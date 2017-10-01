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Гайсин Салимжан Мухаметович
Гайсин Салимжан Мухаметович – журналист, писатель.
Родился 6 марта 1952 г. в с. Черлак Черлакского района Омской области. После окончания историко-филологического факультета Казанского государственногоуниверситета работал каменщиком, преподавателем начальной военной подготовки в школе, слесарем-монтажником.
Свой путь в журналистике начал в 1978 г. корреспондентом газеты г. Маркс Саратовской области «Знамя коммунизма». Затем работал корреспондентом, заведующим отделом, ответственным секретарём, заместителем и главным редактором разных районных муниципальных газет, заместителем главного редактора газеты «Саратовский репортёр».
Дипломант областных журналистских конкурсов.
Автор шестнадцати художественных книг.
Член Союза журналистов.