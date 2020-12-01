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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Золотые перья среди участников конкурса «Серебряные перья Губернии» 30-декабря-2020 — прочитано 74 раз - я всегда с сомнением относилась к статьям, начинающимся с этих слов, считая их просто красивым оборотом. Но сегодня могу с чистым сердцем сказать: «Мне посчастливилось принять участие в работе жюри XX - я всегда с сомнением относилась к статьям, начинающимся с этих слов, считая их просто красивым оборотом. Но сегодня могу с чистым сердцем сказать: «Мне посчастливилось принять участие в работе жюри XX Подробнее... Все конкурсы! Нет в России семьи такой… Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 29-декабря-2020 — прочитано 60 раз Нет в России семьи такой…



О новой книге «Летописцы-Победители. Имена и судьбы»



Вышел в свет, презентован и распространяется второй том Энциклопедии саратовской журналистики «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Как и многие коллеги, я с интересом наблюдал в течение нескольких месяцев, предшествовавших этому событию, за публикацией материалов будущей книги на сайте нашей областной журналистской организации, поделился своим откликом. Молодое поколение журналистов, и не только они, должны знать о вкладе журналистов-фронтовиков, сменивших мирные перья на «оружейные штыки» и военные перья, а также тех, кто трудился в газетах и других средствах массовой информации в тылу в годы Великой Отечественной войны, в общую победу нашего народа над врагом, ценить сделанное!



Замечательный проект 2020 года – года 75-летия Великой Победы над фашизмом - «Летописцы-Победители. Имена и судьбы», ставший, как и первый проект 2018 года «Летописцы истории страны» победителем в конкурсе Всероссийских проектов на соискание президентских грантов, осуществлён при финансовой поддержке президентского Фонда. Руководитель проекта, редактор-составитель, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Л.Н. Златогорская, редактор, ветеран журналистики О.Б. Панютина, авторы материалов, вошедших в новую книгу – журналисты, общественники, вложили в него и дело увековечивания памяти коллег, приближавших Победу «как могли», душу!



Прекрасно изданная в типографии «Перфектум» города Чебоксары книга, с множеством фотоснимков, в том числе и военной поры, была подготовлена к печати издательским домом – саратовским ООО «Волга» (выпускающий редактор В.С. Тундалева). Качество типографской печати, переплёт, бумага, фотоснимки – их программная обработка (реставрация, восстановление)высочайшие! Взяв в руки книгу, видишь, что это и по формату (210 х 297 мм), и по внутреннему вспомогательному аппарату - именным указателям героев публикаций и их авторов, по-настоящему энциклопедически структурированное издание. В ней 390 страниц, две подборки чёрно-белых и цветных фотографий, кроме тех, что сопровождают почти каждую авторскую статью.



Книга состоит из четырёх разделов. Предваряется большой вступительной статьёй руководителя проекта, редактора-составителя Л.Н. Златогорской «О творцах Великой Победы – душой и сердцем».Председатель нашей региональной журналистской организации делится своим отношением к теме Великой Отечественной войны, судьбам людей – героев, о которых нужно рассказывать, ради того, чтобы у нынешней молодёжи был нравственный ориентир, как поступать в той или иной ситуации, говорит о гражданской и профессиональной обязанности журналистов доносить всю правду о войне. Читателей также ожидает знакомство с предысторией рождения новой книги, а также рассказ о том, как осуществлялся сам этот проект. Трогает личное повествование Лидии Николаевны о том, как коснулась война семей её и мужа – в лице отца и свёкра, что ещё раз подтверждает: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»



Самый большой раздел книги – первый: «Их имена навеки в памяти поколений». В нём рассказывается о 169 участниках войны, как погибших, так и оставшихся в живых, связавших себя с журналистикой. В других разделах – «Саратов прифронтовой: всё для Победы!», «Сила духа и воли наследников поколения Победителей», «Герои фронта, тыла, дети войны – герои наших публикаций» – размещён материал о жителях Саратовской области, проявивших героизм на фронте и в тылу.



Среди героев, включённых в книгу, есть известные всей стране: М.Н. Алексеев, А.А. Бек, Л.А. Кассиль, Ф.И. Панфёров, К.М. Симонов, И.Г. Тобольский, К.А. Федин, И.Г. Эренбург и др. Также на слуху у многих жителей нашей Саратовской области, журналистов, творческой интеллигенции и другие имена: Б.М. Арсениевича, И.П. Бирюкова, А.А. Богатырёва, П.А. Бугаенко, Я.К. Горелика, М.Д. Исхизова, М.И. Лебединского, В.А. Нефёдовой, Е.И. Покусаева, В.И. Пыркова, Ю.А. Пятницкого и других, – с кем рядом мы жили, работали, у кого учились, чьими талантами, способностями восхищались.



