Блестящий журналист Актуально » Летопись — 21-сентября-2017 — прочитано 20 раз АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Михайлович (1862–1941)



Родился в Варшаве 31 марта (ст. ст.) 1862 г. Раннее детство провёл в Новогеоргиевской крепости, где его отец, потомственный дворянин Московской губернии, командовал батальоном Новогеоргиевского полка. В 1881 г., по окончании Варшавского реального училища, Николай поступает на медицинский факультет Варшавского университета. Здесь он становится членом партии «Пролетариат» и организует кружок политобразования среди «реалистов». За политическую деятельность Архангельский был арестован и осуждён к четырём годам ссылки в Красноярский край. Наказание отбывал в с. Ужур, центре золотопромышленности. После двух лет пребывания в Ужуре, где он занимался переплетным делом, был переведён в Минусинск, где он сдал экзамены на звание фельдшера и два года проработал в городской больнице.

После ссылки, в 1891 г., Архангельский местом для жительства выбрал Саратов. Здесь и началась его журналистская карьера. Он становится постоянным сотрудником газеты «Саратовский дневник», пишет фельетоны на местные темы (под псевдонимом «Н.А.») и театральные рецензии. В 1902 г. его назначают помощником редактора.

В 1904 г. Архангельского приглашают возглавить новую саратовскую газету «Приволжский край». Под его руководством, газета выступала против реакции, черносотенных изданий и погромов, боролась за создание Советов и придание газетам больших свобод. С начала 1905 года «Приволжский край» становится рабочей газетой, которая, благодаря Н.М. Архангельскому, поддерживает твёрдую социал-демократическую линию, за что её неоднократно закрывали, а редактора подвергали арестам. В 1907 г. она закрылась навсегда.

В том же году, с мая по ноябрь, Архангельский редактирует Пензенскую газету «Черноземный край», а затем, после её закрытия, – московский «Час», где ведёт отдел обзора печати и пишет передовые статьи. Но и это издание продержалось недолго: до января 1908 г. Новым местом работы Архангельского в Москве стала ежедневная газета «Руль», для которой он пишет передовые статьи. Однако и эта газета вскоре, в апреле того же года, закрылась.

Архангельский возвращается в Саратов, в редакцию «Саратовского вестника». Здесь он сначала пишет фельетоны под псевдонимом «Старый Журналист», а затем становится редактором. Он принимает активное участие в работе Саратовского театрального общества, является председателем литературного общества, часто посещает заседания музыкального общества.

После Великой Октябрьской социалистической революции, когда все «буржуазные» газеты были закрыты, Архангельский всё равно остаётся в гуще событий. С 1918 года он – корреспондент «Красной газеты» Петроградского Совета, «Петроградской правды», саратовской «Красной газеты» и «Саратовских известий». Читает лекции в Петроградском коммунистическом университете имени Зиновьева, на Саратовских пехотно-пулеметных курсах РККА, в отделе искусств Саратовского обкома профсоюзов, в Саратовской консерватории, является председателем репертуарной комиссии в Саратовском театре имени Н.Г. Чернышевского. Его богатый опыт и знания использует журнал «Жизнь искусств» (Петроград).

Архангельскому предлагали работу в центральных изданиях Москвы и Петрограда но он остался в Саратове. В 1926 г. в поздравлении губисполкома и губкома ВКП(б) с 35-летием журналистской деятельности, опубликованном в «Саратовских известиях», об Архангельском было сказано: «Блестящий журналист, с огромной выучкой и культурностью, он становится с первых дней революции ценным сотрудником в газетах и журналах Саратова и других городов. Молодёжь приветствует в лице Николая Михайловича одного из старейших русских журналистов, отдавшего все свои силы передовой и революционной публицистике».

В конце 1920-х гг. Архангельский работает в редакции радиоцентра Нижневолжского края, который выпускает ежедневную радиогазету «Нижневолжский пролетарий», работает заведующим театрального техникума и преподаёт «Историю театра». В 1936 г. он – преподаватель в театральном училище имени И.А. Слонова, заведует литературной частью ТЮЗа, готовит к изданию книгу об истории театра, читает лекции в Немецком театре города Энгельса, во многих клубах города Саратова, обследует учебные заведения искусств, принимает участие в комиссии по созданию курсов иностранных языков, выступает в печати.

Архангельский работал до последних дней своей жизни: он писал воспоминания, очерки по истории театра и саратовской печати, а незадолго до кончины, в 1939—1941 гг., работал корреспондентом саратовской молодёжной газеты «Молодой сталинец», где публиковал статьи о А. Радищеве, Н. Чернышевском, Л. Толстом, М. Глинке, М. Мусоргском, П. Чайковском, о выдающихся музыкантах, поэтах и актерах других стран.



