Куреньков всегда на передовой Актуально » Летопись — 20-сентября-2017 — прочитано 32 раз

Чтением книг и сочинительством занимается, сколько себя помнит, а именно – с трёхлетнего возраста. В семейном архиве есть символическое фото того периода: на фоне книжного шкафа наперевес с большим фолиантом Сервантеса «Дон Кихот». Борьба с «ветряными мельницами» беззакония и несправедливости спустя время стали его главным журналистским кредо. Большое значение в его журналистской судьбе сыграла учёба в средней школе села Интернациональное (учхоз ЦСХИ) под Целиноградом (ныне столица Казахстана – Астана), где преподавало много талантливых учителей.

Одним из любимых его предметов была литература, сочинения на свободные темы. Работа над классными и школьными стенгазетами постепенно развивала его первичные навыки ньюсмейкерства. Новым этапом познания журналистских азов, по утверждению И.П. Куренькова, стало его пятилетнее сотрудничество в качестве внештатного корреспондента вузовской газеты «Специалист» (ЦСХИ). Существенную роль сыграло общение с профессиональными журналистами, редактировавшими эту многотиражку.

В 1982 -1990 годах И.П. Куреньков трудился на различных должностях в комсомольских и партийных органах г. Целинограда, Целиноградской области КазССР. Его статьи на общественно-политические темы периодически печатались в местных и республиканских СМИ. С сентября 1990-го в течение полугода являлся слушателем очного отделения факультета журналистики Алма-Атинской высшей партийной школы.



Широкий резонанс среди казахстанской общественности вызвала его полемическая статья «С подлинным не верно» (январь, 1991) в главной республиканской партийной газете «Казахстанская правда». В ней автор, опираясь на анализ первоисточников, ставил под сомнение подлинность трактовки известной крылатой фразы, приписанной В.И. Ленину: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». С февраля 1991 года И.П. Куреньков стал заниматься журналистикой на профессиональной основе, заняв должность корреспондента отдела общественно-политической жизни столичной газеты «Вечерняя Алма-Ата». Вёл дискуссионный клуб «Диалог», в котором, в том числе, широко обсуждалась тема необходимости сохранения Советского Союза. С ноября 1991 года по 2001 год он работал собственным корреспондентом (по центральному и северному Казахстану, г. Целиноград), заместителем главного редактора республиканской газеты «Сельская новь». За это время из-под его пера вышло более полутора тысяч публикаций различного жанра и тематики, повествовавших о реформах в аграрном секторе экономики Казахстана. Проблемные статьи, очерки и журналистские расследования И.П. Куренькова публиковались также в других казахстанских газетах и журналах.

Особое место занимают его политологические публикации, направленные против русофобии, национализма, в защиту русского языка и прав русскоязычного населения. Многие из этих статей вызывали широкую дискуссию в обществе, нередко негативно воспринимались властями.

После переезда в Россию, И.П. Куреньков работал (2002 — 2006), обозревателем (политика, экономика) областной газеты «Саратовские вести». Главным направлением его журналистских материалов было освещение ситуации в общественно-политической, социально-экономической сферах региона, реформы органов местного самоуправления.

В тот же период И.П. Куреньков занимал должность редактора еженедельника «Саратовские вести» - суббота». После этого он непродолжительное время являлся политическим обозревателем газеты «Новые времена в Саратове». Затем, пройдя большой конкурс, работал заместителем начальника информационно-аналитического отдела Саратовской областной Думы (2006-2011). В том числе, обеспечивая взаимодействие депутатского корпуса с различными СМИ.

В 2011 - 2013 годах был главным редактором газеты «Справедливая Россия» в Саратовской области». Затем трудился советником директора по информационно- аналитическим вопросам организации в сфере политического консалтинга. В настоящее время – руководитель информационно-аналитического центра Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Выступает в роли эксперта-политолога, автора статей общественно- политической тематики в различных СМИ Саратовской области.

И.П. Куреньков является автором и соавтором ряда книг и сборников: «Противостояние» (1997), «Из плена лет и лживых наветов» (1999), «Аграрный синдром» (2001), «От Наркомпрода до Продкорпорации» (2001, соавтор, редактор), «Противостояние-2» (2004), «На перепутье: вождизм и кризис» (2015). Его труд отмечен: Благодарственным письмом вице-премьера, министра сельского хозяйства Республики Казахстан (1999), Благодарственным письмом Главного федерального инспектора по Саратовской области (2005), Благодарственным письмом председателя Саратовской областной Думы (2009), Почётной грамотой Саратовской областной Думы (2010).



