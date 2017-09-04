|
Союз журналистов России
Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
24-мая-2017 — прочитано 314 разФонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
|
Куреньков всегда на передовой
Куреньков Иван Павлович – родился 2 марта 1960 года в с.Красный Яр Целиноградской области Казахской ССР (Республика Казахстан). С 2001 г. вместе с семьёй проживает и трудится в городе Саратове Российской Федерации. Член Союза журналистов России с 2004 г. Образование высшее. В 1982 г. с отличием окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт («Зооинженер»), в 1993 г. – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования («Политолог. Преподаватель социально-политических дисциплин в высших и средних учебных заведениях»).
Чтением книг и сочинительством занимается, сколько себя помнит, а именно – с трёхлетнего возраста. В семейном архиве есть символическое фото того периода: на фоне книжного шкафа наперевес с большим фолиантом Сервантеса «Дон Кихот». Борьба с «ветряными мельницами» беззакония и несправедливости спустя время стали его главным журналистским кредо. Большое значение в его журналистской судьбе сыграла учёба в средней школе села Интернациональное (учхоз ЦСХИ) под Целиноградом (ныне столица Казахстана – Астана), где преподавало много талантливых учителей.
Одним из любимых его предметов была литература, сочинения на свободные темы. Работа над классными и школьными стенгазетами постепенно развивала его первичные навыки ньюсмейкерства. Новым этапом познания журналистских азов, по утверждению И.П. Куренькова, стало его пятилетнее сотрудничество в качестве внештатного корреспондента вузовской газеты «Специалист» (ЦСХИ). Существенную роль сыграло общение с профессиональными журналистами, редактировавшими эту многотиражку.
В 1982 -1990 годах И.П. Куреньков трудился на различных должностях в комсомольских и партийных органах г. Целинограда, Целиноградской области КазССР. Его статьи на общественно-политические темы периодически печатались в местных и республиканских СМИ. С сентября 1990-го в течение полугода являлся слушателем очного отделения факультета журналистики Алма-Атинской высшей партийной школы.
Широкий резонанс среди казахстанской общественности вызвала его полемическая статья «С подлинным не верно» (январь, 1991) в главной республиканской партийной газете «Казахстанская правда». В ней автор, опираясь на анализ первоисточников, ставил под сомнение подлинность трактовки известной крылатой фразы, приписанной В.И. Ленину: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». С февраля 1991 года И.П. Куреньков стал заниматься журналистикой на профессиональной основе, заняв должность корреспондента отдела общественно-политической жизни столичной газеты «Вечерняя Алма-Ата». Вёл дискуссионный клуб «Диалог», в котором, в том числе, широко обсуждалась тема необходимости сохранения Советского Союза. С ноября 1991 года по 2001 год он работал собственным корреспондентом (по центральному и северному Казахстану, г. Целиноград), заместителем главного редактора республиканской газеты «Сельская новь». За это время из-под его пера вышло более полутора тысяч публикаций различного жанра и тематики, повествовавших о реформах в аграрном секторе экономики Казахстана. Проблемные статьи, очерки и журналистские расследования И.П. Куренькова публиковались также в других казахстанских газетах и журналах.
Особое место занимают его политологические публикации, направленные против русофобии, национализма, в защиту русского языка и прав русскоязычного населения. Многие из этих статей вызывали широкую дискуссию в обществе, нередко негативно воспринимались властями.
После переезда в Россию, И.П. Куреньков работал (2002 — 2006), обозревателем (политика, экономика) областной газеты «Саратовские вести». Главным направлением его журналистских материалов было освещение ситуации в общественно-политической, социально-экономической сферах региона, реформы органов местного самоуправления.
В тот же период И.П. Куреньков занимал должность редактора еженедельника «Саратовские вести» - суббота». После этого он непродолжительное время являлся политическим обозревателем газеты «Новые времена в Саратове». Затем, пройдя большой конкурс, работал заместителем начальника информационно-аналитического отдела Саратовской областной Думы (2006-2011). В том числе, обеспечивая взаимодействие депутатского корпуса с различными СМИ.
В 2011 - 2013 годах был главным редактором газеты «Справедливая Россия» в Саратовской области». Затем трудился советником директора по информационно- аналитическим вопросам организации в сфере политического консалтинга. В настоящее время – руководитель информационно-аналитического центра Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Выступает в роли эксперта-политолога, автора статей общественно- политической тематики в различных СМИ Саратовской области.
И.П. Куреньков является автором и соавтором ряда книг и сборников: «Противостояние» (1997), «Из плена лет и лживых наветов» (1999), «Аграрный синдром» (2001), «От Наркомпрода до Продкорпорации» (2001, соавтор, редактор), «Противостояние-2» (2004), «На перепутье: вождизм и кризис» (2015). Его труд отмечен: Благодарственным письмом вице-премьера, министра сельского хозяйства Республики Казахстан (1999), Благодарственным письмом Главного федерального инспектора по Саратовской области (2005), Благодарственным письмом председателя Саратовской областной Думы (2009), Почётной грамотой Саратовской областной Думы (2010).