средней школе №3, в Доме пионеров.
В 1971 г. переехала в Балаково. Здесь работала в системе гороно, райотдела культуры, заместителем директора Дворца культуры строителей (1978–1980 гг.), литературным сотрудником в газете «Волжская новь» (1980–1982 гг.) В 1982–1995 гг. – редактор заводского радио, главный редактор объединённой редакции заводского радио и многотиражной газеты Балаковского химзавода (теперь филиал АО «Апатит») «Рабочее время».
В 1995–1996 гг. – редактор городского радио, корреспондент «Свободной газеты».
Отмечена множеством почётных грамот и благодарностей различных ведомств и учреждений.
Пишет стихи. Член литературного объединения «Утро» в Балакове.
Член Союза журналистов России.