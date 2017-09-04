Союз журналистов России

Саратовское отделение Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru Новости Членство Летописцы истории страны Поздравления О нас Контакты Популярные новости: Подведены итоги конкурса на премию губернатора среди ве ... Актуально » Читать... Вспомнить всё и всех! Актуально » Летопись » Читать... Вперед - в будущее - на велосипеде и скутере! Актуально » Новости » Читать... « Сентябрь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Партнеры: RUJ.ru - союз журналистов России

Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"

JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"

Neodin64.ru - "Ты не один"

YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов

SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста Конкурсы: Журналистов приглашают к участию в конкурсе "Семья и будущее России"-2017 24-мая-2017 — прочитано 289 раз Фонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Фонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее... Все конкурсы! История районной газеты «Краснокутские вести» в именах Актуально » Летопись — 11-сентября-2017 — прочитано 28 раз История районной газеты «Краснокутские вести» в именах





1 июня 1931 года — точка отсчета в истории районной газеты. В первые годы своего существования газета выходила на двух страницах два раза в неделю. В 1932 году газета получила новое название «Голос ударника». С 1931 по 1937 годы она являлась органом Краснокутского КК ВКП(б), КИКа, Кантколхозсоюза и Кантпрофсовета Автономной Социалистической Советской Республики Немцев Поволжья.

В 1937 году название газеты поменялось на «Сталинский путь», и с 1937 по 1940 годы газета становится органом Краснокутского канткома ВКП(б) и кантисполкома АССР Немцев Поволжья. С 1940 по 1941 гг. - органом Краснокутского канткома ВКП(б) и кантонного Совета депутатов трудящихся АССР НП.

К сожалению, не сохранились данные о том, кто выпускал газету в первые годы ее существования.





В военные годы многое изменилось. Не только жизнь страны, но и сама газета. Теперь она стала органом Краснокутского Райкома ВКП(б) и Районного Совета депутатов трудящихся Саратовской области и выходит один раз в неделю. Редактировал ее Александр Петрович Холодовский. Именно его считают патриархом нашей газеты. Трудовой путь Александра Петровича Холодовского начался в 1916 г. телеграфистом на станции Красный Кут. Он являлся живым носителем целого пласта истории района. На его памяти в 1931 году вышел первый номер газеты Красно-Кутского кантона автономной республики Немповолжья «К социализму».



Послевоенные годы были трудными для всего Советского Союза. Редактированием газеты в те годы занимались Н.И. Липатов, Н.Н. Луговой, Г.Т. Марченко, А. Д. Гришков, З.И. Тимченко, П.Г. Рыбалкина, В.Н. Митин.

В 1954 году для редактирования краснокутской газеты из Саратова направили журналиста областной газеты «Коммунист» Волю Ефимовну Князеву, которая всю свою жизнь посвятила журналистике.

В конце 1955 года редактором газеты становится Егор Петрович Потехин, проработавший на данной должности шесть лет. Во время его редакторства, а именно в 1957 году, название районной газеты поменялось. Теперь она стала называться «Знамя коммунизма», выходила три раза в неделю и являлась органом Караснокутского райкома КПСС и Совета депутатов трудящихся Саратовской области.

В 1962 году редактором газеты был назначен Федор Николаевич Смыков. С его приходом название газеты опять меняется, она становится «За коммунизм».

В 1966 году редакцию возглавил человек, испытавший на себе все тяготы военного лихолетья, ветеран Великой Отечественной войны Иван Степанович Захаров. Иван Степанович был бессменным редактором долгих 16 лет. За выдающиеся заслуги И.С. Захаров был награжден орденом «Знак Почета».





В редакции работали и другие участники Великой Отечественной войны.

Почти сорок лет отдал районной печати ветеран войны Иван Павлович Шубин, из них почти 30 лет проработавший заместителем редактора. По воспоминаниям коллег, это был высококлассный журналист, которого знали не только по газетным статьям, но и по стихам. Они печатались и в районке, и в коллективных сборниках саратовских поэтов.

