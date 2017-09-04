Союз журналистов России

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Родился в 1898 году, в семье железнодорожника, был старшим из шестерых детей. В 17 лет начал свой трудовой путь телеграфистом на станции Красный Кут.

В 1917 году Холодовский А.П. вступает добровольцем в Красную гвардию, и его назначают на должность коменданта станции Красный Кут. Во время гражданской войны, успев окончить двухклассное железнодорожное училище, он попадает на службу в 27-й Сибирский стрелковый полк. В то непростое время проявляется талант Александра к творчеству, он пробует писать стихи, пьесы.

В 1930 году его командируют на работу в отделенческую редакцию газеты «Призыв ударника». Затем он становится литературным сотрудником республиканской редакции газеты «Большевик» по Красно-Кутскому и Экгеймскому кантонам.

С 1941 года – собкор саратовской областной газеты «Коммунист».

В 1943 году Холодовского А.П. назначают ответственным редактором Краснокутской районной газеты «Сталинский путь».

В 1948 году был направлен на работу в республиканскую редакцию газеты «Бурят-монгольская правда». Годом позже его в качестве начальника дорожного издательства «Кировская магистраль» командируют в Карело-Финскую ССР.

В 1955 году он возвращается в Красный Кут, где снова работает в районной газете.

На пенсию Александр Петрович ушел в 1963 году, но еще долгое время продолжал сотрудничать с газетой.

Он чтил землю, на которой родился и жил. Вся эта любовь, преданность, восхищение своей Родиной находила отражение в его статьях и очерках.

Большая, наполненная интересными, важными событиями жизнь оборвалась в 80 лет, в 1978 году.



Князева Воля Ефимовна, редактор газеты с 1954 по 1955 годы.



Родилась 29 февраля 1928 года в селе Степыч Пермской области. После окончания средней школы поступила в педучилище. Но вся ее жизнь была связана с журналистикой.После окончания отделения журналистики при ЦК ВЛКСМ и Высшей партшколы при ЦК КПСС она работала в СМИ г. Перми, затем в саратовских областных газетах «Заря молодежи», «Коммунист».

Выйдя на пенсию, не оставила любимое дело. Она стала ответственным секретарем Союза журналистов Саратовской области. Воля Ефимовна многое сделала для укрепления организации, повышения квалификации журналистов.

Заслуги Воли Ефимовны Князевой отмечены государственными наградами и признанием журналистского сообщества. Она – Заслуженный работник культуры РСФСР, награждена Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом», многими юбилейными медалями, в том числе к 50-летию освоения целинных и залежных земель. Но более всего она, журналист по призванию и духу, коллективист по образу жизни, гордилась наградой от Союза журналистов России.

Волю Ефимовну Князеву саратовские журналисты разных поколений уважали как профессионала и активного общественника. Основные темы ее публикаций – проблемы нравственности, морали, патриотического воспитания всегда вызывали живой интерес, искренний отклик. Многие ныне признанные профессионалы начинали свой путь в школе юного журналиста, которую вела Воля Ефимовна. Для них она была хорошим наставником и другом.

18 декабря 2013 года, на 87-м году, Воля Ефимовна Князева ушла из жизни.



Захаров Иван Степанович, редактор газеты с 1966 по 1982 годы.

Родился в 1924 году в селе Мироновка Питерского района. После окончания средней школы работал в колхозе.

В 1942 году ушел на фронт. На себе испытал все тяготы военного лихолетья. Прошел путь от рядового до капитана. Воевал на разных фронтах, в том числе участвовал в обороне Советского Заполярья. За время Великой Отечественной войны награжден медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией».

После демобилизации в 1947 году, Ивана Степановича принимают на работу вторым секретарем Питерского райкома ВЛКСМ, затем заведующим парткабинетом.

В 1951 году вновь уходит в армию на должность заместителя командира батареи по политической части.

В 1953 году И.С. Захаров возвращается в Питерку и работает в райкоме партии в качестве заведующего общим отделом, заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации, заведующего кабинетом политпросвещения.

С 1954 по 1962 гг. был заместителем редактора Питерской районной газеты.

В 1962 г. семья Захаровых переезжает в Красный Кут.

В 1962-1963 гг. И.С. Захаров работает заведующим отделом пропаганды и агитации райкома КПСС.

В 1963-1964 гг. был инспектором-парторганизатором.

В 1964-1966 гг. – председателем районного комитета народного контроля.

В 1966 году И.С. Захаров переходит на журналистскую работу. Он возглавляет Краснокутскую районную газету «За коммунизм» и до 1982 года является ее бессменным редактором.

И.С. Захаров был членом Союза журналистов СССР. Честный, добросовестный, отзывчивый, он пользовался большим авторитетом у коллег. За выдающиеся заслуги И.С. Захаров награжден орденом «Знак Почета».

