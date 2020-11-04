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Союз журналистов России
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Друзья уходят…
Актуально, Новости, Главные новости — 13-ноября-2020 — прочитано 72 раз
Друзья уходят…
В Балакове на 76-м году жизни скончался журналист и поэт Александр Макиенко. Он – из первого состава первой демократической газеты города – «Балаковский вестник». В первом номере от 1 января 1991 года он написал о себе:
«Родился в Сибири и характер унаследовал от матери: настырность, деловитость, неприятие лжи. Писать, сочинять начал рано, редактировал школьные газеты, «функционировал» в комсомоле, впервые опубликовали мои стихи в районной газете сибирского города Енисейск. Своими учителями считаю Пушкина, Есенина, Александра Дюма. Увлёкшись фотографией, отдал ей половину жизни. Работал фотокорреспондентом в районной газете. Стою на позиции демократа и поэтому неоднократно терпел поражения. Считаю, что какой бы правда ни была горькой, о ней надо рассказывать всем.
На жизнь смотрю с лёгкой иронией и уверен, что только деловые качества и упорство помогут исправить что-то. С этих позиций выступал в печати ранее – к этому буду стремиться и впредь».
Александр был энергичным журналистом. Легко сходился с людьми. До «Вестника» он около 10 лет работал в районной газете «Волжская новь» и поэтому особенно налегал на сельские темы. На своём мотоцикле объехал весь Балаковский район несколько раз.
Эта энергетика отражалась и в его стихах: Александр сам отпечатал и «одел» в переплёт несколько своих поэтических сборников.
Светлая ему память!
Балаковское отделение Союза журналистов России.
Саратовское региональное отделение Союза журналистов России выражает соболезнование родным и близким