Друзья уходят… Актуально, Новости, Главные новости — 13-ноября-2020 — прочитано 72 раз



В Балакове на 76-м году жизни скончался журналист и поэт Александр Макиенко. Он – из первого состава первой демократической газеты города – «Балаковский вестник». В первом номере от 1 января 1991 года он написал о себе:

«Родился в Сибири и характер унаследовал от матери: настырность, деловитость, неприятие лжи. Писать, сочинять начал рано, редактировал школьные газеты, «функционировал» в комсомоле, впервые опубликовали мои стихи в районной газете сибирского города Енисейск. Своими учителями считаю Пушкина, Есенина, Александра Дюма. Увлёкшись фотографией, отдал ей половину жизни. Работал фотокорреспондентом в районной газете. Стою на позиции демократа и поэтому неоднократно терпел поражения. Считаю, что какой бы правда ни была горькой, о ней надо рассказывать всем.

На жизнь смотрю с лёгкой иронией и уверен, что только деловые качества и упорство помогут исправить что-то. С этих позиций выступал в печати ранее – к этому буду стремиться и впредь».

Александр был энергичным журналистом. Легко сходился с людьми. До «Вестника» он около 10 лет работал в районной газете «Волжская новь» и поэтому особенно налегал на сельские темы. На своём мотоцикле объехал весь Балаковский район несколько раз.

Эта энергетика отражалась и в его стихах: Александр сам отпечатал и «одел» в переплёт несколько своих поэтических сборников.

Светлая ему память!



Балаковское отделение Союза журналистов России.



Саратовское региональное отделение Союза журналистов России выражает соболезнование родным и близким Друзья уходят…В Балакове на 76-м году жизни скончался журналист и поэт Александр Макиенко. Он – из первого состава первой демократической газеты города – «Балаковский вестник». В первом номере от 1 января 1991 года он написал о себе:«Родился в Сибири и характер унаследовал от матери: настырность, деловитость, неприятие лжи. Писать, сочинять начал рано, редактировал школьные газеты, «функционировал» в комсомоле, впервые опубликовали мои стихи в районной газете сибирского города Енисейск. Своими учителями считаю Пушкина, Есенина, Александра Дюма. Увлёкшись фотографией, отдал ей половину жизни. Работал фотокорреспондентом в районной газете. Стою на позиции демократа и поэтому неоднократно терпел поражения. Считаю, что какой бы правда ни была горькой, о ней надо рассказывать всем.На жизнь смотрю с лёгкой иронией и уверен, что только деловые качества и упорство помогут исправить что-то. С этих позиций выступал в печати ранее – к этому буду стремиться и впредь».Александр был энергичным журналистом. Легко сходился с людьми. До «Вестника» он около 10 лет работал в районной газете «Волжская новь» и поэтому особенно налегал на сельские темы. На своём мотоцикле объехал весь Балаковский район несколько раз.Эта энергетика отражалась и в его стихах: Александр сам отпечатал и «одел» в переплёт несколько своих поэтических сборников.