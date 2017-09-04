Вспомнить всё и всех! Актуально » Летопись — 12-сентября-2017 — прочитано 97 раз Вспомнить всё и всех!





Такую цель ставят инициаторы проекта «Летопись истории страны». Проект получил финансовую поддержку, выиграв Президентский грант на реализацию.

Ежегодно десятки юношей и девушек поступают в институт филологии и журналистики СГУ, мечтая стать известными журналистами, но почти ничего не зная об известных саратовских журналистах разных поколений. Ежегодно десятки юношей и девушек выпускаются из этого института, чтобы стать известными журналистами, почти ничего не узнав об известных саратовских журналистах разных поколений. И не потому, что они не хотят этого знать, а потому, что это программой не предусмотрено – даже на факультативном уровне.

А ведь в истории саратовской журналистики и много славных имён, и много славных событий.

Например, в следующем году стоит вспомнить о первой саратовской газете – «Саратовских губернских ведомостях», со дня выхода первого номера которой исполняется 180 лет. Среди её редакторов – знаменитый краевед и этнограф Андрей Леопольдов, который, кстати, родился в Ртищево Саратовской губернии, и не менее знаменитый историк Николай Костомаров.

Нельзя пройти мимо и ещё одной даты 2018 года – 155-летия первой частной саратовской газеты – «Справочный листок г. Саратова», который впоследствии стал называться «Саратовский листок». Вокруг этого издания тоже вращалось очень много знаменитостей.

Вспомнить хотя бы Константина Ищенко, который в 1877 году основал газету «Саратовский дневник», открыл свою типографию и стал Почётным гражданином г. Саратова, или последнего коменданта русской крепости Росс в Калифорнии Александра Ротчева. Я уж не говорю о таких сотрудниках газеты, как Горизонтов, Мордовцев, Хованский, о которых довольно много написано саратовским краеведами.

Саратовская губерния занимала довольно обширную территорию. В её состав до 1919 года входили Камышин и Царицын (сегодня – Волгоград). Поэтому становление и развитие газетного дела в XIX в. и начале XX в. на этих территориях тоже связано с Саратовом.

Если говорить о советском периоде, то здесь не обойтись без таких имён, как Константин Симонов, Илья Эренбург, Михаил Кольцов. А сколько других писателей и поэтов, так или иначе связанных с Саратовом и Саратовской областью, начинали с журналистики!..

Необходимо вспомнить и тех саратовских журналистов, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Мало кто знает, что двоим из них, Василию Коннову и Степану Остапенко, было присвоено высокое звание «Герой Советского Союза». Не всем известны и имена журналистов-фронтовиков.

В связи с политическими и экономическими переменами последних десятилетий оказались совершенно забытыми журналисты, работавшие в 1950-1980-х гг. Теряется связь и с теми, кто начинал свою карьеру в саратовских газетах и на саратовском телевидении, а теперь работает в средствах массовой информации других регинов, в том числе, в Москве.

Очень мало известно о периодических изданиях, которые в разное время выходили не только в Саратове, но и в районах Саратовской области. И уж совсем за пределами пристального внимания оказались многотиражки предприятий и учреждений.

Вспомнить всё и всех – такая задача стоит перед творческим коллективом «Энциклопедии Саратовской журналистики», работа над которой уже началась. Саратовское отделение Союза журналистов России надеется, что к этому важному делу подключатся все ветераны журналистики, краеведы, журналисты, редакции средств массовой информации и, конечно, студенты Института филологии и журналистики: кому, как не им, изучать историю журналистики и исследовать творчество своих предшественников.



Юрий КАРГИН,

член правления Саратовского отделения Союза журналистов России.



