Подведены итоги областного конкурса по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в 2021 году Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 19-февраля-2021 — прочитано 377 раз Подведены итоги областного конкурса по предоставлению грантов

на размещение социально значимой информации в 2021 году





Средства, выделенные из бюджета области, предназначены для реализации социальных проектов в СМИ, распространяемых на территории Саратовской области. Общая сумма – 25 миллионов рублей с учетом средств, выделяемых СЖР на организацию и проведение конкурсных процедур. В четвертый раз оператором конкурса является Саратовское региональное отделение Союза журналистов России. Согласно утвержденному правлением организации Положению о конкурсе 3 февраля завершился прием заявок. Все допущенные до конкурса проекты в количестве 127 от 32 СМИ были оценены членами Экспертного Совета по 5 критериям (актуальность, уникальность, социальная значимость; охват аудитории; измеримость и достижимость ожидаемых результатов; собственный вклад; квалификация исполнителей). Оценка проектов по критериям от 1 до 15 баллов (по критерию охват аудитории – до 25 баллов).

Напоминаем состав Экспертного Совета: С.В. Бакал, министр информации и печати, Е.В. Бадикова, главный редактор «Аткарской газеты», член правления Т.Н. Загородняя, Уполномоченный по правам ребенка, член СЖР,

Л.Н. Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения СЖР, А.П. Зуев, руководитель общественной организации «Саратовский источник», член правления, А.И. Крупин, член Общественной палаты области, О.П.Сынкина, депутат Саратовской областной Думы, Д.П. Петров, депутат Саратовской областной Думы, член правления, Е.А. Фатеева, главный редактор газеты «Краснокутские вести», член правления.

Каждый член Экспертного Совета предоставил заверенный собственной подписью заполненный опросный лист. По итогам суммирования всех оценок была составлена рейтинговая таблица с количеством баллов, которые набрал каждый из 127 проектов – от 367 до 695 баллов. Для принятия решения по перечню победителей и суммам грантов 19 февраля 2021 года было проведено итоговое заседание Экспертного Совета. Очно в заседании приняли участие 5 членов Экспертного Совета: С.В. Бакал, Л.Н. Златогорская, А.П. Зуев, А.И. Крупин, Д.П. Петров. Кворум был соблюден.

По первому вопросу заседания о подведении итогов голосования был единогласно утвержден перечень допущенных к конкурсу проектов с итоговыми балльными оценками по каждой грантовой заявке.

Запрашиваемая сумма на реализацию 127 проектов составила более 60 миллионов рублей, что почти в 2,5 раза превышает финансовые возможности конкурса. Поэтому Экспертный Совет обсудил количество баллов, при котором проекты СМИ будут признаны победителями. Было высказано предложение взять за точку отсчета 550 баллов, что позволит оказать финансовую помощь большему количеству проектов. Члены Экспертного совета единогласно приняли решение признать победителями конкурса на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в СМИ в 2021 году информационные проекты, набравшие свыше 550 баллов.

Также было принято решение профинансировать в полном объеме основную часть проектов, их 47, набравших 570 баллов и выше. Десять проектов, набравшие от 550 до 570 баллов, будут профинансированы частично, соответственно набранным баллам. Это предложение также было принято единогласно.

Прилагаем список победителей конкурса 2021 года с указанием полученных баллов и размеров гранта:

https://cloud.mail.ru/public/1P72/81h6uTWrK



Средства, выделенные из бюджета области, предназначены для реализации социальных проектов в СМИ, распространяемых на территории Саратовской области. Общая сумма – 25 миллионов рублей с учетом средств, выделяемых СЖР на организацию и проведение конкурсных процедур. В четвертый раз оператором конкурса является Саратовское региональное отделение Союза журналистов России. Согласно утвержденному правлением организации Положению о конкурсе 3 февраля завершился прием заявок. Все допущенные до конкурса проекты в количестве 127 от 32 СМИ были оценены членами Экспертного Совета по 5 критериям (актуальность, уникальность, социальная значимость; охват аудитории; измеримость и достижимость ожидаемых результатов; собственный вклад; квалификация исполнителей). Оценка проектов по критериям от 1 до 15 баллов (по критерию охват аудитории – до 25 баллов).Напоминаем состав Экспертного Совета: С.В. Бакал, министр информации и печати, Е.В. Бадикова, главный редактор «Аткарской газеты», член правления Т.Н. Загородняя, Уполномоченный по правам ребенка, член СЖР,Л.Н. Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения СЖР, А.П. Зуев, руководитель общественной организации «Саратовский источник», член правления, А.И. Крупин, член Общественной палаты области, О.П.Сынкина, депутат Саратовской областной Думы, Д.П. Петров, депутат Саратовской областной Думы, член правления, Е.А. Фатеева, главный редактор газеты «Краснокутские вести», член правления.Каждый член Экспертного Совета предоставил заверенный собственной подписью заполненный опросный лист. По итогам суммирования всех оценок была составлена рейтинговая таблица с количеством баллов, которые набрал каждый из 127 проектов – от 367 до 695 баллов. Для принятия решения по перечню победителей и суммам грантов 19 февраля 2021 года было проведено итоговое заседание Экспертного Совета. Очно в заседании приняли участие 5 членов Экспертного Совета: С.В. Бакал, Л.Н. Златогорская, А.П. Зуев, А.И. Крупин, Д.П. Петров. Кворум был соблюден.По первому вопросу заседания о подведении итогов голосования был единогласно утвержден перечень допущенных к конкурсу проектов с итоговыми балльными оценками по каждой грантовой заявке.Запрашиваемая сумма на реализацию 127 проектов составила более 60 миллионов рублей, что почти в 2,5 раза превышает финансовые возможности конкурса. Поэтому Экспертный Совет обсудил количество баллов, при котором проекты СМИ будут признаны победителями. Было высказано предложение взять за точку отсчета 550 баллов, что позволит оказать финансовую помощь большему количеству проектов. Члены Экспертного совета единогласно приняли решение признать победителями конкурса на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в СМИ в 2021 году информационные проекты, набравшие свыше 550 баллов.Также было принято решение профинансировать в полном объеме основную часть проектов, их 47, набравших 570 баллов и выше. Десять проектов, набравшие от 550 до 570 баллов, будут профинансированы частично, соответственно набранным баллам. Это предложение также было принято единогласно.