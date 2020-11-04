Поздравляем с 95-летием Георгия Васильевича Фролова Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 23-ноября-2020 — прочитано 81 раз Поздравляем с 95-летием Георгия Васильевича Фролова



Саратовское региональное отделение Союза журналистов России поздравляет председателя Саратовской региональной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», председателя-главного редактора Саратовской региональной общественной организации «Фонд Книги Памяти», члена Общественной палаты области, Почетного гражданина Саратовской области Георгия Васильевича Фролова с замечательным юбилеем!



Уважаемый Георгий Васильевич!

Мы, Ваши друзья и единомышленники, знаем, что эту дату Вы встречаете на пике заслуженных успехов, известности и общественного признания.

За плечами у вас - большая, насыщенная событиями жизнь. На вашем пути были беды и достижения, трудности и победы, но всегда вы достойно встречали и удары, и подарки судьбы, с честью несли высокое звание офицера и журналиста. Мы хорошо знаем: всё, чего Вы достигли в жизни и профессии – это результат Ваших личных усилий, таланта, недюжинных организаторских способностей, уважительного отношения к людям.

Потеряв в 1942 году отца-фронтовика, вы в тот же год добровольцем ушли на фронт и с победой дошли до Берлина, раздавили фашистское логовище. А позже отдали все силы, что бы родная страна возродилась из руин.

Вы до сих пор в строю. Ваша многолетняя деятельность на посту главного редактора Саратовской Книги Памяти - это продолжение сражения в мирное время, сражения за память о тех, кто воевал за свободу Родины, ковал Победу в тылу. К 75-летию Великой Победы подготовлен 36-й том Книги Памяти! Уникальное издание представлено в экспозиции Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве - музея Победы.

Ни один человек из военного поколения не может кануть в безвестности, каждый достоин Книги Памяти. Именно поэтому нет и не будет завершающего тома в этом проекте. Работа, поиск продолжаются. Многосложный труд этот таков, что без твердого и убежденного, авторитетного и бескомпромиссного лидера продвигаться вперед невозможно. Именно таков лидер этого проекта, продолжающегося вот уже тридцать лет.

Студент исторического факультета Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского, параллельно экстерном сдавший экзамен за полный курс Львовского высшего военно-политического ордена Красной Звезды училища, которое готовило военных журналистов для армии, а позже выпускник Военно-политической Академии имени Ленина все свои знания и жизненный опыт всегда отдавал делу, которому беззаветно служил и служит. А опыт, накопленный за 35 лет в Советской Армии в военные и послевоенные годы, бесценен и позволяет со знанием дела отстаивать свои позиции в деле сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Среди наград боевого офицера - ордена "Богдана Хмельницкого", "Красного знамени", два ордена "Отечественной войны" 1 степени, орден "Красной Звезды", ордена "Дружбы народов", "Знак Почета". Награжден Георгий Васильевич медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и другими двадцатью государственными наградами.

40 лет Георгий Фролов - председатель Саратовской региональной организации "Российский Союз ветеранов", член президиума, почетный председатель "Российского Союза ветеранов", член Союза журналистов Российской Федерации. За многолетний, самоотверженный труд награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации, Почетным Знаком Губернатора Саратовской области. Более двадцати лет Георгий Васильевич входит в состав Общественной палаты Саратовской области. В этом году Фонд Президентских грантов поддержал идею Георгия Васильевича Фролова об установке в Саратове копии памятника Воину-освободителю, который высится в берлинском Трептов-парке. 9 мая 2020 года уменьшенная, но от этого не менее выразительная, копия Воина-освободителя, заняла достойное место на главной площади мемориального комплекса парка Победы на Соколовой горе.

Мы рады тому, что Георгий Васильевич Фролов до сих пор в строю, по-прежнему с офицерской выправкой и на службе Отечеству, ставшей родной саратовской земле.



Уважаемый Георгий Васильевич! От всего сердца желаем Вам всех благ, которые можно пожелать талантливому журналисту, великолепному организатору, общественному деятелю, хорошему человеку.

Удачи Вам, крепкого здоровья, доброго настроения, преуспевания в творческих делах, благополучия и счастья.



Саратовское региональное отделение

Союза журналистов России. Мы, Ваши друзья и единомышленники, знаем, что эту дату Вы встречаете на пике заслуженных успехов, известности и общественного признания.За плечами у вас - большая, насыщенная событиями жизнь. На вашем пути были беды и достижения, трудности и победы, но всегда вы достойно встречали и удары, и подарки судьбы, с честью несли высокое звание офицера и журналиста. Мы хорошо знаем: всё, чего Вы достигли в жизни и профессии – это результат Ваших личных усилий, таланта, недюжинных организаторских способностей, уважительного отношения к людям.Потеряв в 1942 году отца-фронтовика, вы в тот же год добровольцем ушли на фронт и с победой дошли до Берлина, раздавили фашистское логовище. А позже отдали все силы, что бы родная страна возродилась из руин.Вы до сих пор в строю. Ваша многолетняя деятельность на посту главного редактора Саратовской Книги Памяти - это продолжение сражения в мирное время, сражения за память о тех, кто воевал за свободу Родины, ковал Победу в тылу. К 75-летию Великой Победы подготовлен 36-й том Книги Памяти! Уникальное издание представлено в экспозиции Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве - музея Победы.Ни один человек из военного поколения не может кануть в безвестности, каждый достоин Книги Памяти. Именно поэтому нет и не будет завершающего тома в этом проекте. Работа, поиск продолжаются. Многосложный труд этот таков, что без твердого и убежденного, авторитетного и бескомпромиссного лидера продвигаться вперед невозможно. Именно таков лидер этого проекта, продолжающегося вот уже тридцать лет.Студент исторического факультета Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского, параллельно экстерном сдавший экзамен за полный курс Львовского высшего военно-политического ордена Красной Звезды училища, которое готовило военных журналистов для армии, а позже выпускник Военно-политической Академии имени Ленина все свои знания и жизненный опыт всегда отдавал делу, которому беззаветно служил и служит. А опыт, накопленный за 35 лет в Советской Армии в военные и послевоенные годы, бесценен и позволяет со знанием дела отстаивать свои позиции в деле сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.Среди наград боевого офицера - ордена "Богдана Хмельницкого", "Красного знамени", два ордена "Отечественной войны" 1 степени, орден "Красной Звезды", ордена "Дружбы народов", "Знак Почета". Награжден Георгий Васильевич медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и другими двадцатью государственными наградами.40 лет Георгий Фролов - председатель Саратовской региональной организации "Российский Союз ветеранов", член президиума, почетный председатель "Российского Союза ветеранов", член Союза журналистов Российской Федерации. За многолетний, самоотверженный труд награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации, Почетным Знаком Губернатора Саратовской области. Более двадцати лет Георгий Васильевич входит в состав Общественной палаты Саратовской области. В этом году Фонд Президентских грантов поддержал идею Георгия Васильевича Фролова об установке в Саратове копии памятника Воину-освободителю, который высится в берлинском Трептов-парке. 9 мая 2020 года уменьшенная, но от этого не менее выразительная, копия Воина-освободителя, заняла достойное место на главной площади мемориального комплекса парка Победы на Соколовой горе.Мы рады тому, что Георгий Васильевич Фролов до сих пор в строю, по-прежнему с офицерской выправкой и на службе Отечеству, ставшей родной саратовской земле.