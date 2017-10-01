Стартовал Всероссийский конкурс фотографии «Убитые Дороги» Актуально » Конкурсы — 31-октября-2017 — прочитано 13 раз Стартовал конкурс фотографий "Убитые Дороги", направленный на привлечение молодых людей к проблеме качества дорог и безопасности дорожного движения. Приглашения на «Форум действий», футболки с символикой и три цифровых фотокамеры – вот список призов, которые получат участники.



Конкурс стартовал 15 октября 2017 года и завершится 30 ноября. К участию приглашают фотографов и просто фотолюбителей любого уровня в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо сделать фотографию на дорожную тематику, например, большая яма или машина, попавшая в яму, или необычный ремонт дорог, и запостить ее в одной из групп проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» с хэштегом #задорогибезям. Также фотографию можно выложить в Instagram с таким же хэштегом, отметить пользователя @dorogirussia и не удалять пост до завершения конкурса.



Обязательные условия участия в фотоконкурсе «Убитые Дороги» - это состоять в одной из групп в социальных сетях vkontakte, facebook, instagram), и репост размещенной фотографии на стене своей страницы не удаляя ее до окончания конкурса. Размещение фотографий будет происходить в промежутке с 15 октября по 15 ноября, после чего жюри приступит к определению победителей. Представление победителей состоится 30 ноября на страницах социальных сетей и на сайте проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» dorogi-onf.ru.



Призы получат порядка двадцати восьми участников.



Ознакомиться с положением конкурса можно по http://dorogi-onf.ru/contest/[/url].