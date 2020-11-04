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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Участвуйте в конкурсе «Золотой фонд прессы-2021» 6-ноября-2020 — прочитано 172 раз Участвуйте в конкурсе «Золотой фонд прессы» и вы получите независимую оценку экспертов медиа отрасли о состоянии своего издания на текущий момент и необходимые профессиональные рекомендации по устранению Участвуйте в конкурсе «Золотой фонд прессы» и вы получите независимую оценку экспертов медиа отрасли о состоянии своего издания на текущий момент и необходимые профессиональные рекомендации по устранению Подробнее... Все конкурсы! Поле социальной журналистики в регионе расширилось Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 17-ноября-2020 — прочитано 135 раз Поле социальной журналистики в регионе расширилось



Это один из главных выводов о реализации грантов, предоставляемых СМИ региона для освещения значимых для жителей вопросов и тем.

В доказательство приведу факты. Только в телеэфире с начала года прошло около 300 сюжетов и программ, а это почти 40 часов вещания, более 1700 материалов в интернет-изданиях, в печатных СМИ – более 250 полос! Это цифры и факты о том, что социально востребованные темы находят свое достойное воплощение в саратовских СМИ. И помогают в этом проекты, ставшие победителями в региональном творческом конкурсе для СМИ.

Третий год Саратовское региональное отделение Союза журналистов России является оператором грантового конкурса, на который выделяются средства из бюджета области. Безусловно, это большая ответственность и за проведение всех конкурсных процедур, и за реализацию творческих идей. В этом году, к примеру, победителями стали 62 проекта. К началу этого месяца реализация составила 75 процентов.



Гражданская журналистика невозможна без глубокого отражения проблем и тем, волнующих население. И грантовая система помогает журналистам реализовывать сложные, но очень важные для общества проекты. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне достойное отражение в СМИ нашли тема подвига наших земляков на фронте и в тылу. Журналисты представили глубокие, часто эксклюзивные работы. Например, горячий отклик вызывает целая серия передач «Письма памяти» на «Эхо Москвы –Саратовская редакция». Это ожившие голоса наших земляков с мест боев, из далекого прошлого.

В этом же ряду – проект СарБК «Рядовые Победы». Журналисты рассказали о наградах и подвигах наших земляков. Издательский дом «Волга-Медиа», реализуя проект «Карта памяти Саратовской области», пополняли материалами страницы, посвященные каждому району области. Получилась славная перекличка имен и поколений. Благодаря таким реализованным авторским находкам духовная связь поколений состоялась, несмотря на коронавирусные ограничения!



С особым пристрастием рассказывают грантовые проекты о реализация национальных проектов в Саратовской области. Таких проектов 50. Они заметны своей проблемностью, потому что затрагивают самые значимые направления жизни людей. Как, например, проект телеканала Саратов-24 «Жилье и городская среда». Кстати, цикл информационно-публицистических программ «Открытая позиция» транслируется теперь на канале ОРТ. В этом же духе выступает ИА «Четвертая власть»: контролирует выполнение работ по ремонту и строительству дорог и самым подробнейшим образом показывает все сложности этой работы читателям.



«Сильный бизнес» - проект, реализуемый газетой «Аргументы и факты - Саратов», открыто и глубоко говорит о проблемах предпринимательства, занятости, условиях ведения бизнеса. Сложный материал, требует погружения, внимания и точных знаний.

Саратовские СМИ всегда тяготели к теме культуры, видели в ней отличительную региональную специфику, воспринимали как основу цивилизованных отношений в обществе. Свой ракурс видения темы находят журналисты газеты «Московский комсомолец – МК в Саратове». Еще один проект - «Культурный код» - телепрограмма телестудии «Облака» - это взгляд школьников, возможно, будущих журналистов, получающих первые уроки и навыки осмысления серьезных вопросов бытия.



Примеры хорошо сделанных текстов, сюжетов можно продолжать. Подводя предварительные итоги грантовой работы в регионе, уверена, что информационное партнерство власти и СМИ позволяет глубже заниматься журналистикой, больше отражать темы, которые часто остаются за бортом нашего внимания. А значит, эта практика должна развиваться и дальше.