Родился в Варшаве 31 марта (ст. ст.) 1862 г. Раннее детство провёл в Новогеоргиевской крепости, где его отец, потомственный дворянин Московской губернии, командовал батальоном Новогеоргиевского полка. В 1881 г., по окончании Варшавского реального училища, Николай поступает на медицинский факультет Варшавского университета. Здесь он становится членом партии «Пролетариат» и организует кружок политобразования среди «реалистов». За политическую деятельность Архангельский был арестован и осуждён к четырём годам ссылки в Красноярский край. Наказание отбывал в с. Ужур, центре золотопромышленности. После двух лет пребывания в Ужуре, где он занимался переплетным делом, был переведён в Минусинск, где он сдал экзамены на звание фельдшера и два года проработал в городской больнице.После ссылки, в 1891 г., Архангельский местом для жительства выбрал Саратов. Здесь и началась его журналистская карьера. Он становится постоянным сотрудником газеты «Саратовский дневник», пишет фельетоны на местные темы (под псевдонимом «Н.А.») и театральные рецензии. В 1902 г. его назначают помощником редактора.В 1904 г. Архангельского приглашают возглавить новую саратовскую газету «Приволжский край». Под его руководством, газета выступала против реакции, черносотенных изданий и погромов, боролась за создание Советов и придание газетам больших свобод. С начала 1905 года «Приволжский край» становится рабочей газетой, которая, благодаря Н.М. Архангельскому, поддерживает твёрдую социал-демократическую линию, за что её неоднократно закрывали, а редактора подвергали арестам. В 1907 г. она закрылась навсегда.В том же году, с мая по ноябрь, Архангельский редактирует Пензенскую газету «Черноземный край», а затем, после её закрытия, – московский «Час», где ведёт отдел обзора печати и пишет передовые статьи. Но и это издание продержалось недолго: до января 1908 г. Новым местом работы Архангельского в Москве стала ежедневная газета «Руль», для которой он пишет передовые статьи. Однако и эта газета вскоре, в апреле того же года, закрылась.Архангельский возвращается в Саратов, в редакцию «Саратовского вестника». Здесь он сначала пишет фельетоны под псевдонимом «Старый Журналист», а затем становится редактором. Он принимает активное участие в работе Саратовского театрального общества, является председателем литературного общества, часто посещает заседания музыкального общества.После Великой Октябрьской социалистической революции, когда все «буржуазные» газеты были закрыты, Архангельский всё равно остаётся в гуще событий. С 1918 года он – корреспондент «Красной газеты» Петроградского Совета, «Петроградской правды», саратовской «Красной газеты» и «Саратовских известий». Читает лекции в Петроградском коммунистическом университете имени Зиновьева, на Саратовских пехотно-пулеметных курсах РККА, в отделе искусств Саратовского обкома профсоюзов, в Саратовской консерватории, является председателем репертуарной комиссии в Саратовском театре имени Н.Г. Чернышевского. Его богатый опыт и знания использует журнал «Жизнь искусств» (Петроград).Архангельскому предлагали работу в центральных изданиях Москвы и Петрограда но он остался в Саратове. В 1926 г. в поздравлении губисполкома и губкома ВКП(б) с 35-летием журналистской деятельности, опубликованном в «Саратовских известиях», об Архангельском было сказано: «Блестящий журналист, с огромной выучкой и культурностью, он становится с первых дней революции ценным сотрудником в газетах и журналах Саратова и других городов. Молодёжь приветствует в лице Николая Михайловича одного из старейших русских журналистов, отдавшего все свои силы передовой и революционной публицистике».В конце 1920-х гг. Архангельский работает в редакции радиоцентра Нижневолжского края, который выпускает ежедневную радиогазету «Нижневолжский пролетарий», работает заведующим театрального техникума и преподаёт «Историю театра». В 1936 г. он – преподаватель в театральном училище имени И.А. Слонова, заведует литературной частью ТЮЗа, готовит к изданию книгу об истории театра, читает лекции в Немецком театре города Энгельса, во многих клубах города Саратова, обследует учебные заведения искусств, принимает участие в комиссии по созданию курсов иностранных языков, выступает в печати.Архангельский работал до последних дней своей жизни: он писал воспоминания, очерки по истории театра и саратовской печати, а незадолго до кончины, в 1939—1941 гг., работал корреспондентом саратовской молодёжной газеты «Молодой сталинец», где публиковал статьи о А. Радищеве, Н. Чернышевском, Л. Толстом, М. Глинке, М. Мусоргском, П. Чайковском, о выдающихся музыкантах, поэтах и актерах других стран.