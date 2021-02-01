Об уплате ежегодного членского взноса! Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 3-февраля-2021 — прочитано 42 раз Об уплате ежегодного членского взноса



Уважаемые коллеги, члены Саратовского отделения Союза журналистов России!



Оплатить взносы за текущий год вы можете перечислением на наш текущий счет ( реквизиты на сайте). Таким же образом вы можете погасить долг за 2017-2020 годы. Размер ежегодного взноса - 500 рублей. Вкладыш с печатью и с отметкой об уплате взноса будет выслан в ваш адрес, который вы укажете. Или при личной встрече, по предварительной договоренности о времени.







Напоминаем, что неуплата членских взносов в течение трех и более лет, согласно Уставу и Правилам учета, является основанием для исключения из членов Союза журналистов России. Помогите нам завершить сверку документов. Просим выйти на связь!



Саратовское региональное отделение



«Союз журналистов России»



ОГРН 1036400002550



ИНН 6450072461



КПП 645401001



Банк: АО «Экономбанк» г.Саратов



р/с 40703810400000007289 БИК 046311722



Кор/с 30101810100000000722



ОКВЭД - 91,33



Адрес: 410056 г.Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41



Тел:89172059239 e-mail: zlatln@mail.ru



Региональное отделение СЖР