Но есть в этом проблемные вопросы, ведь судьба финансирования программы на сегодняшний день до конца не ясна. Так сложилось, что мы не попадаем на начало бюджетного года. Выделение средств на конкурс происходит среди года, когда сверстаны проекты, планы и бюджеты редакций. Но в этом году нашей отрасли особенно трудно, как и другим. Конечно, хотелось бы большего понимания со стороны областных законодателей.

Считаю, что именно сегодня как никогда важно развивать цивилизованные партнерские отношения со СМИ, поддерживать развитие социальной журналистики, в том числе и финансово. Хочу призвать парламентарии отбросить политические и человеческие амбиции, услышать мнение экспертов и специалистов в области медиа.



Помню, в прошлом году обсуждение этого вопроса проходило очень неконструктивно, мне, как представителю журналистского сообщества, не удалось перекричать того же Николая Бондаренко. Его аргумент против выделения средств на проведение конкурса для СМИ мне показался совсем неаргументированным и очень категоричным. Диалог шел в митингово-баррикадном духе. Нет – и все! Мои доводы так и не были услышаны оппонентами, однако, решение областная Дума приняла положительное. Это справедливое решение депутатов в интересах, прежде всего, читателей и зрителей.

Удивительно, что обсуждение поддержки муниципальных СМИ тоже вызывает яростное неприятие все тех же отдельных депутатов. Предлагаю послушать тех, кто работает в глубинке, возглавляет «районки», предан прежде всего своей любимой профессии и трудится часто в экстремальных условиях, заменяя собой 2-3 сотрудников – творческих и технических. Призываю тех, от кого зависит решение о выделении средств для районных газет, послушать редакторов и поддержать их сегодня, пока не перевелись среди них настоящие энтузиасты.



Валентина Евдокимова, редактор газеты «Сельская новь» (Аркадак):



- Я, как редактор районной газеты и как житель одного из самых отдаленных районов, хочу докричаться до уважаемых парламентариев: «Районки со своей почти вековой историей востребованы в глубинке, они являются чуть ли не единственным источником информации для сельских жителей. Только районные газеты отражают весь спектр жизни местного сообщества, где все знакомы со всеми. Валентина Евдокимова, редактор газеты «Сельская новь» (Аркадак):

- Мы привыкли сами справляться со своими проблемами: кадровым голодом, недостатком рекламодателей; непорядочностью почтовиков. Но не все на наших сельских территориях зависит от желания и умения редактора и коллектива сделать свою газету интересной, а предприятие, издающее ее, прибыльным. Большинство из редакций просто держатся на плаву, а некоторые и откровенно бедствуют. И это при том, что МУПы, издающие районки, совсем не иждивенцы, как представляют некоторые. Например, доля областной поддержки нашему предприятию всего 7 % от годового бюджета. Остальные средства коллектив зарабатывает сам. Но для нас даже эта капля в денежном море важна и очень нужна! Бюджетная помощь идет и на удешевление почтовой доставки, бумаги, печати газет. Причем, деньги больше всего нужны в начале года, когда доходы от рекламы минимальны, и есть реальная угроза несвоевременной выплаты заработной платы и оплаты налогов.

Не буду затрагивать такое понятие, как справедливость, когда на местные газеты взваливают множество задач и обязанностей, и каждый готов критиковать и давать советы. Буду говорить о наших читателях. Вот что нужно поддерживать, так это читающий образ жизни! Районные газеты с нашим большим совокупным тиражом обслуживают эту потребность - читать, дают повод для размышления думающей части населения.



Главный редактор газеты «Заволжские степи» Людмила Тимофеева (АлГай):



- События «коронованного» 2020 года вкупе с ростом тарифов на услуги почты, ТЭР и т.д., несмотря на разработанные антикризисные меры, подорвали экономику нашего предприятия. Больше чем в 2 раза упали доходы от рекламы. Повышение подписной цены на газету по причине увеличения стоимости почтовых услуг и невозможность вести подписную кампанию в традиционной форме из-за ограничительных мер – эти факторы негативно отразились на тираже газеты, а значит, и на доходах редакции.

