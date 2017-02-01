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Конкурсы:
15-февраля-2017 — прочитано 26 раз15 февраля 2017 года в Саратовском государственном техническом университете имени Ю. А. Гагарина стартовал IV Международный Гагаринский фестиваль. Подробнее...
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IV Международный Гагаринский фестиваль
15 февраля 2017 года в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. стартовал IV Международный Гагаринский фестиваль.
Конкурсная программа фестиваля:
- конкурс творческих художественных работ «Созвездие Гагарина» (прием работ на конкурс с 15 февраля по 25 марта);
- конкурс мультимедийных презентаций «Он улыбнулся звездам и мирам» (прием работ на конкурс с 15 февраля по 3 апреля);
- конкурс творческих письменных работ «Строкой проникаю в Гагарина жизнь…» (прием работ на конкурс с 15 февраля по 10 апреля).
Принять участие в конкурсах могут учащиеся школ, ссузов и вузов России и зарубежных стран.
Церемония награждения лауреатов и победителей конкурсной программы фестиваля состоится на его заключительном мероприятии 23 мая 2017 г. в актовом зале Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А.
С Положениями конкурсов можно познакомиться на сайте Саратовского государственного технического университета.
Более подробную информацию можно получить у координаторов конкурсов: начальника отдела по культурно-эстетической работе УВР СГТУ имени Гагарина Ю.А. Дмитриевой Ольги Николаевны – (88452) 99-89-33; 89033291041; эл. почта: ondmitr@yandex.ru; и руководителя Народного музея Ю.А. Гагарина Буйкевич Инны Николаевны – (88452) 23-76-66; 89272780311; эл. почта: innacom-76@mail.ru.