Каждое повествование авторов о своих героях – это знакомство с судьбами удивительных людей, открытие! Нельзя пройти мимо публикаций Т.Н. Тишковой (Катилевской) о корреспонденте фронтовой газеты, впоследствии сотруднице Саратовского областного радио Галине Михайловне Суховой, А.И. Симонова – об артиллеристе, разведчике, а в послевоенные годы журналисте Генрихе Петровиче Двинских, Л.А. Бочковой – о военной лётчице, одной из тех, кого фашисты называли «ночными ведьмами», педагоге Ольге Тимофеевне Голубевой-Перес, С.Б. Дурновой – о фронтовом писателе, её отце, послевоенном руководителе Саратовской писательской организации Борисе Фёдоровиче Дурнове-Озёрном и многих других. Вслед за авторами публикаций, понимаешь, что сила духа, воля, мужество, человеческая твёрдость у героев их повествований были запредельными. И это именно тот народный капитал, которым нужно дорожить, как ничем другим, во все времена.



Одни из героев, имена которых называются в книге, покинули нас и ушли в мир иной уже давно, другие – совсем недавно, в том числе и во время подготовки к выпуску этого второго тома энциклопедии саратовской журналистики, после его издания и презентации, как, например, это произошло с ветераном саратовской журналистики А.А. Богатырёвым. В результате понимаешь: само издание книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» уже не просто рассказ о событиях прошлого, но и, в какой-то мере, летопись и сегодняшнего дня.



В новой книге фиксируется история нашего времени. Четвёртый её раздел -«Жители Саратовской области – 75-летию Великой Победы» – стал своеобразной иллюстрацией нынешнего отношения к памяти и славе героев-победителей, отчётом о делах и мероприятиях, прошедших в районах Саратовской области в год юбилея Победы.



Несмотря на заявленную энциклопедичность издания, материалы в разделах книги представлены в разных жанрах. Здесь можно увидеть информационные справки, статьи, мемуары, художественные и документальные рассказы, стихи. Такая разножанровость частей, думается, будет способствовать популяризации книги у различных групп читателей.



Тираж второго тома Энциклопедии саратовской журналистики, а теперь именно так хочется называть книгу «Летописцы-Победители. Имена и судьбы», 1000 экземпляров. Как было заявлено на её презентации, она бесплатно распространяется в редакции областных и районных средств массовой информации, библиотеки, авторам и семьям героев публикаций, в региональные организации Союза журналистов России.



Очень здорово, что такой замечательный проект, как сбор материалов о журналистах-участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла и издание книги о них, был инициирован нашим областным творческим журналистским союзом! Он объединил сотни людей, посчитавших своим долгом выразить благодарность героям-журналистам – стойким, героическим, замечательным, рядом с которыми мы жили, у кого учились, с кого брали и берём пример в профессии, жизни – и передать следующим поколениям правду о войне. Возьмите в руки второй том Энциклопедии саратовской журналистики – новую книгу «Летописцы-Победители. Имена и судьбы», прочитайте сами, дайте прочитать своим детям и внукам и поклонитесь светлой памяти героев войны – наших старших коллег.



