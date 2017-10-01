ГУРЬЯНОВ Владимир Григорьевич Актуально » Летопись — 1-октября-2017 — прочитано 8 раз ГУРЬЯНОВ Владимир Григорьевич – журналист, писатель.

Родился в 1942 г. на станции Жерновка Петровского района Саратовской области. Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Служил в армии, работал литературным сотрудником, заведующим отделом, заместителем редактора, редактором Петровской районной газеты «Ленинец», инструктором сектора печати Саратовского обкома КПСС, первым заместителем редактора, редактором сааратовской областной газеты «Коммунист», заместителем министра информации и печати Саратовской области. С 2009 г. – главный редактор журнала «Литературный Саратов».

Автор четырёх книг повестей и рассказов.

Лауреат областной журналистской премии «Золотое перо», лауреат областной литературной премии им. М.Н. Алексеева. Награждён Почётной грамотой Министерства печати РФ, Почётным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Заслуженный работник культуры России, член Союза журналистов и Союза писателей России.

журналист, писатель.Родился в 1942 г. на станции Жерновка Петровского района Саратовской области. Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.Служил в армии, работал литературным сотрудником, заведующим отделом, заместителем редактора, редактором Петровской районной газеты «Ленинец», инструктором сектора печати Саратовского обкома КПСС, первым заместителем редактора, редактором сааратовской областной газеты «Коммунист», заместителем министра информации и печати Саратовской области. С 2009 г. – главный редактор журнала «Литературный Саратов».Автор четырёх книг повестей и рассказов.Лауреат областной журналистской премии «Золотое перо», лауреат областной литературной премии им. М.Н. Алексеева. Награждён Почётной грамотой Министерства печати РФ, Почётным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».Заслуженный работник культуры России, член Союза журналистов и Союза писателей России.