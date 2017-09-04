Первая балаковская газета Актуально » Летопись — 18-сентября-2017 — прочитано 26 раз

«ЗАВОЛЖЬЕ».



Первая балаковская газета, которая выходила с 1 мая по 1 августа 1914 г. Её редактором был дворянин, коллежский регистратор, потомственный почётный гражданин В.Н. Добролюбов. Газета выходила «ежедневно, кроме дней послепраздничных», и стоила 3 коп.

Редакция ставила перед собой серьёзную задачу: не только «освещать общественные нужды населения Балакова, Вольска, Николаевска и прилегающих к ним волостей и селений», но и «будить в читателях интерес к общественной самодеятельности». И делалось всё возможное, чтобы этот интерес пробуждать. На страницах «Заволжья» печаталась не только информация о том, что происходит в Балакове и ближайших населённых пунктах, но и политические фельетоны, критические заметки об общественном обустройстве.

Её авторами были крестьянин села Матвеевка Николаевского уезда Алексей Яковлев, казак Донской области Александр Долгов и потомственный почётный гражданин Пётр Кадиксов, «убежденный социал-демократ-большевик», приехавший из Петербурга.

Свободолюбивый, «тенденциозный» стиль не мог понравиться самодержавной власти. Полиция, заряженная на истовую защиту царского режима, с самого первого номера взяла «Заволжье» на заметку. За статьи антивоенного содержания, опубликованные в первые дни Первой мировой войны, постановлением Самарского губернатора от 1 августа газета была признана «вредной для государственного порядка и общественного спокойствия» и закрыта.



Первая балаковская газета, которая выходила с 1 мая по 1 августа 1914 г. Её редактором был дворянин, коллежский регистратор, потомственный почётный гражданин В.Н. Добролюбов. Газета выходила «ежедневно, кроме дней послепраздничных», и стоила 3 коп.Редакция ставила перед собой серьёзную задачу: не только «освещать общественные нужды населения Балакова, Вольска, Николаевска и прилегающих к ним волостей и селений», но и «будить в читателях интерес к общественной самодеятельности». И делалось всё возможное, чтобы этот интерес пробуждать. На страницах «Заволжья» печаталась не только информация о том, что происходит в Балакове и ближайших населённых пунктах, но и политические фельетоны, критические заметки об общественном обустройстве.Её авторами были крестьянин села Матвеевка Николаевского уезда Алексей Яковлев, казак Донской области Александр Долгов и потомственный почётный гражданин Пётр Кадиксов, «убежденный социал-демократ-большевик», приехавший из Петербурга.Свободолюбивый, «тенденциозный» стиль не мог понравиться самодержавной власти. Полиция, заряженная на истовую защиту царского режима, с самого первого номера взяла «Заволжье» на заметку. За статьи антивоенного содержания, опубликованные в первые дни Первой мировой войны, постановлением Самарского губернатора от 1 августа газета была признана «вредной для государственного порядка и общественного спокойствия» и закрыта.