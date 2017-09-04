Юрий Набатов — легенда фотожурналистики Актуально » Летопись — 11-сентября-2017 — прочитано 18 раз Набатов — легенда фотожурналистики







Юрий Набатов - легенда саратовской фотожурналистики. Ребенок военных лет, он впервые взял в руки фотоаппарат школьником. Занимался в фотокружке городского Дворца пионеров, в семнадцать лет стал фотокорреспондентом саратовской газеты «Заря молодежи».

В 1971 пришел в ТАСС и 34 года трудился корреспондентом по Саратовской и Пензенской областям. С 2005 работает в саратовском информагентстве «Взгляд-инфо».

Выпускник Казанского университета (1975). Член Союза журналистов России (1963). Член ТСХ России с 2013. Многократный участник и победитель множества региональных, всесоюзных, международных выставок.

Юрий Набатов снимает все, везде и всегда. На Всесоюзном съезде ВЛКСМ, куда его делегировали как солдата-срочника, и Московской Олимпиаде-80. В дальних степных поселках и возрожденных храмах, на театральных премьерах и спортивных матчах, на улицах города и в залах официальных заседаний.

Юрий Васильевич делал портреты практически всех знаменитостей, бывших в Саратове за последние полвека, и "портреты" почти всех старых саратовских особняков - еще живых и уже навсегда утерянных.

Он удивительно чувствует время, неожиданными контрастами объединяя в кадре архитектурное прошлое и настоящее. И с искренним интересом и уважением относится к своим героям, видя в человеческих лицах лучшее, умея раскрыть личность одним снимком.

Мастер многих жанров и многих тем, Юрий Набатов шестьдесят лет одержим одной любовью – к фотографии. И неважно, что у него в руках, – послевоенный "ФЭД", профессиональная пленочная камера, "цифра" или новый смартфон.

Он по-прежнему неутомим, любопытен и неравнодушен. Доказательство этому – экспозиция "МИГ", которая включает работы последних пяти лет. Юрий Набатов - легенда саратовской фотожурналистики. Ребенок военных лет, он впервые взял в руки фотоаппарат школьником. Занимался в фотокружке городского Дворца пионеров, в семнадцать лет стал фотокорреспондентом саратовской газеты «Заря молодежи».В 1971 пришел в ТАСС и 34 года трудился корреспондентом по Саратовской и Пензенской областям. С 2005 работает в саратовском информагентстве «Взгляд-инфо».Выпускник Казанского университета (1975). Член Союза журналистов России (1963). Член ТСХ России с 2013. Многократный участник и победитель множества региональных, всесоюзных, международных выставок.Юрий Набатов снимает все, везде и всегда. На Всесоюзном съезде ВЛКСМ, куда его делегировали как солдата-срочника, и Московской Олимпиаде-80. В дальних степных поселках и возрожденных храмах, на театральных премьерах и спортивных матчах, на улицах города и в залах официальных заседаний.Юрий Васильевич делал портреты практически всех знаменитостей, бывших в Саратове за последние полвека, и "портреты" почти всех старых саратовских особняков - еще живых и уже навсегда утерянных.Он удивительно чувствует время, неожиданными контрастами объединяя в кадре архитектурное прошлое и настоящее. И с искренним интересом и уважением относится к своим героям, видя в человеческих лицах лучшее, умея раскрыть личность одним снимком.Мастер многих жанров и многих тем, Юрий Набатов шестьдесят лет одержим одной любовью – к фотографии. И неважно, что у него в руках, – послевоенный "ФЭД", профессиональная пленочная камера, "цифра" или новый смартфон.Он по-прежнему неутомим, любопытен и неравнодушен. Доказательство этому – экспозиция "МИГ", которая включает работы последних пяти лет.