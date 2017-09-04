Память о старших коллегах — это проявление нашей солидарности Актуально » Летопись — 8-сентября-2017 — прочитано 42 раз

Работал в печати с 1959 года, окончил Саратовский юридический институт в 1951 году, Всесоюзные заочные курсы журналистики и фоторепортажа в 1961 году. Заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Его статьи, очерки, репортажи печатались в дорожной газете «Рабочий транспорта».

Около 30 лет он журналист Саратовской областной газеты «Коммунист» - корреспондент, зав.отделом партийной жизни, член редакционной коллегии, председатель месткома профсоюза редакции. Руководитель одного из ведущих отделов областной газеты выезжал в командировки по письмам читателей с просьбой помочь в конфликтной ситуации на предприятии, в районе. Вникал в суть, в публикациях анализировал мнения сторон, был объективен и тактичен. А в коллективе редакции любил работать с молодежью, внештатникам давал задания, подробно объясняя, как выполнить.

Не случайно его избрали в местком — он был авторитетным и умелым организатором выездов на осеннюю заготовку ягод, картофеля для семей сотрудников, знал материальное положение каждого. Когда давали квартиры сотрудникам редакции, вместе со всеми участвовал в помощи перевозки, в новоселье. В советскую пору в редакции жизнь кипела с утра до поздней ночи, до подписания номера газеты в типографии. Коллектив журналистов дружно трудился, вместе обсуждали заголовки, поездки в командировки, написание статьи, ошибки, на бытовые проблемы времени катастрофически не хватало.

Председатель профсоюзной организации был главной надеждой, когда нужно было устроить ребенка в детсад, получить путевку в пионерлагерь, для поправки здоровья - в дом отдыха и санаторий, в принадлежавший издательству «Коммунист» пансионат «Волжские дали». Генрих Львович — отзывчивый, энергичный, творческий коллега, к которому не стеснялись обращаться за житейским советом.

В середине 80-х редакционных коллектив решил организовать для молодых сотрудников дачный кооператив под названием «Коммунист». Документальное его оформление легло на плечи Елина, который сам был членом первого дачного кооператива сотрудников редакции. Выбор участка в Саратовском районе был непростым, в результате получили лучший вариант, потом было оформление кредитов в банке для строительства домиков, наем строительной бригады. Председатель месткома брал на себя бумажную работу, у него было хорошая команда помощников. Кооператив помог выжить семьям журналистов в трудные 90-е годы, когда сама редакция была опечатана, все сотрудники лишились работы по причине прекращения действия прежней организации. Добрым словом вспоминали местком, который тоже прекратил свое существование в 90-е годы, с тех пор профсоюз не защищает права работников областной газеты.

Выйдя на пенсию, Генрих Львович написал две книги воспоминаний «О времени и о себе», которые назвал документально-публицистическими записками. Понимая, что в его судьбе отразилась история страны, подробно описывает город Саратов в разные годы: до Великой Отечественной войны, во время войны и после Победы. В 1940 году его отца направили в Брест начальником Брестского отделения службы движения железной дороги, он взял с собой семью и детей, погиб в первый день войны, организуя защиту вокзала. Жене и детям удалось скрыться в селе, пережить оккупацию. Имя Льва Елина значится на мемориальной доске, установленной в Бресте. На брестском кладбище есть захоронения Льва Давыдовича и погибшей младшей дочери. А сын его, Генрих Львович, пережив многое, опишет в книге, как вместе со своей дочерью посетил пограничные места, встретил поседевших соседей. Книга написана откровенно, без прикрас, эмоционально и просто, насыщена фотографиями из семейного альбома. Это одна из первых книг начала нового века ветеранов о своей семье, потом книги стали писать и другие. Журналист-профессионал, озабоченный судьбой реформ в стране, новых поколений, выносит на суд широкого читателя личные переживания и мысли.

Под этим текстом, подготовленным Тамарой Катилевской, подпишется каждый, кто знал этого скромного, интеллигентного, деликатного человека. Многим посчастливилось с ним работать и общаться.



