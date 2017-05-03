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Союз журналистов России
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24-мая-2017 — прочитано 3 разФонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
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Журналистов приглашают к участию в конкурсе "Семья и будущее России"-2017
Фонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский конкурс «СЕМЬЯ И БУДУЩЕЕ РОССИИ»-2017 для журналистов федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ РФ.
В условиях сложной демографической ситуации и разнородных, зачастую деструктивных информационных потоков ваша работа является крайне важной и значимой. Ваше участие в Конкурсе - это консолидация журналистов, освещающих семейную тематику, готовых продвигать и утверждать семейные традиционные ценности и формировать здоровую и жизнеспособную информационную среду.
К участию в Конкурсе принимаются Заявки-анкеты творческих коллективов зарегистрированных СМИ или отдельных журналистов.
Работы должны быть размещены в СМИ в период с 15 июля 2016 года до 15 июля 2017 года (в одной Заявке не менее 10 работ).
Работы на КОНКУРС принимаются до 15 июля 2017 г. (для муниципальных и иных СМИ), до 25 июля 2017 г. (для федеральных и региональных СМИ)
На странице сайта Фонда Андрея Первозванного http://www.fap.ru/press-center/news/startuet-vserossiyskiy-konkurs-dlya-zhurnalistov-semya-i-budushchee-rossii-2017/ Вы можете найти Положение о конкурсе, Заявку-анкету и Ходатайство
Общий призовой фонд 1 000 000 руб.
9 финалистов федеральных и региональных СМИ будут награждены:
55 000 рублей – за первое место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
40 000 рублей – за второе место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
25 000 рублей – за третье место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
9 финалистов муниципальных и иных СМИ будут награждены
55 000 рублей – за первое место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
40 000 рублей – за второе место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
25 000 рублей – за третье место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
3 финалиста федеральных, региональных,
муниципальных и иных СМИ будут награждены
55 000 рублей – за первое место в номинации: интернет СМИ.
40 000 рублей – за второе место в номинации: интернет СМИ.
25 000 рублей – за третье место в номинации: интернет СМИ.
16 финалистов будут награждены спецпризами Председателя жюри (10 000 рублей).
Фонд Андрея Первозванного
e-mail: semya.konkurs@yandex.ru
тел. 8-903-267-27-39, 8-926-371-36-53
сайт: www.fap.ru
группа в facebook https://www.facebook.com/groups/1606943522857008/
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