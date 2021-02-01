Памяти коллеги Актуально, Новости, Главные новости — 21-февраля-2021 — прочитано 80 раз Памяти коллеги



Нина Степановна Хабарова — поэт, писатель, журналист. Окончила Ташкентский институт иностранных языков, Саратовский государственный университет. Работала в редакциях газет «Заря молодежи», «Саратовская мэрия», «Большая Волга», «Славянский мир», «Добрый доктор в Саратове». Более 17 лет — в региональном сельскохозяйственном журнале Поволжья «Степные просторы». Чтобы глубже знать тему, окончила Саратовский зооветеринарный институт, получила профессию зооинженера. Лауреат конкурса «Золотое перо губернии», за пропаганду развития народного хозяйства награждена двумя серебряными медалями ВДНХ СССР.

Родилась летом 1945 года в семье фронтовика из Краснопартизанского района, старшего лейтенанта Степана Мишина. Приоритетное место в ее публикациях занимает тема Великой Отечественной войны. Она автор книг «Воздушный стрелок», «Призвание», «Откровение», соавтор восьми коллективных сборников, среди которых - «Несокрушимая и легендарная», «Далась Пробеда нелегко», «Связаны одной судьбой», «Судьба моя — Саратовский район». В серии «Победители» вышла ее книга «Воздушный стрелок». К 75-летию Победы выпустила документально-художественную повесть «Войны великой был солдат велик», которую она посвятила участнику гражданской и Великой Отечественной войны Василию Васильевичу Миненкову. В книгу включены рассказы о реальных героях, защищавших Отечество, в завершение - стихи автора.

Минувшей осенью, в год юбилея Победы, Нина Степановна отметила свой личный 75-летний юбилей. Она была полна новых творческих планов, работала над новой книгой, занималась общественной работой, дружила с советом ветеранов Ленинского района, первичной ветеранской организацией ТОС п.Северный. Член Саратовского регионального отделения Союза журналистов России.

Ее не стало 19 февраля 2021 года. Выражаем соболезнование родным и близким.

Нина Степановна Хабарова — поэт, писатель, журналист. Окончила Ташкентский институт иностранных языков, Саратовский государственный университет. Работала в редакциях газет «Заря молодежи», «Саратовская мэрия», «Большая Волга», «Славянский мир», «Добрый доктор в Саратове». Более 17 лет — в региональном сельскохозяйственном журнале Поволжья «Степные просторы». Чтобы глубже знать тему, окончила Саратовский зооветеринарный институт, получила профессию зооинженера. Лауреат конкурса «Золотое перо губернии», за пропаганду развития народного хозяйства награждена двумя серебряными медалями ВДНХ СССР.Родилась летом 1945 года в семье фронтовика из Краснопартизанского района, старшего лейтенанта Степана Мишина. Приоритетное место в ее публикациях занимает тема Великой Отечественной войны. Она автор книг «Воздушный стрелок», «Призвание», «Откровение», соавтор восьми коллективных сборников, среди которых - «Несокрушимая и легендарная», «Далась Пробеда нелегко», «Связаны одной судьбой», «Судьба моя — Саратовский район». В серии «Победители» вышла ее книга «Воздушный стрелок». К 75-летию Победы выпустила документально-художественную повесть «Войны великой был солдат велик», которую она посвятила участнику гражданской и Великой Отечественной войны Василию Васильевичу Миненкову. В книгу включены рассказы о реальных героях, защищавших Отечество, в завершение - стихи автора.Минувшей осенью, в год юбилея Победы, Нина Степановна отметила свой личный 75-летний юбилей. Она была полна новых творческих планов, работала над новой книгой, занималась общественной работой, дружила с советом ветеранов Ленинского района, первичной ветеранской организацией ТОС п.Северный. Член Саратовского регионального отделения Союза журналистов России.