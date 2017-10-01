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ГОРИЗОНТОВ Иван Парфёнович
ГОРИЗОНТОВ Иван Парфёнович (20 мая 1847 г. – 28 августа 1913 г.) – журналист, издатель.
Родился в слободе Песчанка Балашовского уезда Саратовской губернии в семье священника. В 1862 г. по окончании Балашовского духовного училища поступает в Саратовскую семинарию, но был исключён из неё в 1866 г. «по неблагонадежности к духовному званию» за сочинение «Различие между учениями идеалистов и материалистов». В 1868 г. по окончании двухгодичных педагогических курсов в Саратове поступил в Петербургский университет, но не проучился в нём и двух лет, как был исключён за участие в студенческих волнениях и выслан под надзор полиции в Саратов. В Петербурге впервые попробовал себя в роли журналиста и опубликовал в газете «Неделя» свою первую статью «О даровом обучении детей на спичечной фабрике Анисимова в Саратове».
С 1869 г. Горизонтов на долгие годы становится постоянным сотрудником «Саратовского справочного листка». В 1871–1878 гг. – редактор «Астраханского справочного листка». С 1878 г. – снова в Саратове. В течение одного года под псевдонимом «Каменный Гость» пишет для «Саратовского дневника», потом опять, с тем же псевдонимом, возвращается в «Саратовский листок», став в 1884 г. ещё и его издателем (совместно с П.О. Лебедевым). К 1890 г. «Саратовский листок» становится одной из крупнейших и авторитетнейших газет Поволжья.
В последние годы своей жизни Горизонтов был издателем газеты «Саратовский вестник».