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ВИСЛОВА Ирина Евгеньевна
ВИСЛОВА Ирина Евгеньевна – журналист.
Родилась в 1970 г. в г. Балашов Саратовской области.
Работала редактором газеты «Огни Балашова». Сотрудничала с газетами «Гудок», «Труд», «Вечерняя Пермь», «Саратовский Арбат». Ныне – заместитель редактора регионального еженедельника «Город».
Неоднократно отмечалась грамотами администрации Балашовского муниципального района и благодарностями от различных общественных и муниципальных организаций г. Балашова. Обладатель малого Знака «Золотой фонд прессы–2012» за огромный творческий вклад в развитие еженедельника «Город», награждённого Знаком «Золотой фонд прессы» как одно из наиболее качественных изданий России в 2012 г.
Член Союза журналистов России.