Союз журналистов России
Саратовское отделение

Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Журналистов приглашают к участию в конкурсе "Семья и будущее России"-2017
24-мая-2017 — прочитано 3 раз
Фонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
Все конкурсы!

Журналистов приглашают к участию в конкурсе "Семья и будущее России"-2017

Актуально » Конкурсы — 24-мая-2017 — прочитано 10 раз
Фонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский конкурс «СЕМЬЯ И БУДУЩЕЕ РОССИИ»-2017 для журналистов федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ РФ.

В условиях сложной демографической ситуации и разнородных, зачастую деструктивных информационных потоков ваша работа является крайне важной и значимой. Ваше участие в Конкурсе - это консолидация журналистов, освещающих семейную тематику, готовых продвигать и утверждать семейные традиционные ценности и формировать здоровую и жизнеспособную информационную среду.

К участию в Конкурсе принимаются Заявки-анкеты творческих коллективов зарегистрированных СМИ или отдельных журналистов.

Работы должны быть размещены в СМИ в период с 15 июля 2016 года до 15 июля 2017 года (в одной Заявке не менее 10 работ).

Работы на КОНКУРС принимаются до 15 июля 2017 г. (для муниципальных и иных СМИ), до 25 июля 2017 г. (для федеральных и региональных СМИ)

На странице сайта Фонда Андрея Первозванного http://www.fap.ru/press-center/news/startuet-vserossiyskiy-konkurs-dlya-zhurnalistov-semya-i-budushchee-rossii-2017/ Вы можете найти Положение о конкурсе, Заявку-анкету и Ходатайство

Общий призовой фонд 1 000 000 руб.

9 финалистов федеральных и региональных СМИ будут награждены:

55 000 рублей – за первое место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
40 000 рублей – за второе место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
25 000 рублей – за третье место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

9 финалистов муниципальных и иных СМИ будут награждены

55 000 рублей – за первое место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
40 000 рублей – за второе место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
25 000 рублей – за третье место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

3 финалиста федеральных, региональных,
муниципальных и иных СМИ будут награждены

55 000 рублей – за первое место в номинации: интернет СМИ.
40 000 рублей – за второе место в номинации: интернет СМИ.
25 000 рублей – за третье место в номинации: интернет СМИ.


16 финалистов будут награждены спецпризами Председателя жюри (10 000 рублей).

Фонд Андрея Первозванного
e-mail: semya.konkurs@yandex.ru
тел. 8-903-267-27-39, 8-926-371-36-53

сайт: www.fap.ru
группа в facebook https://www.facebook.com/groups/1606943522857008/
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