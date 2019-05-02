Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Стартовал Всероссийский конкурс "Спасибо Интернету"
21-апреля-2019 — прочитано 134 раз
Стартовал V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2019». Его организаторы - Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком». Подробнее...
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Саратовских фотографов и журналистов приглашают к участию в фотопроекте "Главное фото"

Актуально » Конкурсы — 21-апреля-2019 — прочитано 205 раз
Информацию о конкурсе можно посмотреть здесь Glavnoe-foto1.pdf [98,97 Kb] (cкачиваний: 45)