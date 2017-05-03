Журналистов приглашают к участию в конкурсе "Семья и будущее России"-2017 Актуально » Конкурсы — 24-мая-2017 — прочитано 10 раз Фонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский конкурс «СЕМЬЯ И БУДУЩЕЕ РОССИИ»-2017 для журналистов федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ РФ.



В условиях сложной демографической ситуации и разнородных, зачастую деструктивных информационных потоков ваша работа является крайне важной и значимой. Ваше участие в Конкурсе - это консолидация журналистов, освещающих семейную тематику, готовых продвигать и утверждать семейные традиционные ценности и формировать здоровую и жизнеспособную информационную среду.



К участию в Конкурсе принимаются Заявки-анкеты творческих коллективов зарегистрированных СМИ или отдельных журналистов.



Работы должны быть размещены в СМИ в период с 15 июля 2016 года до 15 июля 2017 года (в одной Заявке не менее 10 работ).



Работы на КОНКУРС принимаются до 15 июля 2017 г. (для муниципальных и иных СМИ), до 25 июля 2017 г. (для федеральных и региональных СМИ)



На странице сайта Фонда Андрея Первозванного http://www.fap.ru/press-center/news/startuet-vserossiyskiy-konkurs-dlya-zhurnalistov-semya-i-budushchee-rossii-2017/ Вы можете найти Положение о конкурсе, Заявку-анкету и Ходатайство



Общий призовой фонд 1 000 000 руб.



9 финалистов федеральных и региональных СМИ будут награждены:



55 000 рублей – за первое место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

40 000 рублей – за второе место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

25 000 рублей – за третье место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.



9 финалистов муниципальных и иных СМИ будут награждены



55 000 рублей – за первое место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

40 000 рублей – за второе место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

25 000 рублей – за третье место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.



3 финалиста федеральных, региональных,

муниципальных и иных СМИ будут награждены



55 000 рублей – за первое место в номинации: интернет СМИ.

40 000 рублей – за второе место в номинации: интернет СМИ.

25 000 рублей – за третье место в номинации: интернет СМИ.





16 финалистов будут награждены спецпризами Председателя жюри (10 000 рублей).



Фонд Андрея Первозванного

e-mail: semya.konkurs@yandex.ru

тел. 8-903-267-27-39, 8-926-371-36-53



сайт: www.fap.ru

группа в facebook https://www.facebook.com/groups/1606943522857008/

группа в vkontakte: http://vk.com/club109778936

группа в "одноклассники": http://ok.ru/group/52833676886222

















