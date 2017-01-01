Союз журналистов России
Саратовское отделение

Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 12 раз
В настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»

Актуально » Конкурсы — 31-октября-2017 — прочитано 12 раз
Темы работ можно узнать на официальном сайте конкурса.

Прислать свои материалы необходимо до 12 ноября 2017 г. Подать заявку можно по ссылке http://konkurspis2017.onf.ru/[/url]

Для подачи заявки вам понадобятся:

• скан 2-3 страниц паспорта гражданина РФ;
• скан страницы паспорта гражданина РФ с действующей на момент подачи заявки регистрацией по месту
жительства;
• скан справки об авторстве или эфирной справки;
• текстовая расшифровка видео/аудио работ.

К участию в конкурсе допускаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир не ранее 01.01.2017 г.

Один участник вправе представить на конкурс не более трех работ. Каждая работа оформляется отдельной заявкой. Заявка, в которой подается несколько работ, не рассматривается и представленные в ней работы не принимают участие в конкурсе.
С условиями конкурса Вы можете ознакомиться по ссылке http://pravdaispravedlivost.onf.ru/polozhenie-o-konkurse-2017/