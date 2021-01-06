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30-декабря-2020 — прочитано 190 раз- я всегда с сомнением относилась к статьям, начинающимся с этих слов, считая их просто красивым оборотом. Но сегодня могу с чистым сердцем сказать: «Мне посчастливилось принять участие в работе жюри XX Подробнее...
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Дорогие коллеги! От нас нужна помощь Николаю Титову!
Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 12-января-2021 — прочитано 137 раз
Дорогие коллеги!
От нас нужна помощь Николаю Титову, которого знаем как фотокорреспондента многих саратовских изданий. Он перенёс две операции, связанные с онкологией. Требуется длительное лечение, реабилитация, возможно, ещё операция. Николай находится пока в больнице, с ним его дочь Оксана.
Прошу вас, коллеги, перечислить, кто сколько может, деньги на восстановление здоровья Николая Титова. При всех профессиональных достижениях Николай Титов оказался без средств в такой тяжёлый период жизни.
Сейчас с ним дочь Оксана, можно перечислить деньги на её карту Сбербанка:
42 76 38 00 49 78 95 19
Либо по номеру телефона Оксаны Николаевны 8-968-826-07-05, к которому привязана карта. Карта действующая, у меня получилось сделать взнос.
С уважением к вам Лидия Златогорская