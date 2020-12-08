Богатыреву сегодня исполнилось бы 95 лет Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 12-декабря-2020 — прочитано 129 раз Богатыреву сегодня исполнилось бы 95 лет



Вчера мы встретились почтить память Аркадия Александровича Богатырева, с именем которого связано родство поколений саратовских журналистов. Фронтовик, более 30 лет проработавший в областной газете «Коммунист», он столько же лет посвятил общественной работе в журналистике и на ниве патриотического воспитания, прежде всего как член редколлегии Книги Памяти Саратовской области «Они сражались за Родину».

Памяти об Аркадии Александровиче Богатыреве была посвящена встреча, на которую пришли родные недавно ушедшего из жизни нашего коллеги, друга, наставника, общественника, журналиста.

Во встрече приняла участие министр информации и печати Светлана Бакал, которая тепло отозвалась о Бегатыреве, как об авторитетном профессионале, объективном и внимательном эксперте в различных конкурсах, порядочном, ответственном человеке. Она вручила знак «Заслуженный журналист Российской Федерации» семье Богатырева. Принимая награду, Раиса Афанасьевна, вдова ,сказала, что Аркадий Александрович очень ждал эту награду, Но, к сожалению, не успел ее получить при жизни. Награда станет дорогой реликвией семьи, которая будет бережно храниться вместе с медалями и орденами. Их у Богатырева более 30 – за воинский и мирный труд.

Встреча проходила в теплой атмосфере воспоминаний о дорогом всем человеке, оставившем глубокий след в душе каждого. Редактор-составитель Книги памяти Ирина Поршакова рассказала о дружбе Богатырева с Георгием Фроловым, который находится сейчас в госпитале. Вместе они часто бывали на разных общественных форумах и всегда обязательно разворачивали знамя Победы. Этот их патриотический порыв всегда поддерживали все присутствующие.

С сожалением говорили об уходе из жизни яркого представителя поколения Победителей председатель областного Совета ветеранов Евгений Усков, начальник отдела по работе с ветеранскими организациями министерства внутренней политики и общественных отношений Александр Гранков. Бескорыстие, патриотизм, талант созидателей – черты, которыми обладал Аркадий Александрович Богатырев.

Тамара Тишкова поделилась воспоминаниями о работе в «Коммунисте», где в то время одним из ведущих журналистов, всеми признанным авторитетом был Богатырев, человек поразительной работоспособности, генератор идей, он поддерживал все новое, что появлялось в сельском хозяйстве Саратовской области.

Богатырев был одним из героев программы «Победители», которую на «Радио России – Саратов» много лет ведет Евгений Голубь. Был – и остался героем навсегда, настолько поразили и нашли отклик в сердце Евгения душевные качества Аркадия Александровича – скромность, широта мышления, глубокая озабоченность будущим профессии в обществе.

Союз журналистов Саратовской области часто проводит в стенах юридической Академии свои дискуссионные площадки. Одна из причин такого партнерства – реальная польза от встреч со студентами заслуженного ветерана Аркадия Аркадьевича Богатырева. Он был желанным гостем, мудрым собеседником и другом, - сказал на встрече памяти Богатырева начальник управления информации и медиакоммуникаций СГЮА член правления СЖР Сергей Аничкин.

Каждый участник встречи получил экземпляр книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» – в свои редакции, организации, как соавторы издания.

Среди 160 героев очерков о журналистах-фронтовиках с саратовскими корнями есть и очерк о Богатыреве. Есть отрывок из его книги «Эпизоды войны». Высоко оценив результаты проекта, Анна Савина, завотделом развития Исторического парка «Россия – моя история», предложила разместить электронный вариант книги на их портале. Таким образом многократно увеличится читательская аудитория издания, в подготовке которого Аркадий Александрович принимал активное участие. Он был на презентации книги на одной из площадок Исторического парка в рамках проведения VI Книжной ярмарки «Волжская волна», выступил ярко, призывал продолжить проект…

Очень благодарна коллегам, откликнувшимся на мое предложение встретиться накануне 95-летия Аркадия Александровича Богатырева. С ним мы связывали не только общие планы – нас объединяло духовное родство, желание сделать журналистское сообщество дружным, солидарным, профессионально сильным. С председателем Совета ветеранов обсуждали все, что связано с оказанием материальной помощи, наградами за мастерство… Будет очень не хватать его силы духа, убежденности, благородства, великодушия…

На память остались его статьи, книги.

На память семье Богатыревых, его внукам, правнукам – фотоальбомы, где нашли место более 50 фотографий, на которых Аркадий Александрович среди коллег и в окружении семьи – счастливый, с лукавой и веселой улыбкой, красивый, сильный, надежный. Каким он был и останется в нашей памяти.

Фотоальбом найдет достойное место в нашей организации и в ветеранских организациях. В нем отражено много знаковых событий не только по реализации проекта. С любовью и уважением к памяти Богатырева буклет- альбом подготовила команда проекта. Фотографии – из нашего архива, от наших друзей, с сайтов саратовских СМИ.

