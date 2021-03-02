Творческий конкурс посвященный празднованию 60-летия полета Ю.А.Гагарина Актуально, Новости, Конкурсы — 11-марта-2021 — прочитано 2 раз Положение о творческом конкурсе, посвященном празднованию в 2021 году 60-летия полета Ю.А.Гагарина в космос

1. Общие положения

1.1. Творческий конкурс, посвященный празднованию в 2021 году 60-летия полета Ю.А.Гагарина в космос (далее – конкурс), проводится в целях патриотического воспитания граждан, популяризации истории развития и достижений космонавтики, привлечения внимания к Саратовской области как к туристическому центру.

1.2. Организатором конкурса является Саратовская областная Дума.

2. Условия конкурса

2.1. В конкурсе могут принимать участие граждане, проживающие в Саратовской области.

2.2. Авторские работы (материалы), представленные на конкурс, должны соответствовать целям и тематике конкурса и содержать информацию о:

- событиях, связанных с первым полетом человека в космос;

- деятельности организаций области по развитию технической базы авиационно-космической промышленности;

- космических достижениях и способствовать патриотическому воспитанию молодежи на примере жизни и подвига Ю.А.Гагарина.

2.3. Лучшие авторские работы (материалы) определяются по следующим номинациям:

- «Юрий Гагарин – сын земли Саратовской»;

- «Человек. Вселенная. Космос»;

- «Первый космонавт Земли»;

- «Люди, шагнувшие к звездам»;

- «Окрыленные музыкой звезд»;

- «Притяжение космоса»;

- «День космонавтики – праздник Земли».

2.4. На конкурс принимаются:

- фотоработы;

- авторские стихи;

- аудиозаписи и видеоматериалы.

2.5. Для участия в конкурсе в аппарат комитета областной Думы по культуре, общественным отношениям и информационной политике необходимо представить до 19 марта 2021 года следующие документы и материалы:

- анкету-заявку на участие в конкурсе(приложение 1 к настоящему Положению);

- согласие гражданина на обработку его персональных данных (приложение 2 к настоящему Положению);

- конкурсную работу.

2.6. Для участия в конкурсе должны быть представлены следующие материалы:

- фотографии цветные или черно-белые в печатном виде (30x40 см) в количестве не более десяти штук или их электронные копии (файлы) в максимально имеющемся разрешении;

- авторское стихотворение – не более трех штук, не более 100 стихотворных строк (в формате WordDoc, шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, междустрочный интервал – 1,5);

- аудиозаписи (формат – МPEG-3), видеоматериалы (формат – МPEG-4) творческих работ композиторов-песенников в различных жанрах вокальной музыки (песня, гимн, баллада и т.д.) в количестве не более трех штук, время звучания – до 5 минут.

3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

3.1. Для изучения и оценки авторских работ (материалов), представленных на конкурс, создается конкурсная комиссия, состоящая из депутатов, представителей общественных объединений области, специалистов в области фотоискусства, культуры.

3.2. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Председателя областной Думы, который возглавляет конкурсную комиссию.

3.3. Заседание конкурсной комиссии правомочно при участии более половины от числа ее членов.

3.4. Конкурсная комиссия по каждому участнику конкурса принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.

3.5. На основании решения конкурсной комиссии Председатель областной Думы издает распоряжение об итогах конкурса и о награждении победителей.

3.6. Итоги конкурса подводятся до 12 апреля 2021 года и публикуются на официальном сайте Саратовской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (srd.ru).

3.7. В каждой номинации определяются по два победителя конкурса.

3.8. Итогом конкурса являются торжественное мероприятие, фотовыставка, где победителям конкурса в торжественной обстановке вручаются дипломы, подписанные Председателем областной Думы.



Приложение к постановлению Саратовской областной Думы от 27.01.2021 № 63-126



Работы принимаются на почту kotova@srd.ru



Образцы необходимых документов:



Согласие на обработку персональных данных



Анкета



С уважением,



Наталья Ефимовна Котова,



заместитель руководителя аппарата комитета



Саратовской областной Думы по культуре,



общественным отношениям и информационной политике 1.1. Творческий конкурс, посвященный празднованию в 2021 году 60-летия полета Ю.А.Гагарина в космос (далее – конкурс), проводится в целях патриотического воспитания граждан, популяризации истории развития и достижений космонавтики, привлечения внимания к Саратовской области как к туристическому центру.1.2. Организатором конкурса является Саратовская областная Дума.2.1. В конкурсе могут принимать участие граждане, проживающие в Саратовской области.2.2. Авторские работы (материалы), представленные на конкурс, должны соответствовать целям и тематике конкурса и содержать информацию о:- событиях, связанных с первым полетом человека в космос;- деятельности организаций области по развитию технической базы авиационно-космической промышленности;- космических достижениях и способствовать патриотическому воспитанию молодежи на примере жизни и подвига Ю.А.Гагарина.2.3. Лучшие авторские работы (материалы) определяются по следующим номинациям:- «Юрий Гагарин – сын земли Саратовской»;- «Человек. Вселенная. Космос»;- «Первый космонавт Земли»;- «Люди, шагнувшие к звездам»;- «Окрыленные музыкой звезд»;- «Притяжение космоса»;- «День космонавтики – праздник Земли».2.4. На конкурс принимаются:- фотоработы;- авторские стихи;- аудиозаписи и видеоматериалы.2.5. Для участия в конкурсе в аппарат комитета областной Думы по культуре, общественным отношениям и информационной политике необходимо представить до 19 марта 2021 года следующие документы и материалы:- анкету-заявку на участие в конкурсе(приложение 1 к настоящему Положению);- согласие гражданина на обработку его персональных данных (приложение 2 к настоящему Положению);- конкурсную работу.- фотографии цветные или черно-белые в печатном виде (30x40 см) в количестве не более десяти штук или их электронные копии (файлы) в максимально имеющемся разрешении;- авторское стихотворение – не более трех штук, не более 100 стихотворных строк (в формате WordDoc, шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, междустрочный интервал – 1,5);- аудиозаписи (формат – МPEG-3), видеоматериалы (формат – МPEG-4) творческих работ композиторов-песенников в различных жанрах вокальной музыки (песня, гимн, баллада и т.д.) в количестве не более трех штук, время звучания – до 5 минут.3.1. Для изучения и оценки авторских работ (материалов), представленных на конкурс, создается конкурсная комиссия, состоящая из депутатов, представителей общественных объединений области, специалистов в области фотоискусства, культуры.3.2. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Председателя областной Думы, который возглавляет конкурсную комиссию.3.3. Заседание конкурсной комиссии правомочно при участии более половины от числа ее членов.3.4. Конкурсная комиссия по каждому участнику конкурса принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.3.5. На основании решения конкурсной комиссии Председатель областной Думы издает распоряжение об итогах конкурса и о награждении победителей.3.6. Итоги конкурса подводятся до 12 апреля 2021 года и публикуются на официальном сайте Саратовской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (srd.ru).3.7. В каждой номинации определяются по два победителя конкурса.3.8. Итогом конкурса являются торжественное мероприятие, фотовыставка, где победителям конкурса в торжественной обстановке вручаются дипломы, подписанные Председателем областной Думы.Приложение к постановлению Саратовской областной Думы от 27.01.2021 № 63-126Работы принимаются на почту kotova@srd.ruОбразцы необходимых документов: