ГРАЧЁВ Евгений Алексеевич Актуально » Летопись — 1-октября-2017 — прочитано 9 раз ГРАЧЁВ Евгений Алексеевич – журналист, писатель.

Родился в 1959 г. в с. Змеёвка Ртищевского района Саратовской области.

Служил в ракетных войсках стратегического назначения на Украине и в Забайкалье, где получил диплом школы военных корреспондентов и сотрудничал с газетой Забайкальского военного округа «На боевом посту». Продолжил учёбу на филологическом факультете Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Работал корреспондентом в газете «Сельская новь», собственным корреспондентом «Литературной России» в Поволжье, сейчас – ведущий телевизионных и радиопрограмм государственной телерадиокомпании «Саратов», активно сотрудничает с «Радио России» и « Маяк».

В 1988 г. в составе Саратовского полка гражданской обороны Грачёв принимал участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении, где подготовил цикл радиоматериалов о саратовских спасателях, работавших на руинах горного Ленинакана и документальный фильм «О, наша боль и скорбь, Ленинакан».

В 2008 г. его авторская телепрограмма «От Хопра до Иргиза. Панорама села» была признана одной из лучших на Всероссийском фестивале «АГРО-СМИ–2008». Грачёв – победитель Международного творческого конкурса «Вечная память», Всероссийского конкурса журналистских работ «Я люблю Россию» за радиоочерк о ветеранах Великой Отечественной войны.

Произведения Грачёва публиковались в журналах «Юность», «Московский вестник», «Солдаты России», «Невский альманах», «Балтика», «Волга – ХХ1 век», «Южная звезда», «Иные берега» (Финляндия), «Наше поколение», «Неман», «Российский колокол», «Журналист», «Крылья», «Подвиг» и других. Он – автор книг «Отавушка», «Падала антоновка в саду», «Предсказание», «Легенды Изнаира» и популярной серии книжек про волшебную страну детства Смеходрон, автор сценариев, по которым сняты мультфильмы в студии «Сказка».

Лауреат Всероссийской литературной премии имени А.П.Чехова, премии имени С.Я. Маршака и Международной премии «Светить всегда» Лиги писателей Евразии. Награждён медалью «Патриот России».

Член Союза журналистов и Союза писателей России.



– журналист, писатель.Родился в 1959 г. в с. Змеёвка Ртищевского района Саратовской области.Служил в ракетных войсках стратегического назначения на Украине и в Забайкалье, где получил диплом школы военных корреспондентов и сотрудничал с газетой Забайкальского военного округа «На боевом посту». Продолжил учёбу на филологическом факультете Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Работал корреспондентом в газете «Сельская новь», собственным корреспондентом «Литературной России» в Поволжье, сейчас – ведущий телевизионных и радиопрограмм государственной телерадиокомпании «Саратов», активно сотрудничает с «Радио России» и « Маяк».В 1988 г. в составе Саратовского полка гражданской обороны Грачёв принимал участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении, где подготовил цикл радиоматериалов о саратовских спасателях, работавших на руинах горного Ленинакана и документальный фильм «О, наша боль и скорбь, Ленинакан».В 2008 г. его авторская телепрограмма «От Хопра до Иргиза. Панорама села» была признана одной из лучших на Всероссийском фестивале «АГРО-СМИ–2008». Грачёв – победитель Международного творческого конкурса «Вечная память», Всероссийского конкурса журналистских работ «Я люблю Россию» за радиоочерк о ветеранах Великой Отечественной войны.Произведения Грачёва публиковались в журналах «Юность», «Московский вестник», «Солдаты России», «Невский альманах», «Балтика», «Волга – ХХ1 век», «Южная звезда», «Иные берега» (Финляндия), «Наше поколение», «Неман», «Российский колокол», «Журналист», «Крылья», «Подвиг» и других. Он – автор книг «Отавушка», «Падала антоновка в саду», «Предсказание», «Легенды Изнаира» и популярной серии книжек про волшебную страну детства Смеходрон, автор сценариев, по которым сняты мультфильмы в студии «Сказка».Лауреат Всероссийской литературной премии имени А.П.Чехова, премии имени С.Я. Маршака и Международной премии «Светить всегда» Лиги писателей Евразии. Награждён медалью «Патриот России».Член Союза журналистов и Союза писателей России.