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Из зоны боевых действий
ШИШКИН Олег Александрович.
Родился 1 октября 1969 года в п. Навля Брянской области. По окончании исторического факультета Брянского государственного педагогического института работал учителем истории и права в брянской школе №10. В 1997-1998 гг. – заместитель директора Брянской областной фильмотеки, в 1998-1999 гг. – корреспондент ГТРК «Брянск», в 1999-2000 гг. – корреспондент дирекции информационных программ ОРТ. С 2000 по 2006 г. – заведующий Средневолжским бюро ОРТ (сегодня – «Первый канал») в Саратове. За это время совершил более 30 командировок в Чечню.
С 2006 г. – специальный корреспондент дирекции информационных программ АО «Первый канал». С микрофоном в руках вёл репортажи из разных горячих точек мира: из Ливана, Киргизии, Ливии, Сирии, с киевского майдана, из зоны боевых действий на Донбассе и из Крыма.
Отмечен благодарностью Президента РФ, награждён орденом Дружбы, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени, медалями Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма» и «Участник военной операции в Сирии», знаком «Доброволец Донбасса» с мечами, военно-морским кортиком образца 1943 года от министра обороны РФ.