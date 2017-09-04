Душа саратовской журналистики Актуально » Летопись — 21-сентября-2017 — прочитано 23 раз КНЯЗЕВА Воля Ефимовна (1928–2014)



Родилась в с. Сепыч Пермской области. Окончила среднюю школу и экстерном педучилище в г. Очер, центральную комсомольскую школу (ЦКШ) при ЦК ВЛКСМ в 1952 г., заочное отделение журналистики высшей партшколы при ЦК КПСС в 1961 г.

После окончания ЦКШ Князева работала завотделом Пермской областной газеты «Молодая гвардия», заведующей отделом саратовской областной газеты «Молодой сталинец» (позже «Заря молодежи»), редактором газеты «Сталинский путь» в целинном Краснокутском районе Саратовской области, заведующей отделом Саратовской областной газеты «Заря молодежи», старшим корреспондентом, заведующей отделом Саратовской областной газеты «Коммунист».

Уйдя на пенсию, Князева трижды избиралась и работала ответственным секретарем правления Саратовской областной организации Союза журналистов СССР, России, многое сделав для укрепления организации, повышения квалификации журналистов. Руководила на общественных началах пресс-центром Саратовского городского совета ветеранов, стояла у истоков создания ветеранской газеты «Мы – вместе!».

Князева В.Е. – Заслуженный работник культуры РСФСР, делегат 6 съезда Союза журналистов России. Награждена медалями ко всем юбилеям Великой Победы в войне 1941–1945 гг., медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», Почётным знаком Российского комитета ветеранов войны, юбилейной медалью к 50-летию освоения целинных и залежных земель, Почётным знаком к 80-летию Союза журналистов России, Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».



Родилась в с. Сепыч Пермской области. Окончила среднюю школу и экстерном педучилище в г. Очер, центральную комсомольскую школу (ЦКШ) при ЦК ВЛКСМ в 1952 г., заочное отделение журналистики высшей партшколы при ЦК КПСС в 1961 г.После окончания ЦКШ Князева работала завотделом Пермской областной газеты «Молодая гвардия», заведующей отделом саратовской областной газеты «Молодой сталинец» (позже «Заря молодежи»), редактором газеты «Сталинский путь» в целинном Краснокутском районе Саратовской области, заведующей отделом Саратовской областной газеты «Заря молодежи», старшим корреспондентом, заведующей отделом Саратовской областной газеты «Коммунист».Уйдя на пенсию, Князева трижды избиралась и работала ответственным секретарем правления Саратовской областной организации Союза журналистов СССР, России, многое сделав для укрепления организации, повышения квалификации журналистов. Руководила на общественных началах пресс-центром Саратовского городского совета ветеранов, стояла у истоков создания ветеранской газеты «Мы – вместе!».Князева В.Е. – Заслуженный работник культуры РСФСР, делегат 6 съезда Союза журналистов России. Награждена медалями ко всем юбилеям Великой Победы в войне 1941–1945 гг., медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», Почётным знаком Российского комитета ветеранов войны, юбилейной медалью к 50-летию освоения целинных и залежных земель, Почётным знаком к 80-летию Союза журналистов России, Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».