Пусть это будет от всех нас благодарность одному из Победителей – поколения сильных и несгибаемых.



Лидия Златогорская.





























Вчера мы встретились почтить память Аркадия Александровича Богатырева, с именем которого связано родство поколений саратовских журналистов. Фронтовик, более 30 лет проработавший в областной газете «Коммунист», он столько же лет посвятил общественной работе в журналистике и на ниве патриотического воспитания, прежде всего как член редколлегии Книги Памяти Саратовской области «Они сражались за Родину».Памяти об Аркадии Александровиче Богатыреве была посвящена встреча, на которую пришли родные недавно ушедшего из жизни нашего коллеги, друга, наставника, общественника, журналиста.Во встрече приняла участие министр информации и печати Светлана Бакал, которая тепло отозвалась о Бегатыреве, как об авторитетном профессионале, объективном и внимательном эксперте в различных конкурсах, порядочном, ответственном человеке. Она вручила знак «Заслуженный журналист Российской Федерации» семье Богатырева. Принимая награду, Раиса Афанасьевна, вдова ,сказала, что Аркадий Александрович очень ждал эту награду, Но, к сожалению, не успел ее получить при жизни. Награда станет дорогой реликвией семьи, которая будет бережно храниться вместе с медалями и орденами. Их у Богатырева более 30 – за воинский и мирный труд.Встреча проходила в теплой атмосфере воспоминаний о дорогом всем человеке, оставившем глубокий след в душе каждого. Редактор-составитель Книги памяти Ирина Поршакова рассказала о дружбе Богатырева с Георгием Фроловым, который находится сейчас в госпитале. Вместе они часто бывали на разных общественных форумах и всегда обязательно разворачивали знамя Победы. Этот их патриотический порыв всегда поддерживали все присутствующие.С сожалением говорили об уходе из жизни яркого представителя поколения Победителей председатель областного Совета ветеранов Евгений Усков, начальник отдела по работе с ветеранскими организациями министерства внутренней политики и общественных отношений Александр Гранков. Бескорыстие, патриотизм, талант созидателей – черты, которыми обладал Аркадий Александрович Богатырев.Тамара Тишкова поделилась воспоминаниями о работе в «Коммунисте», где в то время одним из ведущих журналистов, всеми признанным авторитетом был Богатырев, человек поразительной работоспособности, генератор идей, он поддерживал все новое, что появлялось в сельском хозяйстве Саратовской области.Богатырев был одним из героев программы «Победители», которую на «Радио России – Саратов» много лет ведет Евгений Голубь. Был – и остался героем навсегда, настолько поразили и нашли отклик в сердце Евгения душевные качества Аркадия Александровича – скромность, широта мышления, глубокая озабоченность будущим профессии в обществе.Союз журналистов Саратовской области часто проводит в стенах юридической Академии свои дискуссионные площадки. Одна из причин такого партнерства – реальная польза от встреч со студентами заслуженного ветерана Аркадия Аркадьевича Богатырева. Он был желанным гостем, мудрым собеседником и другом, - сказал на встрече памяти Богатырева начальник управления информации и медиакоммуникаций СГЮА член правления СЖР Сергей Аничкин.Каждый участник встречи получил экземпляр книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» – в свои редакции, организации, как соавторы издания.Среди 160 героев очерков о журналистах-фронтовиках с саратовскими корнями есть и очерк о Богатыреве. Есть отрывок из его книги «Эпизоды войны». Высоко оценив результаты проекта, Анна Савина, завотделом развития Исторического парка «Россия – моя история», предложила разместить электронный вариант книги на их портале. Таким образом многократно увеличится читательская аудитория издания, в подготовке которого Аркадий Александрович принимал активное участие. Он был на презентации книги на одной из площадок Исторического парка в рамках проведения VI Книжной ярмарки «Волжская волна», выступил ярко, призывал продолжить проект…Очень благодарна коллегам, откликнувшимся на мое предложение встретиться накануне 95-летия Аркадия Александровича Богатырева. С ним мы связывали не только общие планы – нас объединяло духовное родство, желание сделать журналистское сообщество дружным, солидарным, профессионально сильным. С председателем Совета ветеранов обсуждали все, что связано с оказанием материальной помощи, наградами за мастерство… Будет очень не хватать его силы духа, убежденности, благородства, великодушия…На память остались его статьи, книги.На память семье Богатыревых, его внукам, правнукам – фотоальбомы, где нашли место более 50 фотографий, на которых Аркадий Александрович среди коллег и в окружении семьи – счастливый, с лукавой и веселой улыбкой, красивый, сильный, надежный. Каким он был и останется в нашей памяти.Фотоальбом найдет достойное место в нашей организации и в ветеранских организациях. В нем отражено много знаковых событий не только по реализации проекта. С любовью и уважением к памяти Богатырева буклет- альбом подготовила команда проекта. Фотографии – из нашего архива, от наших друзей, с сайтов саратовских СМИ.