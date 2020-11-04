Поздравляем Владимира Ильича Вардугина с 65-летием! Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 25-ноября-2020 — прочитано 91 раз Поздравляем Владимира Ильича Вардугина с 65-летием!



Сегодня отмечает свое 65-летие известный саратовский краевед, писатель, редактор, журналист Владимир Ильич Вардугин. С юных лет посвятив себя журналистике и краеведению, он следует призванию, не изменяя себе.

В саратовских СМИ Владимир Вардугин работает с 1973 года. Начинал внештатным корреспондентом в энгельсской газете «Коммунист», до армии и после работал наборщиком в типографии. Заочно учился на редакторско-издательском факультете Московского полиграфического института. С 1977 по 1982 гг. был корреспондентом, заведующим отделом областной комсомольской газеты «Заря молодежи», С 1982 по 1984 гг. – корреспондент областной газеты «Коммунист».С 1985 по 1991 гг. – редактор отдела прозы, затем отдела публицистики республиканского литературного журнала «Волга».В 1990-х гг. работал ответственным секретарем краеведческого журнала «Гонецъ», главным редактором издательства «Надежда» и Приволжского книжного издательства, возглавлял отдел публицистики журнала «Волга – ХХI век», сейчас – член редколлегии журнала.

Более 40 лет Владимир Вардугин - член Союза журналистов СССР, затем России. С 2005 г. — член Союза писателей России.

Автор книг «Тайна огня» (1986), «Легенды и жизнь Лидии Руслановой» (1999), «Русская одежда» (2001), «Хранители времени» (2001), «Энциклопедия Саратовского края» (в составе авторского коллектива),«Два Ивана» (2003), «Саратовская азбука» (2003), «Знай наших!» (2004), «Ты меня уважаешь?» (2004), «Поколение победителей» (2005), «Во благо народного здравия» (2006), «Радист космической «Зари» (2007), «Конструкторы сигналов» (2009), книги в редком жанре публицистической фантастики «Взбудораженный рябчик» (2011), «Шестидесятые» (2017) и др.

Приложением к «Энциклопедии промышленности, строительства и бизнеса» (2005) напечатана его документальная повесть «На берегу Вселенной». В 2012 году издана его документальная повесть «Говорит и показывает Саратов».

В 2014 г. издана энциклопедия по истории саратовской гармоники «И гармошки перебор — Саратовский разговор» авторства Владимира Вардугина.

Писатель в своих книгах рассказывает о жителях Саратова и области, прославивших свой край. За документальную повесть «Легенды и жизнь Лидии Руслановой» автор удостоен звания лауреата IV Всероссийского фестиваля «Святая Русь». Он стоял у истоков Всероссийского конкурса исполнителей имени нашей знаменитой землячки, который в этом году состоялся в Центре народного творчества в десятый раз.

«Энциклопедия Саратовского края» - колоссальный труд многих авторов – своим появлением тоже во много обязана Владимиру Вардугину. Он не только автор нескольких статей, он идейный вдохновитель издания. Работая главным редактором Приволжского книжного издательства, выпустившего эту книгу, он сумел собрать команду единомышленников, рассказавших об истории, географии, экономике, культуре и, главное, о людях нашей области на высочайшем профессиональном уровне.

Сейчас юбиляр работает редактором основанной в 1994 году ежемесячной газеты Саратовского общества трезвости и здоровья «Вопреки». Сам последовательный поборник здорового образа жизни, Владимир Ильич умеет убедить и увлечь идеями трезвенничества.

Коллеги отмечают главную черту журналиста Вардугина – его слово не расходится с делом. Журналистское сообщество Саратова его хорошо знает и уважает, многие коллеги обращаются к нему за справками по краеведению – его энциклопедические знания не могут не восхищать! Это человек, которому все интересно. Он никогда не пройдет мимо интересного факта, события, не останется равнодушным к актуальной проблеме – при этом никогда не работает по слухам. Его суждения всегда подкреплены документами, свидетельствами очевидцев, а выступления лаконичны и уместны.