Ответственным секретарем в редакции в 60-70-е годы прошлого столетия был Андрей Евменович Велигорский, фронтовик, прошедший дорогами войны и награжденный орденом Отечественной войны II степени и медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией».





Долгие годы литературным сотрудником газеты являлся участник Великой Отечественной войны Федор Диомидович Литвинов, который пришел в Краснокутскую районную газету уже закаленным мастером пера, демонстрировавшим высокий уровень знаний, умеющим общаться с людьми и способным находить истину. Ф.Д. Литвинов не раз становился победителем областных творческих конкурсов, был лауреатом премии Союза журналистов Саратовской области.





Первым радиоорганизатором редакции стала Вера Ивановна Роскошная, которая во время Великой Отечественной войны была радиотелеграфистом и даже в составе опергруппы радиотелеграфистов обеспечивала связь во время исторической Ялтинской конференции, на которой встречались Сталин, Рузвельт и Черчилль.

Десятилетиями сотрудничал с газетой, являясь внештатным корреспондентом, фронтовик Виктор Васильевич Певнев – колоритная, неординарно мыслящая личность.

Это было время, когда в редакции работало поколение фронтовиков. Но жизнь не стоит на месте, на смену мэтрам печатного слова приходит молодое поколение.

В 1982 году редактором газеты, которая на тот момент являлась органом Краснокутского районного комитета КПСС и районного совета депутатов трудящихся Саратовской области, становится Юрий Иванович Марин, который начинал в редакции с должности литературного сотрудника. В 1989 г. Юрий Иванович переходит на работу в администрацию района, и редактором газеты становится Елена Васильевна Волкова. Газета на тот момент является органом Краснокутского районного комитетаа КПСС и районного совета народных депутатов трудящихся Саратовской области. С августа 1991 года газета стала называться «Краснокутские вести», это название сохраняется у районной газеты до сих пор.

В начале 2000-х у редакции газеты появились учредители. Ими стала администрация Краснокутского муниципального района и трудовой коллектив редакции. В это же время редактором газеты становится Вячеслав Владимирович Алексеев, «Заслуженный работник культуры РФ», начинавший в редакции рядовым корреспондентом, за время редакторства которого многое поменялось в газете.

Долгие годы, а именно с момента создания, газета печаталась высоким способом печати, и редакция всегда находилась в тесном сотрудничестве с типографией. Сначала это была типография газеты «Сталинский путь», затем просто типография Краснокутского района, полиграфобъединение «Простор», Краснокутская типография полиграфического объединения «Волга», ГУП «Краснокутская типография». Сотрудники редакции и типографии всегда делали одно большое дело – создавали районную газету. Поэтому не отметить работников просто нельзя. Это Иван Михайлович Локута, долгое время возглавлявший коллектив типографии, Валентина Васильевна Азаренкова, Галина Михайловна Белоусова, Нина Петровна Савина, Инна Ивановна Сторожева, Наталья Петровна Цыкало, Василий Иванович Козин, Галина Петровна Попова, Галина Николаевна Русанова, Нина Дементьевна Фураева, Вера Николаевна Уразгалиева, Роза Александровна Канафина, Павел Григорьевич Фураев, Александр Васильевич Лысенко, Наталья Валентиновна Лебедева, Ирина Петровна Филатова, Лариса Юрьевна Зверева. Все эти люди осуществляли высокий способ печати.

Однако новые технологии стремительно вторгаются в жизнь. Не стала исключением и наша газета. В 2003 году редакция перешла на офсетный способ печати. Теперь газету стали верстать в самой редакции, используя для этого компьютерную программу Рage Maker. Соответственно появились и новые профессии. Версткой газеты и набором материалов стали заниматься операторы по компьютерному набору и верстке. Первыми операторами в редакции стали Анна Шиколенко и Светлана Коломец. Позже на смену им пришли Наталья Мамитько, Анна Новоселова, Юлия Баранова, Ирина Медведева.

