Стартовал Всероссийский конкурс "Спасибо Интернету" Актуально » Конкурсы — 21-апреля-2019 — прочитано 135 раз Стартовал V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2019». Его организаторы - Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком».



Конкурс проводится среди пенсионеров, обучающихся компьютерной грамотности (50+).

Конкурсные работы будут приниматься с 17 апреля по 14 октября 2019 года, а итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года в Москве.



Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/index.php, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия.



Номинации конкурса:

• Портал gosuslugi.ru: мой опыт.

• Мои интернет-достижения.

• Интернет-предприниматель, интернет – работодатель.

• Моя общественная интернет-инициатива.



Определяются по три призера в каждой номинации. Также вводится номинация «Самый активный регион». На основе результатов формируется 10-ка регионов, откуда пришло наибольшее количество работ. Более подробно с правилами и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте: azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс».



Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету» проводится с 2015 года. За это время в нем приняли участие более 12 тысяч граждан старшего возраста. В прошлом году свои работы прислали более 3500 пенсионеров из 76 регионов России. Все работы размещены на сайте: azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс».



В 2018 году победителями стали:



«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»

Самолова Лилия Борисовна, Ханты-Мансийский автономный округ

Иванов Евгений Владимирович, Иркутская область

Трунова Татьяна Алексеевна, Московская область



«Мои интернет-достижения»

Анисимова Валентина Петровна, Воронежская область

Бахарева Татьяна Федоровна, Курганская область

Иванов Николай Юрьевич, Санкт-Петербург, 91 год(!)



«Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель»

Пушкарева Марина Алексеевна, Московская область

Исмагилов Рамиль Салихович, Республика Татарстан

Аферкин Петр Николаевич, Оренбургская область



«Моя общественная интернет-инициатива»

Хайрутдинова Зайнаб Зяватовна, Республика Татарстан

Ванюкова Ирина Владимировна, Хабаровский край

Сенаторов Николай Григорьевич, Московская область



Конкурсная комиссия приняла решение о присуждении поощрительных призов участникам конкурса

Кореловой Нине Гаджиевне, Вологодская область, г. Череповец;

Соколовой Татьяне Николаевне, Красноярский край, г. Зеленогорск;

Пашковой Ларисе Степановне, Красноярский край, с. Шарыпово;

Волошиной Анастасии Григорьевне, Омская область, р.п. Русская Поляна;

Выручаевой Надежде Алексеевне, г. Архангельск

Михайлюк Антонине Ивановне, Оренбургская область, с. Шарлык.



Поощрительные призы также присуждены участникам конкурса в возрасте 90+

Галиеву Гарифзяну Галиевичу, Республика Татарстан, с. Ципья;

Юдину-Гусеву Борису Ивановичу, г. Санкт-Петербург;

Орлову Павлу Петровичу, Курганская область, г. Шадринск;

Рекалову Александру Яковлевичу, г. Новороссийск;

Степанову Борису Ефимовичу, Саратовская область, г. Маркс;

Мосунову Дементию Федоровичу, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола;

Игумнову Ивану Дмитриевичу, Липецкая область, г. Данков;

Запорожец Акулине Архиповне, Ростовская область, г. Волгодонск.



Победителем в номинации «Самый активный регион» третий год подряд стала Республика Татарстан, откуда поступило 506 работ, что составляет 14,96% всех работ, присланных на конкурс.



В топ 10 активных регионов в 2018 году также вошли:

Воронежская область - 331 участника (9,81%);

Московская область - 179 участников (5,29%);

Ульяновская область - 176 участников (5,20%);

Ростовская область - 156 участников (4,61%);

Красноярский край - 142 участника (4,20%);

Саратовская область - 131 участник (3,87%);

Тюменская область - 130 участников (3,84%);

Краснодарский край - 126 участников (3,72%);

Курганская область - 103 участника (3,04%).