Юбиляру – 70! Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 6-февраля-2021 — прочитано 275 раз Юбиляру – 70!



Юрий Александрович Пронин родился 6 февраля 1951 года в с. Левенка Духовницкого района. После окончания Вольский сельскохозяйственного техникума отслужил в погранвойска. Трудовую деятельность начал в колхозе «Путь к коммунизму» зоотехником. В послужном списке Юрия Александровича работа в райкоме комсомола, инструктором в сельхозотделе райкома КПСС, директором межхозяйственного племобъединения, секретарем парткома. Без отрыва от производства окончил Саратовский зоответинститут, получил специальность зооинженера.

В районной газете «Авангард» Юрий Александрович стал работать сразу завотделом, 11 лет вел работу по пропаганде передовых методов организации деятельности трудовых коллективов района. Сотрудничал с ГТРК «Саратов», еженедельно выступая в программе «Доброе утро, губерния». Четыре года возглавлял райкома профсоюза работников АПК, затем - снова газета.

Хорошо разбирается в вопросах, связанных с сельскохозяйственным производством, часто выезжает в хозяйства. Значимым пунктом в своей работе считает освещение реализации программы «Развитие сельскохозяйственного производства», социальное обустройство села. Районной газете «Авангард» посвятил 25 лет! Он и сейчас продолжает здесь трудиться в должности заместителя редактора. Член Союза журналистов России, лауреат премии губернатора в сфере журналистики. Очень любит и ценит свою работу, общение с людьми, чем заслужил уважение и признательность. За многолетний труд награждался Почетными грамотами администрации, министерства сельского хозяйства области, Благодарностью Минсельхоза, Почетной грамотой министерства печати и информации Саратовской области.

Наш коллега активно занимается общественной деятельностью. Возглавляет районное отделение ООО «Союз пенсионеров России», является председателем Общественного совета в Духовницком районе. Портрет ветерана был занесен на районную Доску почета.

С днем рождения, дорогой Юрий Александрович, с юбилеем!



Региональное отделение Союза журналистов России

Юрий Александрович Пронин родился 6 февраля 1951 года в с. Левенка Духовницкого района. После окончания Вольский сельскохозяйственного техникума отслужил в погранвойска. Трудовую деятельность начал в колхозе «Путь к коммунизму» зоотехником. В послужном списке Юрия Александровича работа в райкоме комсомола, инструктором в сельхозотделе райкома КПСС, директором межхозяйственного племобъединения, секретарем парткома. Без отрыва от производства окончил Саратовский зоответинститут, получил специальность зооинженера.В районной газете «Авангард» Юрий Александрович стал работать сразу завотделом, 11 лет вел работу по пропаганде передовых методов организации деятельности трудовых коллективов района. Сотрудничал с ГТРК «Саратов», еженедельно выступая в программе «Доброе утро, губерния». Четыре года возглавлял райкома профсоюза работников АПК, затем - снова газета.Хорошо разбирается в вопросах, связанных с сельскохозяйственным производством, часто выезжает в хозяйства. Значимым пунктом в своей работе считает освещение реализации программы «Развитие сельскохозяйственного производства», социальное обустройство села. Районной газете «Авангард» посвятил 25 лет! Он и сейчас продолжает здесь трудиться в должности заместителя редактора. Член Союза журналистов России, лауреат премии губернатора в сфере журналистики. Очень любит и ценит свою работу, общение с людьми, чем заслужил уважение и признательность. За многолетний труд награждался Почетными грамотами администрации, министерства сельского хозяйства области, Благодарностью Минсельхоза, Почетной грамотой министерства печати и информации Саратовской области.