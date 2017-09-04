В следующем году газета «Петровские вести» отметит вековой юбилей Актуально » Летопись — 11-сентября-2017 — прочитано 20 раз



12 августа 1918 года газета была переименована в "Коммуну", и в Книжную палату стал высылаться обязательный экземпляр каждого номера. Приказом от 27 января 1919 года ответственным редактором был назначен Сондак, техническим - Гуревич. По сохранившейся смете видно, что газета выходила девять раз в месяц тиражом 1200 экземпляров. Она освещала деятельность исполкома и комитета партии, обязана была публиковать краткие отчеты с заседаний исполкома. Для доступности и удобочитаемости было признано недопустимым печатание длинных статей (допускались статьи, не превышающие 60 строк).

В 1921- 1923 годах уездная газета "Коммуна" выходила под названием "Петровская коммуна", ответственным редактором которой был назначен Лев Ганжинский. Газета взяла курс на интересы крестьянства. Были открыты отделы по сельскому хозяйству, по селам и деревням, справочный отдел, снижена подписная цена, плата от подписчиков-крестьян принималась натурой. В марте того же года газета уже имела 240 сельских подписчиков, а количество сотрудничающих с газетой сельских корреспондентов превысило число городских.

Также большое внимание уделялось просветительской, культурной работе. Борясь с разрухой, газета призывала покончить с неграмотностью, суевериями, темнотой. Дети учились грамоте, счёту, ликвидировалась политическая безграмотность. Во время эпидемии тифа в Петровске газета после сводки о заболевших призывает уделить серьезное внимание этой проблеме. Рос авторитет газеты, связь с массами становилась крепче.

С декабря 1923 по январь 1924 года газета вновь называется «Коммуна», потом опять - «Петровская коммуна», до января 1926 года. Ответственным редактором был Н.Спасский.

С февраля по октябрь 1926 года - «Деревенская газета», затем газета носит название «Набат» С июля 1927 по октябрь 1930 года - «Знамя коммуны». Она беспощадно разоблачала происки классового врага, вела борьбу за организационно-хозяйственное укрепление молодых колхозов.

С 30 по 35-й годы прошли под названием «Ленинская стройка», редакторами в те годы были А.Заверткин, В.Никифоров, С.Мажников. Затем до 1957 года — это газета «Сталинец», на плечи которой легло освещение военных событий, она призывала отдать все для разгрома врага, не пожалеть сил ради победы над фашизмом. За это время сменилось семь редакторов газеты:

1935 — Б.Ветцов

1935 — 1938, 1942 — В.Никифоров

1938 — 1940 -Г.М.Зелинский

1945 -1946-М.Р.Батенев

1946 -1948 — С.П.Плотников

1948 -1949 -И.М.Мухин

1950 - 1953 — вновь М.Р.Батенев

1955 - 1958 — А.Г.Швачкин



Совершенно иную цель преследовала газета "Заветы Ильича" (1957 — 1962 годы), призванная настроить население на путь восстановления разрушенного хозяйства в 50-е годы. Редактором газеты был А.М.Гордеев, а в 1961 году стал В.Н. Мясников. В районке того времени говорили о социалистическом соревновании, первых ударниках великих строек.

С сентября 1963 газета выходит к читателям под названием "Ленинец", который стал первым помощником районной партийной организации в проведении ее политики. Редактором становится И.М. Мухин. «Иван Михайлович был журналистом от Бога. Он одинаково ярко писал очерки, репортажи, фельетоны, стихи… Действенная сила его слова была потрясающая. чтобы решить какой-либо жизненный вопрос, восстановить справедливость, люди зачастую шли не во власть, а в редакцию. Газета выступала — и не было случая. Чтобы дело не сдвинулось в лучшую сторону. Такова была сила газеты. Такова была сила редактора»,- вспоминает ученик И.В.Мухина В.Г.Гурьянов, который впоследствии тоже стал редактором. В те годы в редакции работали такие талантливые журналисты, как Вадим Таланов, Юрий Сумбаев, Антонина Перегудова (ответственный секретарь), Игорь Орлов, Валентин Рубайло, Хосе Ивановский, Виктор Ивахнов, Иван Устинов,(фотокорр.), Клавдия Панфилова, Владимир Гурьянов, Сергей Борисов.

В 1979 году редакцию возглавил В.Г.Гурьянов и был редактором в течение 8 лет. В конце 1987 года он уезжает в Саратов, редактором становится В.А.Аксёнов. В это время в редакции работают Ю.Г.Сумбаев, С.М.Елистратов, В.Ф.Малыхин, Л.А.Гутарова, А.Н.Кирносов, Г.М.Медведева, Н.И.Валова (секретарь), М.Б.Кирносова (бухгалтер), Н.В.Ермишина ( оператор, корректор), А.Топунов (водитель)

Перестроечные годы не обошли и редакцию — с 12 сентября 1991 года в свет вышли "Петровские вести" как общественно-политическая газета.

