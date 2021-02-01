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Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
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21-января-2021 — прочитано 468 разОператор конкурса на получение грантов на реализацию социальных проектов в саратовских СМИ в 2021 году – Саратовское региональное отделение Союза журналистов России – решением правления от 20 января объявляет Подробнее...
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Об уплате ежегодного членского взноса!
Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 3-февраля-2021 — прочитано 42 раз
Об уплате ежегодного членского взноса
Уважаемые коллеги, члены Саратовского отделения Союза журналистов России!
Оплатить взносы за текущий год вы можете перечислением на наш текущий счет ( реквизиты на сайте). Таким же образом вы можете погасить долг за 2017-2020 годы. Размер ежегодного взноса - 500 рублей. Вкладыш с печатью и с отметкой об уплате взноса будет выслан в ваш адрес, который вы укажете. Или при личной встрече, по предварительной договоренности о времени.
Напоминаем, что неуплата членских взносов в течение трех и более лет, согласно Уставу и Правилам учета, является основанием для исключения из членов Союза журналистов России. Помогите нам завершить сверку документов. Просим выйти на связь!
Саратовское региональное отделение
«Союз журналистов России»
ОГРН 1036400002550
ИНН 6450072461
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Региональное отделение СЖР