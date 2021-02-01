О проведении очередной отчётно-выборной конференции Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 8-февраля-2021 — прочитано 46 раз О проведении очередной отчётно-выборной конференции





Вам известно, что полномочия выборных органов нашей организации заканчиваются 25 февраля 2021 года, поэтому нам необходимо подготовить и провести очередную отчетно-выборную конференцию.

В дистанционном формате 12 января прошло заседание правления по утверждению порядка проведения очередной отчетно-выборной конференции. Довожу до вашего сведения принятое решение.

1. В связи с завершением сроков полномочий выборных органов Саратовского регионального отделения Союза журналистов России провести очередную отчетно-выборную конференцию 26 февраля 2021 года.

2. Место проведения – город Саратов, офисное помещение, соответствующее требованиям соблюдения санитарных норм безопасности и социальной дистанции.

3. Норма представительства от первичных организаций на конференцию: от 20 человек один делегат. Если первичная организация насчитывает менее 10 человек, избирается 1 делегат. Первичные организации, созданные по территориальному признаку. Объединенные городские

г.г. Энгельса, Балакова, Вольска избирают по 2 делегата.

4. Конференция полномочна принимать решения, если в ее работе (голосовании) принимают участие больше половины избранных делегатов.

На заседании правления утверждена повестка дня отчетно-выборной конференции:

1. Утверждения отчета председателя Л.Н. Златогорской за период работы с 25.02.2016 по 25.02.2021 г.г.

2. Утверждение отчета председателя Контрольно-ревизионной комиссии А.С. Новиковой.

3. Выступление председателя Большого жюри В.В. Рязанова.

4. Выборы руководящих органов организации. Выборы председателя.

Просим секретарей первичных организаций провести собрания по выдвижению делегатов, обсудить и отразить в протоколах предложения по выборам членов правления, председателя. Скан решения присылайте по электронной почте, оригинал на конференции делегатов сдадут в мандатную комиссию.

На конференции пройдет церемония награждения победителей конкурса «Помнить вечно». О победителях – на нашем сайте 18 июля 2020 года.

Группа журналистов и руководителей СМИ, активно участвующих в жизни регионального отделения получат награды от Союза журналистов России. Вам известно, что полномочия выборных органов нашей организации заканчиваются 25 февраля 2021 года, поэтому нам необходимо подготовить и провести очередную отчетно-выборную конференцию.В дистанционном формате 12 января прошло заседание правления по утверждению порядка проведения очередной отчетно-выборной конференции. Довожу до вашего сведения принятое решение.1. В связи с завершением сроков полномочий выборных органов Саратовского регионального отделения Союза журналистов России провести очередную отчетно-выборную конференцию 26 февраля 2021 года.2. Место проведения – город Саратов, офисное помещение, соответствующее требованиям соблюдения санитарных норм безопасности и социальной дистанции.3. Норма представительства от первичных организаций на конференцию: от 20 человек один делегат. Если первичная организация насчитывает менее 10 человек, избирается 1 делегат. Первичные организации, созданные по территориальному признаку. Объединенные городскиег.г. Энгельса, Балакова, Вольска избирают по 2 делегата.4. Конференция полномочна принимать решения, если в ее работе (голосовании) принимают участие больше половины избранных делегатов.На заседании правления утверждена повестка дня отчетно-выборной конференции:1. Утверждения отчета председателя Л.Н. Златогорской за период работы с 25.02.2016 по 25.02.2021 г.г.2. Утверждение отчета председателя Контрольно-ревизионной комиссии А.С. Новиковой.3. Выступление председателя Большого жюри В.В. Рязанова.4. Выборы руководящих органов организации. Выборы председателя.Просим секретарей первичных организаций провести собрания по выдвижению делегатов, обсудить и отразить в протоколах предложения по выборам членов правления, председателя. Скан решения присылайте по электронной почте, оригинал на конференции делегатов сдадут в мандатную комиссию.На конференции пройдет церемония награждения победителей конкурса «Помнить вечно». О победителях – на нашем сайте 18 июля 2020 года.Группа журналистов и руководителей СМИ, активно участвующих в жизни регионального отделения получат награды от Союза журналистов России.