В 2007 году газета была зарегистрирована как СМИ Средне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.

В 2011 году меняется редактор газеты, возглавила коллектив районной газеты «Краснокутские вести» Мищенко Марина Михайловна. Именно она стала инициатором выпуска газеты в цветном формате. И с января 2012 года читатели увидели газеты в новом формате - в цвете. Для этого была освоена совершенно новая компьютерная программа по верстке газеты - InDesign. Изменилась и периодичность выхода газеты, теперь она стала выходить два раза в неделю – во вторник и субботу. При этом субботний номер стал «толстушкой» или восьмиполоской.



2015 год внес свои коррективы в работу редакции районной газеты. У редакции появился новый руководитель. Им стала Фатеева Елена Александровна. Под ее началом редакция продолжает двигаться вперед, осваивая новые технологии и достигая все более высоких вершин.

В 2016 году редакция была удостоена чести быть занесенной на районную Доску почета. В этом же году редакция отметила 85-летие газеты.

За более чем 85-летнюю историю существования газеты в коллективе районки сменилось не одно поколение работников – это творческие сотрудники: Епифанов Олег Васильевич, Ивкин Николай Семенович, Белов Владислав Михайлович, Колесникова Александра Леонтьевна, Хорищенко Владимир Ильич, Полярный Александр Петрович, Азарский Виктор Григорьевич, Кузнецова Галина Николаевна, Елешев Рамазан Николаевич, Сапунова Татьяна Николаевна, Дивисенко Виктор Петрович, Зюба Владимир Евгеньевич, Гвоздюк Наталья Васильевна, Лобачева Юлия Александровна, Волченко Татьяна Владимировна. Фотокорреспонденты: С.П. Мошкунов, Т.И. Долгополова, Валентина Александровна Патарова, Лидия Алексеевна Реканова, Татьяна Александровна Ануфриева, Владимир Викторович Перченко. Радиоорганизаторы: Зотова Римма Дмитриевна, Краснова Лидия Сергеевна. Корректоры: Артамонова Татьяна Александровна, Чинаева Александра Афанасьевна, Гартман Тамара Алексеевна, Моргун Ольга Владимировна, Севостьянова Марина Александровна, Кривицкая Наталья Валерьевна. Секретари-машинистки: Строганова Розалия Парамоновна, Дьякова Мария Ивановна, Гончарова Анна Ивановна, Тютюнникова Ирина Викторовна. Сотрудники бухгалтерии: Трухманова Евдокия Михайловна, Штрыкова Нина Ивановна, Савенкова Тамара, Кузнецова Галина Ивановна, Лыкова Валентина Викторовна. Водители: Иванцов Иван Иванович, Волков Владимир Иванович, Минько Владимир Алексеевич, Калагарцев Алексей Викторович.

Долгие годы сотрудничал с газетой член Саратовского отделения Союза журналистов России Бикмурзин Сергей Федорович. Их дело и традиции районной прессы, заложенные и отшлифованные десятилетиями, сегодня продолжает коллектив «Краснокутских вестей»: заместитель редактора Отрокова Светлана Александровна, ответственный секретарь Сотникова Елена Сергеевна, журналисты Бородкина Инна Михайловна, Алпатова Валентина Ивановна, Попова Юлия Владимировна, корректор Зонова Марина Александровна, водитель Фатеев Андрей Владимирович, финансовый отдел представляют бухгалтер Бакалова Вера Николаевна и кассир Костюк Ирина Павловна.

Коллектив газеты во все времена отличали и отличают очень важные качества – профессионализм, взаимовыручка и дружеский союз, позволяющий решать совместно многие задачи.

Сегодня у издания почти четыре тысячи подписчиков, которые два раза в неделю получают свежие выпуски газеты. На страницах районного СМИ корреспонденты поднимают самые актуальные темы, рассказывают о том, что происходит в муниципальных образованиях. Кроме того, редакция часто проводит творческие конкурсы, реализует социально-значимые проекты. Главная задача всего коллектива – сделать издание полезным и интересным для читателей. А для этого есть все предпосылки, ведь сегодня коллектив редакции – это союз единомышленников, понимающих друг друга с полуслова.

