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21-января-2021 — прочитано 516 разОператор конкурса на получение грантов на реализацию социальных проектов в саратовских СМИ в 2021 году – Саратовское региональное отделение Союза журналистов России – решением правления от 20 января объявляет Подробнее...
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Юбиляру – 70!
Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 6-февраля-2021 — прочитано 275 раз
Юбиляру – 70!
Юрий Александрович Пронин родился 6 февраля 1951 года в с. Левенка Духовницкого района. После окончания Вольский сельскохозяйственного техникума отслужил в погранвойска. Трудовую деятельность начал в колхозе «Путь к коммунизму» зоотехником. В послужном списке Юрия Александровича работа в райкоме комсомола, инструктором в сельхозотделе райкома КПСС, директором межхозяйственного племобъединения, секретарем парткома. Без отрыва от производства окончил Саратовский зоответинститут, получил специальность зооинженера.
В районной газете «Авангард» Юрий Александрович стал работать сразу завотделом, 11 лет вел работу по пропаганде передовых методов организации деятельности трудовых коллективов района. Сотрудничал с ГТРК «Саратов», еженедельно выступая в программе «Доброе утро, губерния». Четыре года возглавлял райкома профсоюза работников АПК, затем - снова газета.
Хорошо разбирается в вопросах, связанных с сельскохозяйственным производством, часто выезжает в хозяйства. Значимым пунктом в своей работе считает освещение реализации программы «Развитие сельскохозяйственного производства», социальное обустройство села. Районной газете «Авангард» посвятил 25 лет! Он и сейчас продолжает здесь трудиться в должности заместителя редактора. Член Союза журналистов России, лауреат премии губернатора в сфере журналистики. Очень любит и ценит свою работу, общение с людьми, чем заслужил уважение и признательность. За многолетний труд награждался Почетными грамотами администрации, министерства сельского хозяйства области, Благодарностью Минсельхоза, Почетной грамотой министерства печати и информации Саратовской области.
Наш коллега активно занимается общественной деятельностью. Возглавляет районное отделение ООО «Союз пенсионеров России», является председателем Общественного совета в Духовницком районе. Портрет ветерана был занесен на районную Доску почета.
С днем рождения, дорогой Юрий Александрович, с юбилеем!
Региональное отделение Союза журналистов России