В результате сегодня редакция несёт убытки, по сути, живёт в долг. Идёт подписная кампания на 2021 год. Районная газета была, есть и будет, она нужна читателю (в нашем районе она приходит в каждую вторую семью). Но вопрос: «Где изыскать средства, чтобы сохранить издание?» - для нас остаётся актуальным.

Без субсидий малая пресса исчезнет – это аксиома для большинства моих коллег, и все другие разговоры в пользу неосведомлённых или зарабатывающих свой политический капитал считаю неуместными. Отдельное спасибо тем, кто нас понимает и поддерживает – ежегодно мы получаем средства из областного и муниципального бюджетов. Как правило, это происходит во второй половине года после того, как деньги заведены в бюджет, а редакции уже успели обрасти долгами. С нашей точки зрения, целесообразно, поменяв условия соглашения, направлять субсидии в качестве предоплаты в начале года, что значительно облегчит деятельность предприятия.



Татьяна Усольцева, главный редактор газеты "Петровские вести"



- Редакторов районных газет очень волнует вопрос о том, будут ли в главном финансовом документе региона заложены средства на поддержку средств массовой информации. В течение нескольких лет такие субсидии выделялись, благодаря чему многие районки смогли получить финансовую помощь.

Сейчас, в период пандемии, поддержка нам нужна как никогда, так как основной источник доходов наших небольших коллективов, рассказывающих о людях и событиях районного масштаба, - это публикация рекламы, объявлений и платных материалов, количество которых резко сократилось из-за непростой экономической ситуации. В течение всего периода распространения коронавирусной инфекции мы продолжали работать и регулярно информировать читателей о событиях, происходящих в наших районах и в регионе. А между тем как только началась очередная подписная кампания, "Почта России" сразу же сообщила об увеличении своих тарифов и, как следствие, - выросла стоимость подписки для наших читателей, что негативно сказывается на тираже наших изданий.

На протяжении нескольких лет мы участвуем в конкурсе на федеральные грантовые средства. Но пока не известно, будет ли осуществляться такая поддержка в следующем году или из-за пандемии мы лишимся и её.

Мы благодарны региональным парламентариям за финансовую поддержку, которая выделялась районным печатным СМИ ранее. Именно она помогла сохранить наши коллективы и издания. Рассчитываем на понимание и сейчас.

Саратовское региональное отделение Союза журналистов России полностью поддерживает здравые мысли своих коллег и рассчитывает на адекватную реакцию со стороны депутатского корпуса. Иначе не раз декларируемая открытость и прозрачность депутатской работы органов власти и местного самоуправления под угрозой исчезновения.