Коллектив «Краснокутских вестей», как и раньше, отличается высоким уровнем профессионализма, ответственным подходом к делу и обладает большим творческим потенциалом. Об этом свидетельствуют грамоты и дипломы, которых удостоена редакция. 1 июня 1931 года — точка отсчета в истории районной газеты. В первые годы своего существования газета выходила на двух страницах два раза в неделю. В 1932 году газета получила новое название «Голос ударника». С 1931 по 1937 годы она являлась органом Краснокутского КК ВКП(б), КИКа, Кантколхозсоюза и Кантпрофсовета Автономной Социалистической Советской Республики Немцев Поволжья.В 1937 году название газеты поменялось на «Сталинский путь», и с 1937 по 1940 годы газета становится органом Краснокутского канткома ВКП(б) и кантисполкома АССР Немцев Поволжья. С 1940 по 1941 гг. - органом Краснокутского канткома ВКП(б) и кантонного Совета депутатов трудящихся АССР НП.К сожалению, не сохранились данные о том, кто выпускал газету в первые годы ее существования.В военные годы многое изменилось. Не только жизнь страны, но и сама газета. Теперь она стала органом Краснокутского Райкома ВКП(б) и Районного Совета депутатов трудящихся Саратовской области и выходит один раз в неделю. Редактировал ее Александр Петрович Холодовский. Именно его считают патриархом нашей газеты. Трудовой путь Александра Петровича Холодовского начался в 1916 г. телеграфистом на станции Красный Кут. Он являлся живым носителем целого пласта истории района. На его памяти в 1931 году вышел первый номер газеты Красно-Кутского кантона автономной республики Немповолжья «К социализму».Послевоенные годы были трудными для всего Советского Союза. Редактированием газеты в те годы занимались Н.И. Липатов, Н.Н. Луговой, Г.Т. Марченко, А. Д. Гришков, З.И. Тимченко, П.Г. Рыбалкина, В.Н. Митин.В 1954 году для редактирования краснокутской газеты из Саратова направили журналиста областной газеты «Коммунист» Волю Ефимовну Князеву, которая всю свою жизнь посвятила журналистике.В конце 1955 года редактором газеты становится Егор Петрович Потехин, проработавший на данной должности шесть лет. Во время его редакторства, а именно в 1957 году, название районной газеты поменялось. Теперь она стала называться «Знамя коммунизма», выходила три раза в неделю и являлась органом Караснокутского райкома КПСС и Совета депутатов трудящихся Саратовской области.В 1962 году редактором газеты был назначен Федор Николаевич Смыков. С его приходом название газеты опять меняется, она становится «За коммунизм».В 1966 году редакцию возглавил человек, испытавший на себе все тяготы военного лихолетья, ветеран Великой Отечественной войны Иван Степанович Захаров. Иван Степанович был бессменным редактором долгих 16 лет. За выдающиеся заслуги И.С. Захаров был награжден орденом «Знак Почета».В редакции работали и другие участники Великой Отечественной войны.Почти сорок лет отдал районной печати ветеран войны Иван Павлович Шубин, из них почти 30 лет проработавший заместителем редактора. По воспоминаниям коллег, это был высококлассный журналист, которого знали не только по газетным статьям, но и по стихам. Они печатались и в районке, и в коллективных сборниках саратовских поэтов.Ответственным секретарем в редакции в 60-70-е годы прошлого столетия был Андрей Евменович Велигорский, фронтовик, прошедший дорогами войны и награжденный орденом Отечественной войны II степени и медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией».Долгие годы литературным сотрудником газеты являлся участник Великой Отечественной войны Федор Диомидович Литвинов, который пришел в Краснокутскую районную газету уже закаленным мастером пера, демонстрировавшим высокий уровень знаний, умеющим общаться с людьми и способным находить истину. Ф.