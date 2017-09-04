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24-мая-2017 — прочитано 314 разФонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
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На памятник вождю
«ИЛЬИЧ» – однодневная газета на шести полосах, изданная комиссией при Балаковском укоме РКП(б), уисполкоме и профбюро 2 февраля 1924 г., в день похорон В.И. Ленина, для сбора средств на постройку памятника лидеру большевистского государства.
Однодневка сплошь состояла из материалов, взятых из центральной прессы. На первой полосе было два снимка: больной Ленин и Ленин на смертном одре. На остальных – скорбные телеграммы, статьи и заметки «Ленин – вождь бедноты», «Что сделал тов. Ленин для крестьян?», «Олицетворение Маркса» и т.д. и т.п.
На фото: памятник Ленина в Балакове