Гайсин Салимжан Мухаметович Актуально » Летопись — 1-октября-2017 — прочитано 6 раз Гайсин Салимжан Мухаметович – журналист, писатель.

Родился 6 марта 1952 г. в с. Черлак Черлакского района Омской области. После окончания историко-филологического факультета Казанского государственногоуниверситета работал каменщиком, преподавателем начальной военной подготовки в школе, слесарем-монтажником.

Свой путь в журналистике начал в 1978 г. корреспондентом газеты г. Маркс Саратовской области «Знамя коммунизма». Затем работал корреспондентом, заведующим отделом, ответственным секретарём, заместителем и главным редактором разных районных муниципальных газет, заместителем главного редактора газеты «Саратовский репортёр».

Дипломант областных журналистских конкурсов.

Автор шестнадцати художественных книг.

Член Союза журналистов.