Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Конкурсы:
Поступило 127 проектов от 32 региональных СМИ
10-февраля-2021 — прочитано 60 раз
В соответствии с Положением о конкурсе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой Подробнее...
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Поступило 127 проектов от 32 региональных СМИ

Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 10-февраля-2021 — прочитано 73 раз
Поступило 127 проектов от 32 региональных СМИ
В соответствии с Положением о конкурсе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области в 2021 году к последнему сроку приема заявок поступило 127 проектов от 32 печатных, электронных и сетевых изданий, распространяющихся на территории города Саратова и Саратовской области.
Как того требует Положение о конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации проинформировало Экспертный совет о зарегистрированных заявках.
Принято решение путем дистанционного голосования: допустить до участия в конкурсе на предоставление грантов на размещение социальной значимой информации в региональных СМИ в 2021 году все 127 заявок. Они будут оценены членами Экспертного совета в соответствии с критериями, изложенными в Положении о конкурсе. Результаты будут опубликованы до 19 февраля 2021 года.