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21-апреля-2019 — прочитано 134 разСтартовал V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2019». Его организаторы - Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком». Подробнее...
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Стартовал Всероссийский конкурс "Спасибо Интернету"
Стартовал V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2019». Его организаторы - Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком».
Конкурс проводится среди пенсионеров, обучающихся компьютерной грамотности (50+).
Конкурсные работы будут приниматься с 17 апреля по 14 октября 2019 года, а итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года в Москве.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/index.php, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия.
Номинации конкурса:
• Портал gosuslugi.ru: мой опыт.
• Мои интернет-достижения.
• Интернет-предприниматель, интернет – работодатель.
• Моя общественная интернет-инициатива.
Определяются по три призера в каждой номинации. Также вводится номинация «Самый активный регион». На основе результатов формируется 10-ка регионов, откуда пришло наибольшее количество работ. Более подробно с правилами и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте: azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс».
Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету» проводится с 2015 года. За это время в нем приняли участие более 12 тысяч граждан старшего возраста. В прошлом году свои работы прислали более 3500 пенсионеров из 76 регионов России. Все работы размещены на сайте: azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс».
В 2018 году победителями стали:
«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»
Самолова Лилия Борисовна, Ханты-Мансийский автономный округ
Иванов Евгений Владимирович, Иркутская область
Трунова Татьяна Алексеевна, Московская область
«Мои интернет-достижения»
Анисимова Валентина Петровна, Воронежская область
Бахарева Татьяна Федоровна, Курганская область
Иванов Николай Юрьевич, Санкт-Петербург, 91 год(!)
«Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель»
Пушкарева Марина Алексеевна, Московская область
Исмагилов Рамиль Салихович, Республика Татарстан
Аферкин Петр Николаевич, Оренбургская область
«Моя общественная интернет-инициатива»
Хайрутдинова Зайнаб Зяватовна, Республика Татарстан
Ванюкова Ирина Владимировна, Хабаровский край
Сенаторов Николай Григорьевич, Московская область
Конкурсная комиссия приняла решение о присуждении поощрительных призов участникам конкурса
Кореловой Нине Гаджиевне, Вологодская область, г. Череповец;
Соколовой Татьяне Николаевне, Красноярский край, г. Зеленогорск;
Пашковой Ларисе Степановне, Красноярский край, с. Шарыпово;
Волошиной Анастасии Григорьевне, Омская область, р.п. Русская Поляна;
Выручаевой Надежде Алексеевне, г. Архангельск
Михайлюк Антонине Ивановне, Оренбургская область, с. Шарлык.
Поощрительные призы также присуждены участникам конкурса в возрасте 90+
Галиеву Гарифзяну Галиевичу, Республика Татарстан, с. Ципья;
Юдину-Гусеву Борису Ивановичу, г. Санкт-Петербург;
Орлову Павлу Петровичу, Курганская область, г. Шадринск;
Рекалову Александру Яковлевичу, г. Новороссийск;
Степанову Борису Ефимовичу, Саратовская область, г. Маркс;
Мосунову Дементию Федоровичу, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола;
Игумнову Ивану Дмитриевичу, Липецкая область, г. Данков;
Запорожец Акулине Архиповне, Ростовская область, г. Волгодонск.
Победителем в номинации «Самый активный регион» третий год подряд стала Республика Татарстан, откуда поступило 506 работ, что составляет 14,96% всех работ, присланных на конкурс.
В топ 10 активных регионов в 2018 году также вошли:
Воронежская область - 331 участника (9,81%);
Московская область - 179 участников (5,29%);
Ульяновская область - 176 участников (5,20%);
Ростовская область - 156 участников (4,61%);
Красноярский край - 142 участника (4,20%);
Саратовская область - 131 участник (3,87%);
Тюменская область - 130 участников (3,84%);
Краснодарский край - 126 участников (3,72%);
Курганская область - 103 участника (3,04%).