Лидия Златогорская,

председатель

Саратовского регионального отделения

Союза журналистов России Это один из главных выводов о реализации грантов, предоставляемых СМИ региона для освещения значимых для жителей вопросов и тем.В доказательство приведу факты. Только в телеэфире с начала года прошло около 300 сюжетов и программ, а это почти 40 часов вещания, более 1700 материалов в интернет-изданиях, в печатных СМИ – более 250 полос! Это цифры и факты о том, что социально востребованные темы находят свое достойное воплощение в саратовских СМИ. И помогают в этом проекты, ставшие победителями в региональном творческом конкурсе для СМИ.Третий год Саратовское региональное отделение Союза журналистов России является оператором грантового конкурса, на который выделяются средства из бюджета области. Безусловно, это большая ответственность и за проведение всех конкурсных процедур, и за реализацию творческих идей. В этом году, к примеру, победителями стали 62 проекта. К началу этого месяца реализация составила 75 процентов.Гражданская журналистика невозможна без глубокого отражения проблем и тем, волнующих население. И грантовая система помогает журналистам реализовывать сложные, но очень важные для общества проекты. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне достойное отражение в СМИ нашли тема подвига наших земляков на фронте и в тылу. Журналисты представили глубокие, часто эксклюзивные работы. Например, горячий отклик вызывает целая серия передач «Письма памяти» на «Эхо Москвы –Саратовская редакция». Это ожившие голоса наших земляков с мест боев, из далекого прошлого.В этом же ряду – проект СарБК «Рядовые Победы». Журналисты рассказали о наградах и подвигах наших земляков. Издательский дом «Волга-Медиа», реализуя проект «Карта памяти Саратовской области», пополняли материалами страницы, посвященные каждому району области. Получилась славная перекличка имен и поколений. Благодаря таким реализованным авторским находкам духовная связь поколений состоялась, несмотря на коронавирусные ограничения!С особым пристрастием рассказывают грантовые проекты о реализация национальных проектов в Саратовской области. Таких проектов 50. Они заметны своей проблемностью, потому что затрагивают самые значимые направления жизни людей. Как, например, проект телеканала Саратов-24 «Жилье и городская среда». Кстати, цикл информационно-публицистических программ «Открытая позиция» транслируется теперь на канале ОРТ. В этом же духе выступает ИА «Четвертая власть»: контролирует выполнение работ по ремонту и строительству дорог и самым подробнейшим образом показывает все сложности этой работы читателям.«Сильный бизнес» - проект, реализуемый газетой «Аргументы и факты - Саратов», открыто и глубоко говорит о проблемах предпринимательства, занятости, условиях ведения бизнеса. Сложный материал, требует погружения, внимания и точных знаний.Саратовские СМИ всегда тяготели к теме культуры, видели в ней отличительную региональную специфику, воспринимали как основу цивилизованных отношений в обществе. Свой ракурс видения темы находят журналисты газеты «Московский комсомолец – МК в Саратове». Еще один проект - «Культурный код» - телепрограмма телестудии «Облака» - это взгляд школьников, возможно, будущих журналистов, получающих первые уроки и навыки осмысления серьезных вопросов бытия.Примеры хорошо сделанных текстов, сюжетов можно продолжать. Подводя предварительные итоги грантовой работы в регионе, уверена, что информационное партнерство власти и СМИ позволяет глубже заниматься журналистикой, больше отражать темы, которые часто остаются за бортом нашего внимания. А значит, эта практика должна развиваться и дальше.Но есть в этом проблемные вопросы, ведь судьба финансирования программы на сегодняшний день до конца не ясна. Так сложилось, что мы не попадаем на начало бюджетного года. Выделение средств на конкурс происходит среди года, когда сверстаны проекты, планы и бюджеты редакций. Но в этом году нашей отрасли особенно трудно, как и другим. Конечно, хотелось бы большего понимания со стороны областных законодателей.Считаю, что именно сегодня как никогда важно развивать цивилизованные партнерские отношения со СМИ, поддерживать развитие социальной журналистики, в том числе и финансово. Хочу призвать парламентарии отбросить политические и человеческие амбиции, услышать мнение экспертов и специалистов в области медиа.Помню, в прошлом году обсуждение этого вопроса проходило очень неконструктивно, мне, как представителю журналистского сообщества, не удалось перекричать того же Николая Бондаренко. Его аргумент против выделения средств на проведение конкурса для СМИ мне показался совсем неаргументированным и очень категоричным. Диалог шел в митингово-баррикадном духе. Нет – и все! Мои доводы так и не были услышаны оппонентами, однако, решение областная Дума приняла положительное. Это справедливое решение депутатов в интересах, прежде всего, читателей и зрителей.Удивительно, что обсуждение поддержки муниципальных СМИ тоже вызывает яростное неприятие все тех же отдельных депутатов. Предлагаю послушать тех, кто работает в глубинке, возглавляет «районки», предан прежде всего своей любимой профессии и трудится часто в экстремальных условиях, заменяя собой 2-3 сотрудников – творческих и технических. Призываю тех, от кого зависит решение о выделении средств для районных газет, послушать редакторов и поддержать их сегодня, пока не перевелись среди них настоящие энтузиасты.Саратовское региональное отделение Союза журналистов России полностью поддерживает здравые мысли своих коллег и рассчитывает на адекватную реакцию со стороны депутатского корпуса. Иначе не раз декларируемая открытость и прозрачность депутатской работы органов власти и местного самоуправления под угрозой исчезновения.