12 июля 1984 года после продолжительной болезни Захаров И.С. скончался.



Марин Юрий Иванович, редактор газеты с 1982 по 1989 годы.

Родился 22 августа 1952 года в г. Красный Кут.

В 1969 году после окончания школы пошел работать учеником токаря-операциониста на Краснокутский арматурный завод.

В 1970 году перешел на работу слесарем по ремонту тепловозов в локомотивное депо станции Ершов Приволжской железной дороги.

С 1970 по 1972 годы проходил службу в рядах Советской Армии на Северном флоте.

В 1973 году Юрия Ивановича приняли на работу в редакцию районной газеты «За коммунизм» литературным сотрудником.

В 1976 - окончил Краснокутский зооветеринарный техникум.

В 1978 - переведен на должность заведующего отделом писем, а в 1982 г. становится редактором газеты.

В 1986 - окончил Саратовскую высшую партийную школу.

В 1990 - возглавил районное управление социальной защиты населения.

В 1992 - назначен заведующим отделом социального обеспечения администрации Краснокутского района.

В 1996 г. стал заместителем главы администрации Краснокутского района по анализу, информатизации и общественным отношениям.

В 1999 г. окончил Поволжскую академию государственной службы.

Ю.И. Марин являлся членом Союза журналистов России.

Юрия Ивановича всегда отличало добросовестное отношение к порученному делу, поиск новых решений. В его статьях освещались проблемы нравственности, воспитания молодежи, социальной защиты малоимущих.

Марин Ю.И. награжден медалью Жукова. Ему присвоены звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Ветеран труда».

В сентябре 2011 года Ю.И. Марина не стало.



Алексеев Вячеслав Владимирович, редактор газеты в 2000 - 2011 годах.

Родился 5 мая 1956 года на станции Зорино Советского района Саратовской области.

В 1973 году окончил школу-интернат № 5 и был принят учеником слесаря–ремонтника прокатно-ремонтного цеха «Саратовнефтегаз».

С 1973 по 1975 годы проходил службу в рядах Советской Армии. После возвращения поступил на работу в Краснокутский ЭТУС в качестве электромонтера.

С 1 декабря 1976 года принят корреспондентом в редакцию газеты «За коммунизм».

В 1982 году возглавил отдел сельского хозяйства газеты.

В 1987 году переведен на должность заместителя редактора.

В 1990 году назначен заведующим Краснокутской типографии Энгельсского полиграфического объединения «Волга».

С 1991 года являлся директором МУП «Краснокутская типография».

В 2000 году назначен по совместительству редактором газеты «Краснокутские вести», а в 2006 году директором-редактором МУП «Редакция газеты «Краснокутские вести».

За годы работы Вячеслав Владимирович был удостоен звания «Заслуженный деятель культуры» (1999) и Почетного знака губернатора Саратовской области «За стойкость и выживание» (2003).

Умер В.В. Алексеев 21 апреля 2012 года.



Мищенко Марина Михайловна, редактор газеты с 2011 по 2015 годы.

Родилась 17 января 1965 года в г. Красный Кут. В 1982 году окончила среднюю школу № 3. Поступила в Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского на исторический факультет. Свою трудовую деятельность Марина Михайловна начала в 1987 году, попав по распределению учителем истории и обществоведения в Дьяковскую школу. Отработала преподавателем 3 года.

В 1992 году М.М. Мищенко пришла на работу в редакцию районной газеты. Первая должность – редактор районного радиовещания, затем – корреспондент газеты, заведующая отделом писем, с 2000 года – заместитель редактора.

С 2007 по 2011 годы возглавляла Общественную приёмную местного отделения партии «Единая Россия».

В 2011-ом ее избирают депутатом районного Собрания депутатов. В этом же году Марина Михайловна возглавила коллектив районной газеты «Краснокутские вести».

Марина Михайловна Мищенко отдала районной журналистике почти 25 лет. Именно она стала инициатором выпуска первых номеров газеты в цветном формате, а субботний номер сделала, как мы сейчас ее называем, «толстушкой». Работу в должности редактора она выстраивала в соответствии с жизненными принципами, всегда четко отстаивая свою позицию. Марину Михайловну отличали природная интеллигентность, отзывчивость, скромность, уважительное отношение к людям.

12 февраля 2015 года Мищенко М.М. не стало.



Шубин Иван Павлович, заместитель редактора с 1969 по 1987 годы.

Родился 21 августа 1927 года в с. Дьяковка Краснокутского раойна.