Сердечно поздравляем своего скромного, умного, широко образованного коллегу с 65-летием! Желаем новых творческих достижений! Сегодня отмечает свое 65-летие известный саратовский краевед, писатель, редактор, журналист Владимир Ильич Вардугин. С юных лет посвятив себя журналистике и краеведению, он следует призванию, не изменяя себе.В саратовских СМИ Владимир Вардугин работает с 1973 года. Начинал внештатным корреспондентом в энгельсской газете «Коммунист», до армии и после работал наборщиком в типографии. Заочно учился на редакторско-издательском факультете Московского полиграфического института. С 1977 по 1982 гг. был корреспондентом, заведующим отделом областной комсомольской газеты «Заря молодежи», С 1982 по 1984 гг. – корреспондент областной газеты «Коммунист».С 1985 по 1991 гг. – редактор отдела прозы, затем отдела публицистики республиканского литературного журнала «Волга».В 1990-х гг. работал ответственным секретарем краеведческого журнала «Гонецъ», главным редактором издательства «Надежда» и Приволжского книжного издательства, возглавлял отдел публицистики журнала «Волга – ХХI век», сейчас – член редколлегии журнала.Более 40 лет Владимир Вардугин - член Союза журналистов СССР, затем России. С 2005 г. — член Союза писателей России.Автор книг «Тайна огня» (1986), «Легенды и жизнь Лидии Руслановой» (1999), «Русская одежда» (2001), «Хранители времени» (2001), «Энциклопедия Саратовского края» (в составе авторского коллектива),«Два Ивана» (2003), «Саратовская азбука» (2003), «Знай наших!» (2004), «Ты меня уважаешь?» (2004), «Поколение победителей» (2005), «Во благо народного здравия» (2006), «Радист космической «Зари» (2007), «Конструкторы сигналов» (2009), книги в редком жанре публицистической фантастики «Взбудораженный рябчик» (2011), «Шестидесятые» (2017) и др.Приложением к «Энциклопедии промышленности, строительства и бизнеса» (2005) напечатана его документальная повесть «На берегу Вселенной». В 2012 году издана его документальная повесть «Говорит и показывает Саратов».В 2014 г. издана энциклопедия по истории саратовской гармоники «И гармошки перебор — Саратовский разговор» авторства Владимира Вардугина.Писатель в своих книгах рассказывает о жителях Саратова и области, прославивших свой край. За документальную повесть «Легенды и жизнь Лидии Руслановой» автор удостоен звания лауреата IV Всероссийского фестиваля «Святая Русь». Он стоял у истоков Всероссийского конкурса исполнителей имени нашей знаменитой землячки, который в этом году состоялся в Центре народного творчества в десятый раз.«Энциклопедия Саратовского края» - колоссальный труд многих авторов – своим появлением тоже во много обязана Владимиру Вардугину. Он не только автор нескольких статей, он идейный вдохновитель издания. Работая главным редактором Приволжского книжного издательства, выпустившего эту книгу, он сумел собрать команду единомышленников, рассказавших об истории, географии, экономике, культуре и, главное, о людях нашей области на высочайшем профессиональном уровне.Сейчас юбиляр работает редактором основанной в 1994 году ежемесячной газеты Саратовского общества трезвости и здоровья «Вопреки». Сам последовательный поборник здорового образа жизни, Владимир Ильич умеет убедить и увлечь идеями трезвенничества.Коллеги отмечают главную черту журналиста Вардугина – его слово не расходится с делом. Журналистское сообщество Саратова его хорошо знает и уважает, многие коллеги обращаются к нему за справками по краеведению – его энциклопедические знания не могут не восхищать! Это человек, которому все интересно. Он никогда не пройдет мимо интересного факта, события, не останется равнодушным к актуальной проблеме – при этом никогда не работает по слухам. Его суждения всегда подкреплены документами, свидетельствами очевидцев, а выступления лаконичны и уместны.