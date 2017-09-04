Погиб, защищая Родину Актуально » Летопись — 21-сентября-2017 — прочитано 20 раз КОННОВ Василий Дмитриевич (1913–1945).



Родился в марте 1913 года в селе Кологривовка Аткарского уезда Саратовской губернии (сегодня — Татищевский район Саратовской области). После окончания восьмилетней школы работал сотрудником Татищевской районной газеты, а затем заместителем редактора Дергачёвской районной газеты «Социалистическая стройка».

В мае 1941 г. Коннов был призван на службу в Красную Армию. С начала Великой Отечественной войны сражался на Западном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах, принимал участие в ранних оборонительных операциях Красной армии, Курской битве и Воронежско-Касторненской наступательной операции, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. 11 марта 1943 года был ранен, но вернулся в строй. К марту 1944 г. гвардии капитан Коннов – заместитель по политчасти командира батальона 136-го гвардейского стрелкового полка 42-й гвардейской стрелковой дивизии 40-й армии 2-го Украинского фронта. За время боёв был награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, но особенно отличился во время форсирования реки Горный Тикич.

5 мая 1944 г. он поднял бойцов в атаку и, увлекая за собой, бросился в реку. Переплыв через неё, он повёл бойцов батальона на штурм немецких укреплений. Ему удалось выбить противника из траншей и освободить деревню Антоновку Киевской области Украинской ССР. Гитлеровцы пытались вернуть потерянные позиции, но Коннов и его бойцы успешно отразили все контратаки. В результате немецкие войска потеряли несколько танков и бронетранспортёров и большое количество живой силы. За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 г. Коннов был удостоен звания «Герой Советского Союза».

2 марта 1945 года он погиб в бою за г. Зволен в Чехословакии. Похоронен в этом городе в братской могиле.

Его имя занесено на памятную доску, посвящённую погибшим саратовским журналистам и установленную в холле издательства «Слово». В Саратове его именем названа улица.



Родился в марте 1913 года в селе Кологривовка Аткарского уезда Саратовской губернии (сегодня — Татищевский район Саратовской области). После окончания восьмилетней школы работал сотрудником Татищевской районной газеты, а затем заместителем редактора Дергачёвской районной газеты «Социалистическая стройка».В мае 1941 г. Коннов был призван на службу в Красную Армию. С начала Великой Отечественной войны сражался на Западном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах, принимал участие в ранних оборонительных операциях Красной армии, Курской битве и Воронежско-Касторненской наступательной операции, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. 11 марта 1943 года был ранен, но вернулся в строй. К марту 1944 г. гвардии капитан Коннов – заместитель по политчасти командира батальона 136-го гвардейского стрелкового полка 42-й гвардейской стрелковой дивизии 40-й армии 2-го Украинского фронта. За время боёв был награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, но особенно отличился во время форсирования реки Горный Тикич.5 мая 1944 г. он поднял бойцов в атаку и, увлекая за собой, бросился в реку. Переплыв через неё, он повёл бойцов батальона на штурм немецких укреплений. Ему удалось выбить противника из траншей и освободить деревню Антоновку Киевской области Украинской ССР. Гитлеровцы пытались вернуть потерянные позиции, но Коннов и его бойцы успешно отразили все контратаки. В результате немецкие войска потеряли несколько танков и бронетранспортёров и большое количество живой силы. За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 г. Коннов был удостоен звания «Герой Советского Союза».2 марта 1945 года он погиб в бою за г. Зволен в Чехословакии. Похоронен в этом городе в братской могиле.Его имя занесено на памятную доску, посвящённую погибшим саратовским журналистам и установленную в холле издательства «Слово». В Саратове его именем названа улица.