Д. Литвинов не раз становился победителем областных творческих конкурсов, был лауреатом премии Союза журналистов Саратовской области.Первым радиоорганизатором редакции стала Вера Ивановна Роскошная, которая во время Великой Отечественной войны была радиотелеграфистом и даже в составе опергруппы радиотелеграфистов обеспечивала связь во время исторической Ялтинской конференции, на которой встречались Сталин, Рузвельт и Черчилль.Десятилетиями сотрудничал с газетой, являясь внештатным корреспондентом, фронтовик Виктор Васильевич Певнев – колоритная, неординарно мыслящая личность.Это было время, когда в редакции работало поколение фронтовиков. Но жизнь не стоит на месте, на смену мэтрам печатного слова приходит молодое поколение.В 1982 году редактором газеты, которая на тот момент являлась органом Краснокутского районного комитета КПСС и районного совета депутатов трудящихся Саратовской области, становится Юрий Иванович Марин, который начинал в редакции с должности литературного сотрудника. В 1989 г. Юрий Иванович переходит на работу в администрацию района, и редактором газеты становится Елена Васильевна Волкова. Газета на тот момент является органом Краснокутского районного комитетаа КПСС и районного совета народных депутатов трудящихся Саратовской области. С августа 1991 года газета стала называться «Краснокутские вести», это название сохраняется у районной газеты до сих пор.В начале 2000-х у редакции газеты появились учредители. Ими стала администрация Краснокутского муниципального района и трудовой коллектив редакции. В это же время редактором газеты становится Вячеслав Владимирович Алексеев, «Заслуженный работник культуры РФ», начинавший в редакции рядовым корреспондентом, за время редакторства которого многое поменялось в газете.Долгие годы, а именно с момента создания, газета печаталась высоким способом печати, и редакция всегда находилась в тесном сотрудничестве с типографией. Сначала это была типография газеты «Сталинский путь», затем просто типография Краснокутского района, полиграфобъединение «Простор», Краснокутская типография полиграфического объединения «Волга», ГУП «Краснокутская типография». Сотрудники редакции и типографии всегда делали одно большое дело – создавали районную газету. Поэтому не отметить работников просто нельзя. Это Иван Михайлович Локута, долгое время возглавлявший коллектив типографии, Валентина Васильевна Азаренкова, Галина Михайловна Белоусова, Нина Петровна Савина, Инна Ивановна Сторожева, Наталья Петровна Цыкало, Василий Иванович Козин, Галина Петровна Попова, Галина Николаевна Русанова, Нина Дементьевна Фураева, Вера Николаевна Уразгалиева, Роза Александровна Канафина, Павел Григорьевич Фураев, Александр Васильевич Лысенко, Наталья Валентиновна Лебедева, Ирина Петровна Филатова, Лариса Юрьевна Зверева. Все эти люди осуществляли высокий способ печати.Однако новые технологии стремительно вторгаются в жизнь. Не стала исключением и наша газета. В 2003 году редакция перешла на офсетный способ печати. Теперь газету стали верстать в самой редакции, используя для этого компьютерную программу Рage Maker. Соответственно появились и новые профессии. Версткой газеты и набором материалов стали заниматься операторы по компьютерному набору и верстке. Первыми операторами в редакции стали Анна Шиколенко и Светлана Коломец. Позже на смену им пришли Наталья Мамитько, Анна Новоселова, Юлия Баранова, Ирина Медведева.В 2007 году газета была зарегистрирована как СМИ Средне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.