Куреньков Иван Павлович – родился 2 марта 1960 года в с.Красный Яр Целиноградской области Казахской ССР (Республика Казахстан). С 2001 г. вместе с семьёй проживает и трудится в городе Саратове Российской Федерации. Член Союза журналистов России с 2004 г. Образование высшее. В 1982 г. с отличием окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт («Зооинженер»), в 1993 г. – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования («Политолог. Преподаватель социально-политических дисциплин в высших и средних учебных заведениях»).Чтением книг и сочинительством занимается, сколько себя помнит, а именно – с трёхлетнего возраста. В семейном архиве есть символическое фото того периода: на фоне книжного шкафа наперевес с большим фолиантом Сервантеса «Дон Кихот». Борьба с «ветряными мельницами» беззакония и несправедливости спустя время стали его главным журналистским кредо. Большое значение в его журналистской судьбе сыграла учёба в средней школе села Интернациональное (учхоз ЦСХИ) под Целиноградом (ныне столица Казахстана – Астана), где преподавало много талантливых учителей.Одним из любимых его предметов была литература, сочинения на свободные темы. Работа над классными и школьными стенгазетами постепенно развивала его первичные навыки ньюсмейкерства. Новым этапом познания журналистских азов, по утверждению И.П. Куренькова, стало его пятилетнее сотрудничество в качестве внештатного корреспондента вузовской газеты «Специалист» (ЦСХИ). Существенную роль сыграло общение с профессиональными журналистами, редактировавшими эту многотиражку.В 1982 -1990 годах И.П. Куреньков трудился на различных должностях в комсомольских и партийных органах г. Целинограда, Целиноградской области КазССР. Его статьи на общественно-политические темы периодически печатались в местных и республиканских СМИ. С сентября 1990-го в течение полугода являлся слушателем очного отделения факультета журналистики Алма-Атинской высшей партийной школы.Широкий резонанс среди казахстанской общественности вызвала его полемическая статья «С подлинным не верно» (январь, 1991) в главной республиканской партийной газете «Казахстанская правда». В ней автор, опираясь на анализ первоисточников, ставил под сомнение подлинность трактовки известной крылатой фразы, приписанной В.И. Ленину: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». С февраля 1991 года И.П. Куреньков стал заниматься журналистикой на профессиональной основе, заняв должность корреспондента отдела общественно-политической жизни столичной газеты «Вечерняя Алма-Ата». Вёл дискуссионный клуб «Диалог», в котором, в том числе, широко обсуждалась тема необходимости сохранения Советского Союза. С ноября 1991 года по 2001 год он работал собственным корреспондентом (по центральному и северному Казахстану, г. Целиноград), заместителем главного редактора республиканской газеты «Сельская новь». За это время из-под его пера вышло более полутора тысяч публикаций различного жанра и тематики, повествовавших о реформах в аграрном секторе экономики Казахстана. Проблемные статьи, очерки и журналистские расследования И.П. Куренькова публиковались также в других казахстанских газетах и журналах.Особое место занимают его политологические публикации, направленные против русофобии, национализма, в защиту русского языка и прав русскоязычного населения. Многие из этих статей вызывали широкую дискуссию в обществе, нередко негативно воспринимались властями.После переезда в Россию, И.П. Куреньков работал (2002 — 2006), обозревателем (политика, экономика) областной газеты «Саратовские вести». Главным направлением его журналистских материалов было освещение ситуации в общественно-политической, социально-экономической сферах региона, реформы органов местного самоуправления.В тот же период И.П. Куреньков занимал должность редактора еженедельника «Саратовские вести» - суббота». После этого он непродолжительное время являлся политическим обозревателем газеты «Новые времена в Саратове». Затем, пройдя большой конкурс, работал заместителем начальника информационно-аналитического отдела Саратовской областной Думы (2006-2011). В том числе, обеспечивая взаимодействие депутатского корпуса с различными СМИ.В 2011 - 2013 годах был главным редактором газеты «Справедливая Россия» в Саратовской области». Затем трудился советником директора по информационно- аналитическим вопросам организации в сфере политического консалтинга. В настоящее время – руководитель информационно-аналитического центра Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Выступает в роли эксперта-политолога, автора статей общественно- политической тематики в различных СМИ Саратовской области.И.П. Куреньков является автором и соавтором ряда книг и сборников: «Противостояние» (1997), «Из плена лет и лживых наветов» (1999), «Аграрный синдром» (2001), «От Наркомпрода до Продкорпорации» (2001, соавтор, редактор), «Противостояние-2» (2004), «На перепутье: вождизм и кризис» (2015). Его труд отмечен: Благодарственным письмом вице-премьера, министра сельского хозяйства Республики Казахстан (1999), Благодарственным письмом Главного федерального инспектора по Саратовской области (2005), Благодарственным письмом председателя Саратовской областной Думы (2009), Почётной грамотой Саратовской областной Думы (2010).