Сергей Елистратов,

член Союза журналистов России. Вышел в свет, презентован и распространяется второй том Энциклопедии саратовской журналистики «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Как и многие коллеги, я с интересом наблюдал в течение нескольких месяцев, предшествовавших этому событию, за публикацией материалов будущей книги на сайте нашей областной журналистской организации, поделился своим откликом. Молодое поколение журналистов, и не только они, должны знать о вкладе журналистов-фронтовиков, сменивших мирные перья на «оружейные штыки» и военные перья, а также тех, кто трудился в газетах и других средствах массовой информации в тылу в годы Великой Отечественной войны, в общую победу нашего народа над врагом, ценить сделанное!Замечательный проект 2020 года – года 75-летия Великой Победы над фашизмом - «Летописцы-Победители. Имена и судьбы», ставший, как и первый проект 2018 года «Летописцы истории страны» победителем в конкурсе Всероссийских проектов на соискание президентских грантов, осуществлён при финансовой поддержке президентского Фонда. Руководитель проекта, редактор-составитель, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Л.Н. Златогорская, редактор, ветеран журналистики О.Б. Панютина, авторы материалов, вошедших в новую книгу – журналисты, общественники, вложили в него и дело увековечивания памяти коллег, приближавших Победу «как могли», душу!Прекрасно изданная в типографии «Перфектум» города Чебоксары книга, с множеством фотоснимков, в том числе и военной поры, была подготовлена к печати издательским домом – саратовским ООО «Волга» (выпускающий редактор В.С. Тундалева). Качество типографской печати, переплёт, бумага, фотоснимки – их программная обработка (реставрация, восстановление)высочайшие! Взяв в руки книгу, видишь, что это и по формату (210 х 297 мм), и по внутреннему вспомогательному аппарату - именным указателям героев публикаций и их авторов, по-настоящему энциклопедически структурированное издание. В ней 390 страниц, две подборки чёрно-белых и цветных фотографий, кроме тех, что сопровождают почти каждую авторскую статью.Книга состоит из четырёх разделов. Предваряется большой вступительной статьёй руководителя проекта, редактора-составителя Л.Н. Златогорской «О творцах Великой Победы – душой и сердцем».Председатель нашей региональной журналистской организации делится своим отношением к теме Великой Отечественной войны, судьбам людей – героев, о которых нужно рассказывать, ради того, чтобы у нынешней молодёжи был нравственный ориентир, как поступать в той или иной ситуации, говорит о гражданской и профессиональной обязанности журналистов доносить всю правду о войне. Читателей также ожидает знакомство с предысторией рождения новой книги, а также рассказ о том, как осуществлялся сам этот проект. Трогает личное повествование Лидии Николаевны о том, как коснулась война семей её и мужа – в лице отца и свёкра, что ещё раз подтверждает: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»Самый большой раздел книги – первый: «Их имена навеки в памяти поколений». В нём рассказывается о 169 участниках войны, как погибших, так и оставшихся в живых, связавших себя с журналистикой. В других разделах – «Саратов прифронтовой: всё для Победы!», «Сила духа и воли наследников поколения Победителей», «Герои фронта, тыла, дети войны – герои наших публикаций» – размещён материал о жителях Саратовской области, проявивших героизм на фронте и в тылу.Среди героев, включённых в книгу, есть известные всей стране: М.Н. Алексеев, А.А. Бек, Л.А. Кассиль, Ф.И. Панфёров, К.М. Симонов, И.Г. Тобольский, К.А. Федин, И.Г. Эренбург и др. Также на слуху у многих жителей нашей Саратовской области, журналистов, творческой интеллигенции и другие имена: Б.М. Арсениевича, И.П. Бирюкова, А.А. Богатырёва, П.А. Бугаенко, Я.К. Горелика, М.Д. Исхизова, М.И. Лебединского, В.А. Нефёдовой, Е.И. Покусаева, В.И. Пыркова, Ю.А. Пятницкого и других, – с кем рядом мы жили, работали, у кого учились, чьими талантами, способностями восхищались.Каждое повествование авторов о своих героях – это знакомство с судьбами удивительных людей, открытие! Нельзя пройти мимо публикаций Т.Н. Тишковой (Катилевской) о корреспонденте фронтовой газеты, впоследствии сотруднице Саратовского областного радио Галине Михайловне Суховой, А.И. Симонова – об артиллеристе, разведчике, а в послевоенные годы журналисте Генрихе Петровиче Двинских, Л.А. Бочковой – о военной лётчице, одной из тех, кого фашисты называли «ночными ведьмами», педагоге Ольге Тимофеевне Голубевой-Перес, С.Б. Дурновой – о фронтовом писателе, её отце, послевоенном руководителе Саратовской писательской организации Борисе Фёдоровиче Дурнове-Озёрном и многих других. Вслед за авторами публикаций, понимаешь, что сила духа, воля, мужество, человеческая твёрдость у героев их повествований были запредельными. И это именно тот народный капитал, которым нужно дорожить, как ничем другим, во все времена.Одни из героев, имена которых называются в книге, покинули нас и ушли в мир иной уже давно, другие – совсем недавно, в том числе и во время подготовки к выпуску этого второго тома энциклопедии саратовской журналистики, после его издания и презентации, как, например, это произошло с ветераном саратовской журналистики А.А. Богатырёвым. В результате понимаешь: само издание книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» уже не просто рассказ о событиях прошлого, но и, в какой-то мере, летопись и сегодняшнего дня.В новой книге фиксируется история нашего времени. Четвёртый её раздел -«Жители Саратовской области – 75-летию Великой Победы» – стал своеобразной иллюстрацией нынешнего отношения к памяти и славе героев-победителей, отчётом о делах и мероприятиях, прошедших в районах Саратовской области в год юбилея Победы.Несмотря на заявленную энциклопедичность издания, материалы в разделах книги представлены в разных жанрах. Здесь можно увидеть информационные справки, статьи, мемуары, художественные и документальные рассказы, стихи. Такая разножанровость частей, думается, будет способствовать популяризации книги у различных групп читателей.Тираж второго тома Энциклопедии саратовской журналистики, а теперь именно так хочется называть книгу «Летописцы-Победители. Имена и судьбы», 1000 экземпляров. Как было заявлено на её презентации, она бесплатно распространяется в редакции областных и районных средств массовой информации, библиотеки, авторам и семьям героев публикаций, в региональные организации Союза журналистов России.Очень здорово, что такой замечательный проект, как сбор материалов о журналистах-участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла и издание книги о них, был инициирован нашим областным творческим журналистским союзом! Он объединил сотни людей, посчитавших своим долгом выразить благодарность героям-журналистам – стойким, героическим, замечательным, рядом с которыми мы жили, у кого учились, с кого брали и берём пример в профессии, жизни – и передать следующим поколениям правду о войне. Возьмите в руки второй том Энциклопедии саратовской журналистики – новую книгу «Летописцы-Победители. Имена и судьбы», прочитайте сами, дайте прочитать своим детям и внукам и поклонитесь светлой памяти героев войны – наших старших коллег.