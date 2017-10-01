Союз журналистов России
Саратовское отделение

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АНИКЕЕВА Лидия Фёдоровна

Актуально » Летопись — 1-октября-2017 — прочитано 8 раз
АНИКЕЕВА Лидия Фёдоровна – журналист.
Родилась в 1949 г. в г. Сызрань Куйбышевской (теперь Самарской) области, В 1974 г. окончила факультет журналистики Уральского госуниверситета им. М. Горького.
Свой трудовой путь в журналистике начинала в многотиражных газетах и городской объединённой газете «Красный Октябрь» (г. Сызрань). В 1970 г. переехала в г. Новоузенск Саратовской области. Работала корреспондентом, заведующей отделом писем, заведующей отделом сельского хозяйства, наконец, ответственным секретарём местной газеты «Новая степь». Сегодня возглавляет в редакции первичную журналистскую организацию, руководитель пресс-центра управления АПК.
Неоднократный победитель и призёр конкурсов по линии разных региональных министерств: информации и печати, сельского хозяйства, труда и социального развития. Победитель областного творческого конкурса «Золотое перо». Награждена Почётной грамотой Союза журналистов России за многолетний труд, высокий профессионализм и активную гражданскую позицию.
Заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов СССР и РФ.
АНИКЕЕВА Лидия Фёдоровна