В 1944 году семнадцатилетним мальчишкой ушел на фронт. Попал в ряды морских пехотинцев и был направлен в Кронштадт. В феврале 1945 года, в Польше, в ходе Висло-Одерской наступательной операции был ранен в руку, получил контузию и оказался в госпитале. Но на этом его военная служба не закончилась. После Победы 9 мая 1945 года Иван Павлович в числе многих других солдат и офицеров,продолжал нести службу, уничтожая остатки вражеских войск, как в самой Германии, так и за ее пределами - в Чехословакии, Западной Украине. За боевые заслуги И.П. Шубин награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

К мирной жизни вернулся спустя 7 лет. Именно с этого времени начался его трудовой путь в журналистике. Первым местом работы Ивана Павловича стала редакция газеты «За большевистские колхозы» Комсомольского района Саратовской области, где он трудился ответственным секретарем. В 1954- ом становится редактором этой газеты. переименованной к тому моменту в «Знамя коммунизма».

В 1959 году, после расформирования Комсомольского района и газеты, Иван Павлович переезжает в Красный Кут и устраивается на работу в редакцию местной газеты.

В 1962 г. становится заведующим сельскохозяйственным сектором. Районной газете И.П. Шубин был предан всю свою жизнь, вплоть до выхода на заслуженный отдых. Освоил разные должности -. ответственного секретаря, заместителя редактора, редактора. За многолетний труд Иван Павлович был награжден орденом «Знак почета», многочисленными грамотами и благодарностями, являлся членом Союза журналистов СССР.

Публикации И.П. Шубина отличались злободневностью и разнообразием тематики. Являясь ветераном Великой Отечественной войны, он писал проникновенные стихи о войне, о жизни. В свет вышел целый сборник его стихотворений. Уйдя в 1987 году на пенсию, Иван Петрович продолжал творить, и районка нередко печатала его новые стихи.

Ушел из жизни И.П. Шубин 4 сентября 2006 года.



Велигорский Андрей Евменович, ответственный секретарь с 1969 по 1980 годы

Родился 31 мая 1920 года, в с. Чепиговка Репкинского района Черниговской области. После окончания школы, поступил в Горьковское артиллерийское училище, которое окончил в 1941 году. С первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях. Со своей будущей женой - Бирюковой Валентиной Ивановной, познакомился в Саратове, которая в составе зенитно-артиллерийского полка защищала от врага небо над городом. В 1944 году они поженились.

Андрей Евменович участвовал в обороне Москвы. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

После окончания войны Андрей Евменович вместе с женой отправился на ее родину – в Краснокутский район.

В мирное время А.Е. Велигорский работал на разных должностях: парторгом в с. Лепехинка, третьим секретарем райкома в с. Комсомольское.

В 1969 году семья Велигорских переезжает в г. Красный Кут. В этом же году Андрей Евменович устраивается на работу в редакцию районной газеты «За коммунизм» на должность ответственного секретаря. В редакции Велигорский А.Е. проработал 11 лет и в 1980 году ушел на заслуженный отдых. После выхода на пенсию, какое-то время работал в отделе секретного делопроизводства администрации Краснокутского района.

Умер А.Е. Велигорский 1 октября 2001 года.





Литвинов Федор Диомидович, корреспондент

Родился в 1924 году в пос. Семенной Краснокутского района. В годы Великой Отечественной войны Федор Диомидович работал на Саратовском авиационном заводе, участвуя в выпуске истребителей, за что был награжден медалью «За трудовое отличие».

Ф.Д. Литвинов прошел долгий журналистский путь. Начал он свою трудовую деятельность в качестве журналиста в газете Комсомольского района «Знамя коммунизма». Затем, по стечению жизненных обстоятельств, работал в политотделе газеты в Молдавии, а позже в должности заведующего промышленным отделом в газете «Новое Заволжье» Пугачевского района. В Краснокутскую районку Федор Диомидович пришел уже закаленным мастером пера, демонстрировавшим высокий уровень знаний, умеющим общаться с людьми и способным находить истину.

Ф.Д. Литвинов не раз становился победителем областных творческих конкурсов, был лауреатом премии Союза журналистов Саратовской области. Плодотворно сотрудничал с областной газетой «Коммунист» и межрегиональным журналом «Степные просторы». Федор Диомидович – талантливый очеркист. Строки его очерков - это строки летописи истории Краснокутского района. За свою каждодневную кропотливую работу Федор Диомидович был награжден медалью «За долголетний добросовестный труд».

Скончался Ф.Д. Литвинов 23 апреля 2006 года.



Роскошная Вера Ивановна, радиоорганизатор газеты с 1964 по 1975 годы

Родилась 11 августа 1923 года в г. Красный Кут. В 1941 году окончила местную школу. Несколько месяцев работала секретарем-кассиром на мельзаводе № 17.