В 2011 году меняется редактор газеты, возглавила коллектив районной газеты «Краснокутские вести» Мищенко Марина Михайловна. Именно она стала инициатором выпуска газеты в цветном формате. И с января 2012 года читатели увидели газеты в новом формате - в цвете. Для этого была освоена совершенно новая компьютерная программа по верстке газеты - InDesign. Изменилась и периодичность выхода газеты, теперь она стала выходить два раза в неделю – во вторник и субботу. При этом субботний номер стал «толстушкой» или восьмиполоской. 2015 год внес свои коррективы в работу редакции районной газеты. У редакции появился новый руководитель. Им стала Фатеева Елена Александровна. Под ее началом редакция продолжает двигаться вперед, осваивая новые технологии и достигая все более высоких вершин.В 2016 году редакция была удостоена чести быть занесенной на районную Доску почета. В этом же году редакция отметила 85-летие газеты.За более чем 85-летнюю историю существования газеты в коллективе районки сменилось не одно поколение работников – это творческие сотрудники: Епифанов Олег Васильевич, Ивкин Николай Семенович, Белов Владислав Михайлович, Колесникова Александра Леонтьевна, Хорищенко Владимир Ильич, Полярный Александр Петрович, Азарский Виктор Григорьевич, Кузнецова Галина Николаевна, Елешев Рамазан Николаевич, Сапунова Татьяна Николаевна, Дивисенко Виктор Петрович, Зюба Владимир Евгеньевич, Гвоздюк Наталья Васильевна, Лобачева Юлия Александровна, Волченко Татьяна Владимировна. Фотокорреспонденты: С.П. Мошкунов, Т.И. Долгополова, Валентина Александровна Патарова, Лидия Алексеевна Реканова, Татьяна Александровна Ануфриева, Владимир Викторович Перченко. Радиоорганизаторы: Зотова Римма Дмитриевна, Краснова Лидия Сергеевна. Корректоры: Артамонова Татьяна Александровна, Чинаева Александра Афанасьевна, Гартман Тамара Алексеевна, Моргун Ольга Владимировна, Севостьянова Марина Александровна, Кривицкая Наталья Валерьевна. Секретари-машинистки: Строганова Розалия Парамоновна, Дьякова Мария Ивановна, Гончарова Анна Ивановна, Тютюнникова Ирина Викторовна. Сотрудники бухгалтерии: Трухманова Евдокия Михайловна, Штрыкова Нина Ивановна, Савенкова Тамара, Кузнецова Галина Ивановна, Лыкова Валентина Викторовна. Водители: Иванцов Иван Иванович, Волков Владимир Иванович, Минько Владимир Алексеевич, Калагарцев Алексей Викторович.Долгие годы сотрудничал с газетой член Саратовского отделения Союза журналистов России Бикмурзин Сергей Федорович. Их дело и традиции районной прессы, заложенные и отшлифованные десятилетиями, сегодня продолжает коллектив «Краснокутских вестей»: заместитель редактора Отрокова Светлана Александровна, ответственный секретарь Сотникова Елена Сергеевна, журналисты Бородкина Инна Михайловна, Алпатова Валентина Ивановна, Попова Юлия Владимировна, корректор Зонова Марина Александровна, водитель Фатеев Андрей Владимирович, финансовый отдел представляют бухгалтер Бакалова Вера Николаевна и кассир Костюк Ирина Павловна.Коллектив газеты во все времена отличали и отличают очень важные качества – профессионализм, взаимовыручка и дружеский союз, позволяющий решать совместно многие задачи.Сегодня у издания почти четыре тысячи подписчиков, которые два раза в неделю получают свежие выпуски газеты. На страницах районного СМИ корреспонденты поднимают самые актуальные темы, рассказывают о том, что происходит в муниципальных образованиях. Кроме того, редакция часто проводит творческие конкурсы, реализует социально-значимые проекты. Главная задача всего коллектива – сделать издание полезным и интересным для читателей. А для этого есть все предпосылки, ведь сегодня коллектив редакции – это союз единомышленников, понимающих друг друга с полуслова.Коллектив «Краснокутских вестей», как и раньше, отличается высоким уровнем профессионализма, ответственным подходом к делу и обладает большим творческим потенциалом. Об этом свидетельствуют грамоты и дипломы, которых удостоена редакция.