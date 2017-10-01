ВИСЛОВА Ирина Евгеньевна Актуально » Летопись — 1-октября-2017 — прочитано 8 раз ВИСЛОВА Ирина Евгеньевна – журналист.

Родилась в 1970 г. в г. Балашов Саратовской области.

Работала редактором газеты «Огни Балашова». Сотрудничала с газетами «Гудок», «Труд», «Вечерняя Пермь», «Саратовский Арбат». Ныне – заместитель редактора регионального еженедельника «Город».

Неоднократно отмечалась грамотами администрации Балашовского муниципального района и благодарностями от различных общественных и муниципальных организаций г. Балашова. Обладатель малого Знака «Золотой фонд прессы–2012» за огромный творческий вклад в развитие еженедельника «Город», награждённого Знаком «Золотой фонд прессы» как одно из наиболее качественных изданий России в 2012 г.

Член Союза журналистов России.

– журналист.Родилась в 1970 г. в г. Балашов Саратовской области.Работала редактором газеты «Огни Балашова». Сотрудничала с газетами «Гудок», «Труд», «Вечерняя Пермь», «Саратовский Арбат». Ныне – заместитель редактора регионального еженедельника «Город».Неоднократно отмечалась грамотами администрации Балашовского муниципального района и благодарностями от различных общественных и муниципальных организаций г. Балашова. Обладатель малого Знака «Золотой фонд прессы–2012» за огромный творческий вклад в развитие еженедельника «Город», награждённого Знаком «Золотой фонд прессы» как одно из наиболее качественных изданий России в 2012 г.Член Союза журналистов России.