11 апреля 1942 года по первому комсомольскому призыву добровольно ушла на фронт. Попала в 99-й отдельный батальон ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение связью), созданный в нашей области из девушек-добровольцев. Этот батальон называли «глазами и ушами» противовоздушной обороны. Вера Ивановна была радиотелеграфистом приемного центра. Ее батальон участвовал в боях под Сталинградом. В сентябре 1943 года батальон перебазировался в Украину, в Донецк. Там В.И. Роскошная прошла курс радистов\. и в составе опергруппы радиотелеграфистов обеспечивала связь во время исторической Ялтинской конференции, на которой встречались Сталин, Рузвельт и Черчилль. Закончила службу Вера Ивановна в звании сержанта на Дальнем Востоке в 270-м отдельном батальоне Приморского фронта в Манчжурии, где была радиотелеграфистом при штабе. Там же вышла замуж за своего однополчанина Роскошного Михаила Васильевича. Домой вернулась в ноябре 1945 года .За время военной службы была награждена медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Жукова, орденом Отечественной войны.

С 1948 года по 1955 год семья Роскошных проживала в Крыму, в поселке Почтовое Бахчисарайского района Симферопольской области, потом вернулась в Красный Кут.

В 1953 году Вера Ивановна вступила в члены КПСС, окончив партийные курсы.

В 1955 -1958 годах работала заместителем председателя правления артели им. Тельмана.

В 1959- 1962 годах являлась начальником БТИ.

В 1962 - 1963 годах работала директором кинотеатра им. Карла Маркса.

С февраля 1963 г. Вера Ивановна становится первым редактором местного радиовещания.

В августе 1964 г. переведена на должность корреспондента и радиоорганизатора в редакцию районной газеты «За коммунизм».

С октября 1975 года и до ухода на пенсию в августе 1978 года работала заведующей отделом писем. Вера Ивановна награждена медалью «За доблестный труд», и ей присвоено звание «Ветеран труда».

Умерла В.И. Роскошная на 87-ом году жизни, 1 июля 2010 года.



Евдокимова Галина Александровна, заведующая отделом писем в 1981 - 1996 годах.

Родилась 22 апреля 1938 года. Окончила среднюю школу №2 г. Красный Кут. После окончания школы в феврале 1958 года была принята на должность пионервожатой Логиновской средней школы. В 1980 году переведена на аналогичную должность в Краснокутскую среднюю школу № 2, здесь она проработала более пятнадцати лет.

В 1969 году Галина Александровна по семейным обстоятельствам уезжает в г. Архангельск, где также работает в школе.

В 1971 году она возвращается в Красный Кут и устраивается на работу в детский сад «Звездочка», в котором работает вплоть до 1981 года.

Начало ее трудового пути в Краснокутской районке датируется 1981 годом. На протяжении пятнадцати лет, даже не имея специального образования, ей удавалось посредством своего врожденного таланта ни на шаг не отставать от мэтров журналистского пера – Ивана Шубина, Федора Литвинова и других. В каждом сюжете своих публикаций она видела прежде всего человека. Из мало кому известных комбайнеров, доярок, механизаторов, учителей, врачей получались герои.

Журналист Евдокимова Г.А. открывала своим читателям земляков, находя в каждом из них "изюминку", раскрывая индивидуальность человека, подчеркивая его достоинства и профессиональные качества. Отдельной строкой в ее статьях и очерках проходит тема защиты Родины. Писала Галина Александровна о ветеранах Великой Отечественной войны, стойко защищавших рубежи нашей Родины, о воинах-интернационалистах, прошедших пыльными дорогами Афганистана, а еще о молодых парнях, исправно несущих свой воинский долг в рядах Вооруженных сил. За годы работы в коллективе редакции районной газеты Галина Александровна исколесила весь район, и пусть прошло уже немало времени, она до сих пор помнит всех, с кем ей по воле судьбы пришлось столкнуться на своем профессиональном поприще.

Галина Александровна до сих пор является примером для молодых сотрудников редакции.





Фатеева Елена Александровна, действующий редактор газеты «Краснокутские вести»

Родилась 22 сентября 1971 года в г. Красный Кут. Окончила городскую школу № 3.

В 1994 году окончила филологический факультет Саратовского педагогического института им. К.А. Федина. В этом же году пришла на работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» на должность корректора.

В 1996 году назначена на должность корреспондента.

В 2002 году стала заведующей отделом писем.

С 2011 года являлась заместителем редактора газеты «Краснокутские вести».

В 2012 году была избрана депутатом городского Совета депутатов.

С 2014 года является руководителем исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия».

В 2015 году возглавила МУП «Редакция газеты «Краснокутские вести».

За годы работы неоднократно награждалась почетными грамотами администрации района, министерства информации и печати области, губернатора, благодарственными письмами территориальной избирательной комиссии района, руководства ОМВД России по Краснокутскому району, Пенсионного фонда, была занесена на районную Доску почета.

В 2017-ом принята в Союз журналистов. Одновременно с ней решили вступить в СЖР еще пять членов коллектива.