Сегодня, в Международный день солидарности журналистов, мы начинаем публикацию материалов о саратовских журналистах. Нашу энциклопедию журналистики Саратовской области открывает материал о Елине Генрихе Львовиче. Он родился 9 сентября 1927 года и ушел из жизни 16 марта 2003 года. Завтра ему исполнилось бы 90 летРаботал в печати с 1959 года, окончил Саратовский юридический институт в 1951 году, Всесоюзные заочные курсы журналистики и фоторепортажа в 1961 году. Заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Его статьи, очерки, репортажи печатались в дорожной газете «Рабочий транспорта».Около 30 лет он журналист Саратовской областной газеты «Коммунист» - корреспондент, зав.отделом партийной жизни, член редакционной коллегии, председатель месткома профсоюза редакции. Руководитель одного из ведущих отделов областной газеты выезжал в командировки по письмам читателей с просьбой помочь в конфликтной ситуации на предприятии, в районе. Вникал в суть, в публикациях анализировал мнения сторон, был объективен и тактичен. А в коллективе редакции любил работать с молодежью, внештатникам давал задания, подробно объясняя, как выполнить.Не случайно его избрали в местком — он был авторитетным и умелым организатором выездов на осеннюю заготовку ягод, картофеля для семей сотрудников, знал материальное положение каждого. Когда давали квартиры сотрудникам редакции, вместе со всеми участвовал в помощи перевозки, в новоселье. В советскую пору в редакции жизнь кипела с утра до поздней ночи, до подписания номера газеты в типографии. Коллектив журналистов дружно трудился, вместе обсуждали заголовки, поездки в командировки, написание статьи, ошибки, на бытовые проблемы времени катастрофически не хватало.Председатель профсоюзной организации был главной надеждой, когда нужно было устроить ребенка в детсад, получить путевку в пионерлагерь, для поправки здоровья - в дом отдыха и санаторий, в принадлежавший издательству «Коммунист» пансионат «Волжские дали». Генрих Львович — отзывчивый, энергичный, творческий коллега, к которому не стеснялись обращаться за житейским советом.В середине 80-х редакционных коллектив решил организовать для молодых сотрудников дачный кооператив под названием «Коммунист». Документальное его оформление легло на плечи Елина, который сам был членом первого дачного кооператива сотрудников редакции. Выбор участка в Саратовском районе был непростым, в результате получили лучший вариант, потом было оформление кредитов в банке для строительства домиков, наем строительной бригады. Председатель месткома брал на себя бумажную работу, у него было хорошая команда помощников. Кооператив помог выжить семьям журналистов в трудные 90-е годы, когда сама редакция была опечатана, все сотрудники лишились работы по причине прекращения действия прежней организации. Добрым словом вспоминали местком, который тоже прекратил свое существование в 90-е годы, с тех пор профсоюз не защищает права работников областной газеты.Выйдя на пенсию, Генрих Львович написал две книги воспоминаний «О времени и о себе», которые назвал документально-публицистическими записками. Понимая, что в его судьбе отразилась история страны, подробно описывает город Саратов в разные годы: до Великой Отечественной войны, во время войны и после Победы. В 1940 году его отца направили в Брест начальником Брестского отделения службы движения железной дороги, он взял с собой семью и детей, погиб в первый день войны, организуя защиту вокзала. Жене и детям удалось скрыться в селе, пережить оккупацию. Имя Льва Елина значится на мемориальной доске, установленной в Бресте. На брестском кладбище есть захоронения Льва Давыдовича и погибшей младшей дочери. А сын его, Генрих Львович, пережив многое, опишет в книге, как вместе со своей дочерью посетил пограничные места, встретил поседевших соседей. Книга написана откровенно, без прикрас, эмоционально и просто, насыщена фотографиями из семейного альбома. Это одна из первых книг начала нового века ветеранов о своей семье, потом книги стали писать и другие. Журналист-профессионал, озабоченный судьбой реформ в стране, новых поколений, выносит на суд широкого читателя личные переживания и мысли.Под этим текстом, подготовленным Тамарой Катилевской, подпишется каждый, кто знал этого скромного, интеллигентного, деликатного человека. Многим посчастливилось с ним работать и общаться.