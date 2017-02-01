IV Международный Гагаринский фестиваль Актуально » Конкурсы — 15-февраля-2017 — прочитано 29 раз



Конкурсная программа фестиваля:



- конкурс творческих художественных работ «Созвездие Гагарина» (прием работ на конкурс с 15 февраля по 25 марта);



- конкурс мультимедийных презентаций «Он улыбнулся звездам и мирам» (прием работ на конкурс с 15 февраля по 3 апреля);



- конкурс творческих письменных работ «Строкой проникаю в Гагарина жизнь…» (прием работ на конкурс с 15 февраля по 10 апреля).



Принять участие в конкурсах могут учащиеся школ, ссузов и вузов России и зарубежных стран.



Церемония награждения лауреатов и победителей конкурсной программы фестиваля состоится на его заключительном мероприятии 23 мая 2017 г. в актовом зале Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А.



С Положениями конкурсов можно познакомиться на сайте Саратовского государственного технического университета.



Более подробную информацию можно получить у координаторов конкурсов: начальника отдела по культурно-эстетической работе УВР СГТУ имени Гагарина Ю.А. Дмитриевой Ольги Николаевны – (88452) 99-89-33; 89033291041; эл. почта: ondmitr@yandex.ru; и руководителя Народного музея Ю.А. Гагарина Буйкевич Инны Николаевны – (88452) 23-76-66; 89272780311; эл. почта: innacom-76@mail.ru.



15 февраля 2017 года в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. стартовал IV Международный Гагаринский фестиваль.Принять участие в конкурсах могут учащиеся школ, ссузов и вузов России и зарубежных стран.Церемония награждения лауреатов и победителей конкурсной программы фестиваля состоится на его заключительном мероприятии 23 мая 2017 г. в актовом зале Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А.С Положениями конкурсов можно познакомиться на сайте Саратовского государственного технического университета.Более подробную информацию можно получить у координаторов конкурсов: начальника отдела по культурно-эстетической работе УВР СГТУ имени Гагарина Ю.А. Дмитриевой Ольги Николаевны – (88452) 99-89-33; 89033291041; эл. почта: ondmitr@yandex.ru; и руководителя Народного музея Ю.А. Гагарина Буйкевич Инны Николаевны – (88452) 23-76-66; 89272780311; эл. почта: innacom-76@mail.ru.