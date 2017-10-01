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АНОСОВ Анатолий Кузьмич
АНОСОВ Анатолий Кузьмич – журналист.
Родился в 1938 г. в с. Клинцовка Пугачёвского района Саратовской области. В 1968 г. окончил Саратовский государственный педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы», в 1973-м –высшую партийную школу в Ростове.
Работал электромонтером на заводе в г. Саратов. Служил в погранвойсках. Работал литсотрудником в редакции газеты «Ленинец» с. Первомайское Первомайского района (теперь Фёдоровский район), ответственным секретарём, главным редактором редакции газеты «Вперед» Фёдоровского района Саратовской области, избирался первым секретарём Фёдоровского райкома ВЛКСМ. Возглавлял совет директоров районных газет.
Награждён юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов России.