С 1999 года в течение 10 лет редактором работала О.Б.Панютина. Газета информирует своих читателей о всех важнейших событиях как районного, так и государственного масштаба. С 1999 года и по настоящее время редактором работает Л.А.Гутарова Первый номер уездной газеты, называвшейся тогда "Новая жизнь", был выпущен в конце апреля 1918 года, через 3 месяца после провозглашения Советской власти в Петровском уезде. К сожалению, номеров газет, относящихся к тому периоду, сохранилось в городском архиве очень мало, а те, что остались, хранятся на правах деловых документов уездного Совета народного хозяйства. И это понятно, ибо газета в то время являлась едва ли не главным источником информации для населения о действиях Советской власти, о положении в стране и за рубежом. Первые выпуски печатались на оберточной бумаге в редакции, располагавшейся в здании бывшего духовного училища. Основное место в газете отводилось местным материалам. Они ярко рассказывают о многосторонней деятельности советских органов по налаживанию хозяйственной и культурной жизни. Например, в 21 номере "Новой жизни" от 7 июля 1918 года – заметки о состоянии посевов, об организации краткосрочных курсов по одиннадцати направлениям для работников сельского хозяйства. Здесь же появляются сатирические зарисовки, сообщения о ценах на муку, картофель, яйца, масло, дрова, сено, приглашения в организуемый хор и первые письма читателей.12 августа 1918 года газета была переименована в "Коммуну", и в Книжную палату стал высылаться обязательный экземпляр каждого номера. Приказом от 27 января 1919 года ответственным редактором был назначен Сондак, техническим - Гуревич. По сохранившейся смете видно, что газета выходила девять раз в месяц тиражом 1200 экземпляров. Она освещала деятельность исполкома и комитета партии, обязана была публиковать краткие отчеты с заседаний исполкома. Для доступности и удобочитаемости было признано недопустимым печатание длинных статей (допускались статьи, не превышающие 60 строк).В 1921- 1923 годах уездная газета "Коммуна" выходила под названием "Петровская коммуна", ответственным редактором которой был назначен Лев Ганжинский. Газета взяла курс на интересы крестьянства. Были открыты отделы по сельскому хозяйству, по селам и деревням, справочный отдел, снижена подписная цена, плата от подписчиков-крестьян принималась натурой. В марте того же года газета уже имела 240 сельских подписчиков, а количество сотрудничающих с газетой сельских корреспондентов превысило число городских.Также большое внимание уделялось просветительской, культурной работе. Борясь с разрухой, газета призывала покончить с неграмотностью, суевериями, темнотой. Дети учились грамоте, счёту, ликвидировалась политическая безграмотность. Во время эпидемии тифа в Петровске газета после сводки о заболевших призывает уделить серьезное внимание этой проблеме. Рос авторитет газеты, связь с массами становилась крепче.С декабря 1923 по январь 1924 года газета вновь называется «Коммуна», потом опять - «Петровская коммуна», до января 1926 года. Ответственным редактором был Н.Спасский.С февраля по октябрь 1926 года - «Деревенская газета», затем газета носит название «Набат» С июля 1927 по октябрь 1930 года - «Знамя коммуны». Она беспощадно разоблачала происки классового врага, вела борьбу за организационно-хозяйственное укрепление молодых колхозов.С 30 по 35-й годы прошли под названием «Ленинская стройка», редакторами в те годы были А.Заверткин, В.Никифоров, С.Мажников. Затем до 1957 года — это газета «Сталинец», на плечи которой легло освещение военных событий, она призывала отдать все для разгрома врага, не пожалеть сил ради победы над фашизмом. За это время сменилось семь редакторов газеты:1935 — Б.Ветцов1935 — 1938, 1942 — В.Никифоров1938 — 1940 -Г.М.Зелинский1945 -1946-М.Р.Батенев1946 -1948 — С.П.Плотников1948 -1949 -И.М.Мухин1950 - 1953 — вновь М.Р.Батенев1955 - 1958 — А.Г.Швачкин Сохранились не все имена и инициалы редакторов.Совершенно иную цель преследовала газета "Заветы Ильича" (1957 — 1962 годы), призванная настроить население на путь восстановления разрушенного хозяйства в 50-е годы. Редактором газеты был А.М.Гордеев, а в 1961 году стал В.Н. Мясников. В районке того времени говорили о социалистическом соревновании, первых ударниках великих строек.С сентября 1963 газета выходит к читателям под названием "Ленинец", который стал первым помощником районной партийной организации в проведении ее политики. Редактором становится И.М. Мухин. «Иван Михайлович был журналистом от Бога. Он одинаково ярко писал очерки, репортажи, фельетоны, стихи… Действенная сила его слова была потрясающая. чтобы решить какой-либо жизненный вопрос, восстановить справедливость, люди зачастую шли не во власть, а в редакцию. Газета выступала — и не было случая. Чтобы дело не сдвинулось в лучшую сторону. Такова была сила газеты. Такова была сила редактора»,- вспоминает ученик И.В.Мухина В.Г.Гурьянов, который впоследствии тоже стал редактором. В те годы в редакции работали такие талантливые журналисты, как Вадим Таланов, Юрий Сумбаев, Антонина Перегудова (ответственный секретарь), Игорь Орлов, Валентин Рубайло, Хосе Ивановский, Виктор Ивахнов, Иван Устинов,(фотокорр.), Клавдия Панфилова, Владимир Гурьянов, Сергей Борисов.В 1979 году редакцию возглавил В.Г.Гурьянов и был редактором в течение 8 лет. В конце 1987 года он уезжает в Саратов, редактором становится В.А.Аксёнов. В это время в редакции работают Ю.Г.Сумбаев, С.М.Елистратов, В.Ф.Малыхин, Л.А.Гутарова, А.Н.Кирносов, Г.М.Медведева, Н.И.Валова (секретарь), М.Б.Кирносова (бухгалтер), Н.В.Ермишина ( оператор, корректор), А.Топунов (водитель)Перестроечные годы не обошли и редакцию — с 12 сентября 1991 года в свет вышли "Петровские вести" как общественно-политическая газета.С 1999 года в течение 10 лет редактором работала О.Б.Панютина. Газета информирует своих читателей о всех важнейших событиях как районного, так и государственного масштаба. С 1999 года и по настоящее время редактором работает Л.А.Гутарова