Дорогие коллеги! От нас нужна помощь Николаю Титову! Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 12-января-2021 — прочитано 137 раз Дорогие коллеги!

От нас нужна помощь Николаю Титову, которого знаем как фотокорреспондента многих саратовских изданий. Он перенёс две операции, связанные с онкологией. Требуется длительное лечение, реабилитация, возможно, ещё операция. Николай находится пока в больнице, с ним его дочь Оксана.

Прошу вас, коллеги, перечислить, кто сколько может, деньги на восстановление здоровья Николая Титова. При всех профессиональных достижениях Николай Титов оказался без средств в такой тяжёлый период жизни.

Сейчас с ним дочь Оксана, можно перечислить деньги на её карту Сбербанка:

42 76 38 00 49 78 95 19

Либо по номеру телефона Оксаны Николаевны 8-968-826-07-05, к которому привязана карта. Карта действующая, у меня получилось сделать взнос.

С уважением к вам Лидия Златогорская От нас нужна помощь Николаю Титову, которого знаем как фотокорреспондента многих саратовских изданий. Он перенёс две операции, связанные с онкологией. Требуется длительное лечение, реабилитация, возможно, ещё операция. Николай находится пока в больнице, с ним его дочь Оксана.Прошу вас, коллеги, перечислить, кто сколько может, деньги на восстановление здоровья Николая Титова. При всех профессиональных достижениях Николай Титов оказался без средств в такой тяжёлый период жизни.